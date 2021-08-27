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Косачев оценил ситуацию в Афганистане после взрывов в Кабуле

Косачев оценил ситуацию в Афганистане после взрывов в Кабуле - РИА Новости, 27.08.2021

Косачев оценил ситуацию в Афганистане после взрывов в Кабуле

США могут наладить взаимодействие с региональными силами, включая страны ОДКБ, а возможно и с талибами (движение "Талибан"*), чтобы системно подавлять силы... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T13:33

2021-08-27T13:33

2021-08-27T13:33

захват власти в афганистане талибами

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. США могут наладить взаимодействие с региональными силами, включая страны ОДКБ, а возможно и с талибами (движение "Талибан"*), чтобы системно подавлять силы террористической группировки "Исламское государство"* и любых других террористов в Афганистане, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Президент США Джо Байден приказал военному командованию США разработать оперативные планы по нанесению ударов по руководству и объектам ИГИЛ*, причастной, по последним данным, к жестоким терактам в аэропорту Кабула, в результате которых погибли десятки людей, в том числе американские военнослужащие."В какой мере будут реализованы эти планы, и прежде всего – во взаимодействии с какими силами и странами – покажет время. Как и обычно, причины высказываний вашингтонских политиков, включая первых лиц, нужно искать во внутриамериканском контексте", - написал сенатор в Facebook.По мнению Косачева, в сложившейся ситуации у Байдена возможны два пути."Первый – реагировать в типично американской манере. Например, нанеся ракетные удары по каким-то территориям, которые будут объявлены базами террористов, или, скажем, убить кого-то из главарей террористов", - пояснил он.Но есть второй путь: "наладить взаимодействие с региональными силами, включая страны ОДКБ, а возможно даже талибов, чтобы системно подавлять силы ИГИЛ* и любых других террористов в Афганистане", считает политик. По его словам, путь менее героический, не очень быстрый, но более эффективный."Конъюнктура, наверное, подсказывает первый вариант. А вот интересы Америки и международного сообщества – второй. Выбор за лидером", - заключил парламентарий.* Террористические организации, запрещенные в России

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в мире, сша, талибан, афганистан, джо байден, константин косачев, одкб, россия