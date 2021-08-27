Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210827/aeroport-1747469985.html
Эрдоган: талибы попросили Анкару взять на себя управление аэропортом Кабула
Эрдоган: талибы попросили Анкару взять на себя управление аэропортом Кабула - РИА Новости, 27.08.2021
Эрдоган: талибы попросили Анкару взять на себя управление аэропортом Кабула
"Талибан"* попросил Анкару заняться управлением аэропорта афганской столицы, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T10:56
2021-08-27T11:35
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
турция
афганистан
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747061633_0:0:2122:1194_1920x0_80_0_0_f136d46b0a0be34a385cc04d4d4fbabc.jpg
АНКАРА, 27 авг — РИА Новости. "Талибан"* попросил Анкару заняться управлением аэропорта афганской столицы, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган."Они сказали, что за безопасность будут отвечать сами, а управление чтобы осуществляли мы. Но мы пока решения по этой теме не приняли. Сейчас наш приоритет — эвакуировать оттуда наших граждан и военных", — сказал он журналистам.Глава государства отметил, что сейчас "нужно увидеть картину в целом", и напомнил, что в Афганистане нет руководства."Когда ситуация прояснится, мы будем это рассматривать", — заключил Эрдоган.Смена власти в АфганистанеНа фоне вывода американского контингента "Талибан" провел наступление и захватил все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Сейчас решается вопрос о механизме управления республикой. Как рассказал РИА Новости близкий к новым властям источник, это будет совет из 12 человек.Через аэропорт Кабула продолжается эвакуация иностранцев и местных жителей, которые сотрудничали с ними. В первые дни из-за давки, паники и предупредительного огня погибли несколько человек, некоторые разбились, сорвавшись с уже взлетевших самолетов.Вчера там прогремели два взрыва, которые унесли жизни нескольких десятков человек, больше тысячи пострадали. Ответственность за случившееся взяло на себя "Исламское государство"*.*Запрещенная в России террористическая организация.
турция
афганистан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747061633_0:149:2530:2048_1920x0_80_0_0_244052c50669dc2631046b8386a0093e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, талибан, турция, афганистан, россия
10:56 27.08.2021 (обновлено: 11:35 27.08.2021)
 
Эрдоган: талибы попросили Анкару взять на себя управление аэропортом Кабула

Президент Турции Эрдоган: талибы попросили Анкару взять на себя управление аэропортом Кабула

© REUTERS / Satellite image 2021 Maxar TechnologiesВзлетно-посадочная полоса международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле
Взлетно-посадочная полоса международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© REUTERS / Satellite image 2021 Maxar Technologies
Читать ria.ru в
АНКАРА, 27 авг — РИА Новости. "Талибан"* попросил Анкару заняться управлением аэропорта афганской столицы, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Они сказали, что за безопасность будут отвечать сами, а управление чтобы осуществляли мы. Но мы пока решения по этой теме не приняли. Сейчас наш приоритет — эвакуировать оттуда наших граждан и военных", — сказал он журналистам.
Глава государства отметил, что сейчас "нужно увидеть картину в целом", и напомнил, что в Афганистане нет руководства.
"Когда ситуация прояснится, мы будем это рассматривать", — заключил Эрдоган.
Обострение ситуации в Афганистане: какие районы заняли талибы
8 июля, 17:26Инфографика
Обострение ситуации в Афганистане: какие районы заняли талибы
Инфографика
Посмотреть

Смена власти в Афганистане

На фоне вывода американского контингента "Талибан" провел наступление и захватил все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Сейчас решается вопрос о механизме управления республикой. Как рассказал РИА Новости близкий к новым властям источник, это будет совет из 12 человек.
Через аэропорт Кабула продолжается эвакуация иностранцев и местных жителей, которые сотрудничали с ними. В первые дни из-за давки, паники и предупредительного огня погибли несколько человек, некоторые разбились, сорвавшись с уже взлетевших самолетов.
Вчера там прогремели два взрыва, которые унесли жизни нескольких десятков человек, больше тысячи пострадали. Ответственность за случившееся взяло на себя "Исламское государство"*.
*Запрещенная в России террористическая организация.
© AFP 2021 / Wakil KohsarБоевик Талибана* на месте взрыва возле аэропорта Кабула
Боевик Талибана* на месте взрыва возле аэропорта Кабула - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© AFP 2021 / Wakil Kohsar
Боевик Талибана* на месте взрыва возле аэропорта Кабула
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреТалибанТурцияАфганистанРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:08Пушков рассказал, что "скрывают" плакаты с Калининградом в составе Германии
05:00США нанесли воздушный удар в Афганистане после теракте в Кабуле
04:39Глава МИД Словакии заявил, что талибы помешали эвакуировать 20 афганцев
04:27На Украине рассказали об ультиматуме Меркель, Путина и Байдена Зеленскому
04:18В Кувейте опровергли сообщения о ракетах, пересекших границы страны
04:11Эксперт рассказал, как защитить телефон от "клонирования" мошенниками
03:49Россия доставила гуманитарную помощь на Гаити
03:39В России создали оснащенный двигателями боевой экзоскелет
03:37Для ВМФ разработали беспилотник с уникальной автономностью
03:30Источники назвали предварительную дату пуска российской станции "Луна-25"
03:25В Роспотребнадзоре назвали способ победить постковидный синдром
03:20В Британии заявили о возможном сотрудничестве США с талибами в борьбе с ИГ*
03:13Россиянам рассказали, как сберечь деньги в поездках
03:10ВМФ может получить новый подводный мини-беспилотник
03:03СМИ: в ДТП на юге Перу погибли 15 человек
03:00Хранение вещей в подъезде может грозить штрафом, предупредили юристы
02:50Эксперт заявил, что ядром "Талибана"* могут быть завербованные ЦРУ агенты
02:42В Раде подыскали "статью" для ареста Зеленского
02:13Врач рассказала, кому опасно худеть
02:12МЧС назвало предварительную причину пожара в больнице в Ярославле
Лента новостейМолния