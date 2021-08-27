https://ria.ru/20210827/afgan-1747477100.html
"Это уже не те талибы": кто, как и зачем искажает ситуацию в Афганистане
"Это уже не те талибы": кто, как и зачем искажает ситуацию в Афганистане - РИА Новости, 27.08.2021
"Это уже не те талибы": кто, как и зачем искажает ситуацию в Афганистане
Вокруг ситуации в Афганистане много непроверенной информации. Чему верить, и кто они - люди, захватившие Кабул? Правда ли, что их поддерживает Пакистан? Возможно ли, что США нарочно ушли, чтобы дестабилизировать регион? И каковы здесь интересы Китая? Обсуждаем с главой Евразийского Аналитического Клуба Никитой Мендковичем.
2021-08-27T12:30
2021-08-27T12:30
2021-08-27T12:29
не верю!
сша
талибан
подкаст
россия
политика
терроризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1b/1747476492_3:0:638:357_1920x0_80_0_0_199f1050effe6cc5abafbd898c7be792.jpg
"Это уже не те талибы": кто, как и зачем искажает ситуацию в Афганистане
Вокруг ситуации в Афганистане много непроверенной информации. Чему верить, и кто они - люди, захватившие Кабул? Правда ли, что их поддерживает Пакистан? Возможно ли, что США нарочно ушли, чтобы дестабилизировать регион? И каковы здесь интересы Китая? Обсуждаем с главой Евразийского Аналитического Клуба Никитой Мендковичем.
audio/mpeg
"Это уже не те талибы": кто, как и зачем искажает ситуацию в Афганистане
Вокруг ситуации в Афганистане много непроверенной информации. Чему верить, и кто они - люди, захватившие Кабул? Правда ли, что их поддерживает Пакистан? Возможно ли, что США нарочно ушли, чтобы дестабилизировать регион? И каковы здесь интересы Китая? Обсуждаем с главой Евразийского Аналитического Клуба Никитой Мендковичем.
audio/mpeg
1:03 - “Это не тот "Талибан"*, что правил в Афганистане 20 лет назад”: кто такие талибы, и как они себя позиционируют?3:31 - Фото- и видеофейки о талибах, появившиеся в сети за последнее время8:04 - Кому верить? Источники информации об Афганистане, на которые можно полагаться10:36 - Бежали или смирились? Правда ли, что мирные жители рады приходу новой власти. Сопротивление в Панджшерском ущелье: реальная боевая сила или фикция?14:14 - Строгие религиозные законы и ограничения прав женщин - “перегибы на местах” или воля Кабула?20:16 - “97% границы обнесено забором”. Пакистан якобы поддерживает "Талибан"* - а как на самом деле?23:04 - “Все шишки на Байдена”: кто и зачем на самом деле принял решение вывести войска США из Афганистана?28:24 - Не только деньги: почему Китай не осуждает талибов, и каковы интересы КНР на Ближнем Востоке?32:46 - Почему Москва ведёт переговоры с Кабулом, если "Талибан"* признан террористической организацией ещё в 90-х?38:02 - "Международное сообщество не может вмешаться": грозит ли Афганистану гуманитарная катастрофа?39:13 - “Афганистан - новая Сирия?” Есть ли у России интерес и повод усилить военное присутствие в регионе*Исламистское движение "Талибан" внесено в список организаций, признанных в России террористическими, его деятельность запрещена.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыМонтаж: Александр ОплачкоСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
сша
россия
китай
пакистан
афганистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/1b/1747476492_83:0:559:357_1920x0_80_0_0_a186a3fd75e7898b62e9e8868e5e0fb5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, талибан, подкаст, россия, аудио, политика, терроризм, китай, пакистан, афганистан
"Это уже не те талибы": кто, как и зачем искажает ситуацию в Афганистане
Вокруг ситуации в Афганистане много непроверенной информации. Чему верить, и кто они - люди, захватившие Кабул? Правда ли, что их поддерживает Пакистан? Возможно ли, что США нарочно ушли, чтобы дестабилизировать регион? И каковы здесь интересы Китая? Обсуждаем с главой Евразийского Аналитического Клуба Никитой Мендковичем.
1:03 - “Это не тот "Талибан"*, что правил в Афганистане 20 лет назад”: кто такие талибы, и как они себя позиционируют?
3:31 - Фото- и видеофейки о талибах, появившиеся в сети за последнее время
8:04 - Кому верить? Источники информации об Афганистане, на которые можно полагаться
10:36 - Бежали или смирились? Правда ли, что мирные жители рады приходу новой власти. Сопротивление в Панджшерском ущелье: реальная боевая сила или фикция?
14:14 - Строгие религиозные законы и ограничения прав женщин - “перегибы на местах” или воля Кабула?
20:16 - “97% границы обнесено забором”. Пакистан якобы поддерживает "Талибан"* - а как на самом деле?
23:04 - “Все шишки на Байдена”: кто и зачем на самом деле принял решение вывести войска США из Афганистана?
28:24 - Не только деньги: почему Китай не осуждает талибов, и каковы интересы КНР на Ближнем Востоке?
32:46 - Почему Москва ведёт переговоры с Кабулом, если "Талибан"* признан террористической организацией ещё в 90-х?
38:02 - "Международное сообщество не может вмешаться": грозит ли Афганистану гуманитарная катастрофа?
39:13 - “Афганистан - новая Сирия?” Есть ли у России интерес и повод усилить военное присутствие в регионе
*Исламистское движение "Талибан" внесено в список организаций, признанных в России террористическими, его деятельность запрещена.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Монтаж: Александр Оплачко
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru