https://ria.ru/20210827/afganistan-1747578624.html

Талибы выпустили из тюрем тысячи заключенных, заявили в Пентагоне

Талибы выпустили из тюрем тысячи заключенных, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 27.08.2021

Талибы выпустили из тюрем тысячи заключенных, заявили в Пентагоне

Талибы (движение "Талибан" запрещено в России как террористическое) выпустили тысячи заключенных из тюрем в Афганистане, которых американские войска передали... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T18:33

2021-08-27T18:33

2021-08-27T18:33

в мире

афганистан

министерство обороны сша

джон кирби

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ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Талибы (движение "Талибан" запрещено в России как террористическое) выпустили тысячи заключенных из тюрем в Афганистане, которых американские войска передали перед уходом местным властям, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби."Я не располагаю точной цифрой, но очевидно, что счет идет на тысячи... если учитывать две тюрьмы, которые были захвачены и опустошены талибами", - сказал он, отвечая на вопрос о численности оказавшихся на свободе активистов террористических группировок.

https://ria.ru/20210827/afganistan-1747475321.html

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в мире, афганистан, министерство обороны сша, джон кирби