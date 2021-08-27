Адыгея присоединилась к военно-техническому форуму "Армия-2021"
Адыгея присоединилась к VII Международному военно-техническому форуму "Армия-2021"
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПосетители у вертолета Ка-52 "Аллигатор" на выставке вооружений Международного военно-технического форума "Армия-2021"
КРАСНОДАР, 27 авг – РИА Новости. Адыгея присоединилась к VII Международному военно-техническому форуму "Армия-2021".
Военно-технический форум "Армия-2021" состоится с 27 по 29 августа на 24 площадках, в том числе в российских регионах и на военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии. Задействовано порядка 800 единиц современной боевой и специальной техники, более 70 кораблей и судов, свыше 100 самолетов и вертолетов объединения ВВС и ПВО ЮВО, а также морской авиации Черноморского флота.
"Сегодня в режиме телемоста Адыгея присоединилась к форуму "Армия-2021". Подключение к прямому эфиру состоялось на Центральном мемориале в Майкопе. Перед началом мероприятия глава Адыгеи Мурат Кумпилов и начальник ракетных войск и артиллерии 49-й общевойсковой армии Сергей Дегтярев возложили цветы к "Вечному огню" и почтили память воинов, сражавшихся за Отечество", - отмечается в релизе.
Кумпилов в ходе церемонии открытия отметил, что в Адыгее растет число молодых ребят, которые занимаются волонтерством, вступают в патриотические клубы, поисковые отряды и в ряды юнармейцев. Кроме того, в ближайшее время в Майкопе появится военно-патриотический парк "Патриот", где будут представлены тематические музеи, выставки, экспозиции военной техники и вооружения.
Глава республики вместе в участниками мероприятия ознакомились с представленными образцами военной техники и вооружения и смогли наблюдать в небе военно-воздушную технику, стоящую сегодня на вооружении ВВС России.
Сообщается, что вместе с Адыгеей к сегодняшним мероприятиям форума "Армия-2021" присоединились 15 субъектов РФ.