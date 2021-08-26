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Амурская область
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Глава Приамурья пообещал обеспечить жильем обманутых дольщиков до 2024 года
Глава Приамурья пообещал обеспечить жильем обманутых дольщиков до 2024 года - РИА Новости, 26.08.2021
Глава Приамурья пообещал обеспечить жильем обманутых дольщиков до 2024 года
Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что к концу 2023 года всех обманутых дольщиков в регионе обеспечат жильем. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T11:23
2021-08-26T11:23
амурская область
общество
амурская область
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
жилье
обманутые дольщики в россии
василий орлов (губернатор)
россия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 авг – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что к концу 2023 года всех обманутых дольщиков в регионе обеспечат жильем.Как уточняет правительство Приамурья, строить дома, квартиры в которых в том числе предназначены для пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, в области начали в апреле 2021 года в рамках масштабного инвестиционного проекта. Первый литер начали возводить в апреле 2021 года, строительство второго планируют начать в III квартале 2022 года, все 55 квартир планируют передать обманутым "дольшикам" до 2026 года.В четверг на стройплощадке ЖК "Современник" прошла встреча представителей Минстроя Амурской области, прокуратуры и пострадавших участников долевого строительства. Ситуацию по возведению жилья контролируют с помощью камер видеонаблюдения.
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общество, амурская область, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), жилье, обманутые дольщики в россии, василий орлов (губернатор), россия
11:23 26.08.2021
 
Глава Приамурья пообещал обеспечить жильем обманутых дольщиков до 2024 года

Губернатор Амурской области Орлов: к концу 2023 года у всех обманутых дольщиков будет жилье

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов на пленарной сессии "Дальний Восток: ресурсный фронтир или двигатель роста?"
Губернатор Амурской области Василий Орлов на пленарной сессии Дальний Восток: ресурсный фронтир или двигатель роста? - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 авг – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что к концу 2023 года всех обманутых дольщиков в регионе обеспечат жильем.
Как уточняет правительство Приамурья, строить дома, квартиры в которых в том числе предназначены для пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, в области начали в апреле 2021 года в рамках масштабного инвестиционного проекта. Первый литер начали возводить в апреле 2021 года, строительство второго планируют начать в III квартале 2022 года, все 55 квартир планируют передать обманутым "дольшикам" до 2026 года.
"В рамках принятого на уровне регионального правительства закона предполагается строительство ряда жилых домов, в которых не менее 10% от введенной в эксплуатацию жилой площади будут безвозмездно переданы в собственность обманутым дольщикам. Застройщик готов взять на себя повышенные обязательства и уже к концу 2023 года обеспечить жильем всех обманутых дольщиков. Реализация масштабного инвестиционного проекта находится на особом контроле регионального правительства", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Приамурья.
В четверг на стройплощадке ЖК "Современник" прошла встреча представителей Минстроя Амурской области, прокуратуры и пострадавших участников долевого строительства. Ситуацию по возведению жилья контролируют с помощью камер видеонаблюдения.
Губернатор Амурской области Василий Орлов
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Амурская областьОбществоАмурская областьМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)ЖильеОбманутые дольщики в РоссииВасилий Орлов (губернатор)Россия
 
 
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