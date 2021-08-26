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В Сочи объявили штормовое предупреждение
В Сочи объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 26.08.2021
В Сочи объявили штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение объявлено в Сочи до 29 августа, сообщила пресс-служба главного управления МЧС РФ по Краснодарскому краю. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T13:14
2021-08-26T13:15
краснодарский край
сочи
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
погода
россия
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СОЧИ, 26 авг – РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Сочи до 29 августа, сообщила пресс-служба главного управления МЧС РФ по Краснодарскому краю."По данным ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС": 27-29 августа местами в северной половине края ожидается, в центральных (исключая МО г. Краснодар) и юго-восточных районах края сохраняется высокая пожароопасность IV класса", - говорится в сообщении.Как пояснили РИА Новости в ведомстве, штормовое предупреждение объявляется из-за жары.В настоящий момент на курорте солнечная и сухая погода. По прогнозу синоптиков, воздух будет прогреваться до +31 градуса вплоть до 29 августа.
https://ria.ru/20210819/sochi-1746475174.html
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краснодарский край, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), погода, россия
13:14 26.08.2021 (обновлено: 13:15 26.08.2021)
 
В Сочи объявили штормовое предупреждение

МЧС: штормовое предупреждение объявлено в Сочи до 29 августа из-за жары

© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкГорода России. Сочи
Города России. Сочи - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Игорь Онучин
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СОЧИ, 26 авг – РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Сочи до 29 августа, сообщила пресс-служба главного управления МЧС РФ по Краснодарскому краю.
"По данным ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС": 27-29 августа местами в северной половине края ожидается, в центральных (исключая МО г. Краснодар) и юго-восточных районах края сохраняется высокая пожароопасность IV класса", - говорится в сообщении.
Как пояснили РИА Новости в ведомстве, штормовое предупреждение объявляется из-за жары.
В настоящий момент на курорте солнечная и сухая погода. По прогнозу синоптиков, воздух будет прогреваться до +31 градуса вплоть до 29 августа.
Сочи - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
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Краснодарский крайСочиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПогодаРоссия
 
 
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