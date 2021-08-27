https://ria.ru/20210827/adygeya-1747569711.html

Адыгея присоединилась к военно-техническому форуму "Армия-2021"

Адыгея присоединилась к военно-техническому форуму "Армия-2021" - РИА Новости, 27.08.2021

Адыгея присоединилась к военно-техническому форуму "Армия-2021"

Адыгея присоединилась к VII Международному военно-техническому форуму "Армия-2021". РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T17:45

2021-08-27T17:45

2021-08-27T17:45

краснодарский край

безопасность

армения

абхазия

ввс рф

южный военный округ

патриот

мурат кумпилов

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КРАСНОДАР, 27 авг – РИА Новости. Адыгея присоединилась к VII Международному военно-техническому форуму "Армия-2021".Военно-технический форум "Армия-2021" состоится с 27 по 29 августа на 24 площадках, в том числе в российских регионах и на военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии. Задействовано порядка 800 единиц современной боевой и специальной техники, более 70 кораблей и судов, свыше 100 самолетов и вертолетов объединения ВВС и ПВО ЮВО, а также морской авиации Черноморского флота."Сегодня в режиме телемоста Адыгея присоединилась к форуму "Армия-2021". Подключение к прямому эфиру состоялось на Центральном мемориале в Майкопе. Перед началом мероприятия глава Адыгеи Мурат Кумпилов и начальник ракетных войск и артиллерии 49-й общевойсковой армии Сергей Дегтярев возложили цветы к "Вечному огню" и почтили память воинов, сражавшихся за Отечество", - отмечается в релизе.Кумпилов в ходе церемонии открытия отметил, что в Адыгее растет число молодых ребят, которые занимаются волонтерством, вступают в патриотические клубы, поисковые отряды и в ряды юнармейцев. Кроме того, в ближайшее время в Майкопе появится военно-патриотический парк "Патриот", где будут представлены тематические музеи, выставки, экспозиции военной техники и вооружения.Глава республики вместе в участниками мероприятия ознакомились с представленными образцами военной техники и вооружения и смогли наблюдать в небе военно-воздушную технику, стоящую сегодня на вооружении ВВС России.Сообщается, что вместе с Адыгеей к сегодняшним мероприятиям форума "Армия-2021" присоединились 15 субъектов РФ.

https://ria.ru/20210729/most-1743458195.html

https://ria.ru/20210701/adygeya-1739490979.html

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безопасность, армения, абхазия, ввс рф, южный военный округ, патриот, мурат кумпилов, россия, форум "армия — 2021"