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Талибы выпустили из тюрем тысячи заключенных, заявили в Пентагоне
Талибы выпустили из тюрем тысячи заключенных, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 27.08.2021
Талибы выпустили из тюрем тысячи заключенных, заявили в Пентагоне
Талибы (движение "Талибан" запрещено в России как террористическое) выпустили тысячи заключенных из тюрем в Афганистане, которых американские войска передали... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T18:33
2021-08-27T18:33
2021-08-27T18:33
в мире
афганистан
министерство обороны сша
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Талибы (движение "Талибан" запрещено в России как террористическое) выпустили тысячи заключенных из тюрем в Афганистане, которых американские войска передали перед уходом местным властям, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби."Я не располагаю точной цифрой, но очевидно, что счет идет на тысячи... если учитывать две тюрьмы, которые были захвачены и опустошены талибами", - сказал он, отвечая на вопрос о численности оказавшихся на свободе активистов террористических группировок.
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в мире, афганистан, министерство обороны сша, джон кирби
Талибы выпустили из тюрем тысячи заключенных, заявили в Пентагоне
Пресс-секретарь Пентагона Кирби: талибы выпустили из тюрем тысячи заключенных