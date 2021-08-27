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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210827/aeroport-1747521740.html
Возле аэропорта Кабула произошла стрельба, сообщили СМИ
Возле аэропорта Кабула произошла стрельба, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.08.2021
Возле аэропорта Кабула произошла стрельба, сообщили СМИ
У восточных ворот аэропорта Кабула произошла стрельба, передает телеканал Al Jazeera. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T14:26
2021-08-27T16:25
захват власти в афганистане талибами
кабул (город)
в мире
талибан
афганистан
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. У восточных ворот аэропорта Кабула произошла стрельба, передает телеканал Al Jazeera.В российском МИД отметили, что информации об убитых и раненых пока не поступало.Накануне у аэропорта афганской столицы прогремели два взрыва, один из них — неподалеку от отеля Baron, где собирались иностранцы. Первый устроил террорист-смертник, после чего сработала взрывчатка в автомобиле. Сообщалось, что ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство"* . Жертвами взрывов стали не менее 170 человек, в том числе 18 американских военных, более тысячи человек пострадали.Позже в городе прогремело еще несколько взрывов. Американские военные пояснили, что они были контролируемые.В середине августа, на фоне вывода из Афганистана войск США, боевики движения "Талибан"* взяли под контроль практически всю территорию страны, заняли Кабул и объявили об окончании двадцатилетней войны. Единственным очагом сопротивления остается провинция Панджшер, где находятся отряды под руководством Ахмада Масуда.Талибы контролируют также все наземные пограничные переходы. Покинуть страну можно только через столичный аэропорт, где продолжается эвакуация иностранных сотрудников и работавших на миссии других стран афганцев. В первые дни из-за давки, паники и предупредительного огня погибли несколько человек, некоторые разбились, сорвавшись с уже взлетевших самолетов. * Террористическая организация, запрещенная в России.
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кабул (город), в мире, талибан, афганистан
14:26 27.08.2021 (обновлено: 16:25 27.08.2021)
 
Возле аэропорта Кабула произошла стрельба, сообщили СМИ

Al Jazeera: стрельба произошла около восточных ворот аэропорта Кабула

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛюди возле международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле
Люди возле международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. У восточных ворот аэропорта Кабула произошла стрельба, передает телеканал Al Jazeera.
В российском МИД отметили, что информации об убитых и раненых пока не поступало.
Кадры аэропорта в Кабуле, где прогремел взрыв
26 августа, 17:56Захват власти в Афганистане талибами
Взрывы возле кабульского аэропорта попали на видео
Накануне у аэропорта афганской столицы прогремели два взрыва, один из них — неподалеку от отеля Baron, где собирались иностранцы. Первый устроил террорист-смертник, после чего сработала взрывчатка в автомобиле. Сообщалось, что ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство"* . Жертвами взрывов стали не менее 170 человек, в том числе 18 американских военных, более тысячи человек пострадали.
Позже в городе прогремело еще несколько взрывов. Американские военные пояснили, что они были контролируемые.
В середине августа, на фоне вывода из Афганистана войск США, боевики движения "Талибан"* взяли под контроль практически всю территорию страны, заняли Кабул и объявили об окончании двадцатилетней войны. Единственным очагом сопротивления остается провинция Панджшер, где находятся отряды под руководством Ахмада Масуда.
Талибы контролируют также все наземные пограничные переходы. Покинуть страну можно только через столичный аэропорт, где продолжается эвакуация иностранных сотрудников и работавших на миссии других стран афганцев. В первые дни из-за давки, паники и предупредительного огня погибли несколько человек, некоторые разбились, сорвавшись с уже взлетевших самолетов.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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