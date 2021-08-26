Глава Приамурья пообещал обеспечить жильем обманутых дольщиков до 2024 года
Губернатор Амурской области Орлов: к концу 2023 года у всех обманутых дольщиков будет жилье
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов на пленарной сессии "Дальний Восток: ресурсный фронтир или двигатель роста?"
БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 авг – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что к концу 2023 года всех обманутых дольщиков в регионе обеспечат жильем.
Как уточняет правительство Приамурья, строить дома, квартиры в которых в том числе предназначены для пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, в области начали в апреле 2021 года в рамках масштабного инвестиционного проекта. Первый литер начали возводить в апреле 2021 года, строительство второго планируют начать в III квартале 2022 года, все 55 квартир планируют передать обманутым "дольшикам" до 2026 года.
"В рамках принятого на уровне регионального правительства закона предполагается строительство ряда жилых домов, в которых не менее 10% от введенной в эксплуатацию жилой площади будут безвозмездно переданы в собственность обманутым дольщикам. Застройщик готов взять на себя повышенные обязательства и уже к концу 2023 года обеспечить жильем всех обманутых дольщиков. Реализация масштабного инвестиционного проекта находится на особом контроле регионального правительства", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Приамурья.
В четверг на стройплощадке ЖК "Современник" прошла встреча представителей Минстроя Амурской области, прокуратуры и пострадавших участников долевого строительства. Ситуацию по возведению жилья контролируют с помощью камер видеонаблюдения.