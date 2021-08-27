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Эрдоган: талибы попросили Анкару взять на себя управление аэропортом Кабула

Эрдоган: талибы попросили Анкару взять на себя управление аэропортом Кабула - РИА Новости, 27.08.2021

Эрдоган: талибы попросили Анкару взять на себя управление аэропортом Кабула

"Талибан"* попросил Анкару заняться управлением аэропорта афганской столицы, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T10:56

2021-08-27T10:56

2021-08-27T11:35

захват власти в афганистане талибами

в мире

талибан

турция

афганистан

россия

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АНКАРА, 27 авг — РИА Новости. "Талибан"* попросил Анкару заняться управлением аэропорта афганской столицы, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган."Они сказали, что за безопасность будут отвечать сами, а управление чтобы осуществляли мы. Но мы пока решения по этой теме не приняли. Сейчас наш приоритет — эвакуировать оттуда наших граждан и военных", — сказал он журналистам.Глава государства отметил, что сейчас "нужно увидеть картину в целом", и напомнил, что в Афганистане нет руководства."Когда ситуация прояснится, мы будем это рассматривать", — заключил Эрдоган.Смена власти в АфганистанеНа фоне вывода американского контингента "Талибан" провел наступление и захватил все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Сейчас решается вопрос о механизме управления республикой. Как рассказал РИА Новости близкий к новым властям источник, это будет совет из 12 человек.Через аэропорт Кабула продолжается эвакуация иностранцев и местных жителей, которые сотрудничали с ними. В первые дни из-за давки, паники и предупредительного огня погибли несколько человек, некоторые разбились, сорвавшись с уже взлетевших самолетов.Вчера там прогремели два взрыва, которые унесли жизни нескольких десятков человек, больше тысячи пострадали. Ответственность за случившееся взяло на себя "Исламское государство"*.*Запрещенная в России террористическая организация.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, талибан, турция, афганистан, россия