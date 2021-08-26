https://ria.ru/20210826/zhara-1747332397.html

В Сочи объявили штормовое предупреждение

В Сочи объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 26.08.2021

В Сочи объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено в Сочи до 29 августа, сообщила пресс-служба главного управления МЧС РФ по Краснодарскому краю. РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T13:14

2021-08-26T13:14

2021-08-26T13:15

краснодарский край

сочи

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

погода

россия

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СОЧИ, 26 авг – РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Сочи до 29 августа, сообщила пресс-служба главного управления МЧС РФ по Краснодарскому краю."По данным ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС": 27-29 августа местами в северной половине края ожидается, в центральных (исключая МО г. Краснодар) и юго-восточных районах края сохраняется высокая пожароопасность IV класса", - говорится в сообщении.Как пояснили РИА Новости в ведомстве, штормовое предупреждение объявляется из-за жары.В настоящий момент на курорте солнечная и сухая погода. По прогнозу синоптиков, воздух будет прогреваться до +31 градуса вплоть до 29 августа.

https://ria.ru/20210819/sochi-1746475174.html

краснодарский край

сочи

россия

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краснодарский край, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), погода, россия