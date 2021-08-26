https://ria.ru/20210826/zhile-1747309355.html

Глава Приамурья пообещал обеспечить жильем обманутых дольщиков до 2024 года

Глава Приамурья пообещал обеспечить жильем обманутых дольщиков до 2024 года - РИА Новости, 26.08.2021

Глава Приамурья пообещал обеспечить жильем обманутых дольщиков до 2024 года

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что к концу 2023 года всех обманутых дольщиков в регионе обеспечат жильем. РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T11:23

2021-08-26T11:23

2021-08-26T11:23

амурская область

общество

амурская область

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

жилье

обманутые дольщики в россии

василий орлов (губернатор)

россия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 авг – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что к концу 2023 года всех обманутых дольщиков в регионе обеспечат жильем.Как уточняет правительство Приамурья, строить дома, квартиры в которых в том числе предназначены для пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, в области начали в апреле 2021 года в рамках масштабного инвестиционного проекта. Первый литер начали возводить в апреле 2021 года, строительство второго планируют начать в III квартале 2022 года, все 55 квартир планируют передать обманутым "дольшикам" до 2026 года.В четверг на стройплощадке ЖК "Современник" прошла встреча представителей Минстроя Амурской области, прокуратуры и пострадавших участников долевого строительства. Ситуацию по возведению жилья контролируют с помощью камер видеонаблюдения.

https://ria.ru/20210825/podderzhka-1747172532.html

амурская область

россия

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общество, амурская область, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), жилье, обманутые дольщики в россии, василий орлов (губернатор), россия