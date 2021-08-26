https://ria.ru/20210826/zemfira-1747220867.html

Земфире — 45: как складывалась карьера нашей рок-звезды

Земфире — 45: как складывалась карьера нашей рок-звезды - РИА Новости, 26.08.2021

Земфире — 45: как складывалась карьера нашей рок-звезды

Земфира — непубличный человек, охраняет личные границы. Известно о ней немного. Вместе с тем ее называют голосом поколения 1990-х — начала 2000-х, а тексты ее... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T10:18

2021-08-26T10:18

2021-08-26T10:18

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Земфира — непубличный человек, охраняет личные границы. Известно о ней немного. Вместе с тем ее называют голосом поколения 1990-х — начала 2000-х, а тексты ее песен сравнивают со стихами восточных поэтов. Сегодня певице исполняется 45 лет. О подруге, увлечениях и отношении рок-звезды к профессии — в материале РИА Новости. Впервые Земфиру мы увидели в клипе "Ариведерчи". Хотя увидели — не то слово. В видео ее лицо плохо видно: авторы поиграли с визуальными эффектами. Фанаты гадали, как же выглядит их кумир. Но и у певицы были вопросы к ролику: она назвала его "странным".Земфира обожает спорт. Она даже была капитаном женской юниорской сборной России по баскетболу. Спортивный дух проявляется и в ее отношении к работе в музыкальной индустрии. Она умеет собрать вокруг себя профессионалов, зарядить их энтузиазмом, а еще не боится брать на себя ответственность. Второй студийный альбом (он называется "Прости меня, моя любовь". — Прим. ред.) она продюсировала сама. Среди продюсеров первого — солист "Мумий тролль" Илья Лагутенко. "Я — сектант. Предана своей профессии. Одержима", — заявила певица в интервью Colta.ru.Однако любовь к спорту иногда приносит боль. В 2013-м Земфира призналась, что обращалась к организаторам Олимпиады 2014 года: она хотела выступить на открытии. Однако "получила мягко сформулированный отказ". На церемонии в Сочи прозвучали песни разных российских музыкантов, в том числе и хит Земфиры "Хочешь". Певицу возмутило, что ее трек использовался без согласия. Но в суд она подавать не стала. Земфира написала саундтрек к фильму Ренаты Литвиновой "Богиня: как я полюбила"(2004). Так началось их сотрудничество. Режиссер стала снимать видео на песни рокерши и в некоторых даже исполнила главную роль. "У меня нет друзей. Не мой стиль. Я не люблю компании. У меня есть один человек, Рената, мне этого достаточно. Она многогранная, интересная — мне кажется, она лучше компании. И мне с ней никогда не скучно", — рассказывала Земфира о дружбе с Литвиновой в интервью Colta.ru в 2012 году.В феврале 2021 певица выпустила первый за восемь лет студийный альбом. Он называется "Бордерлайн". Его выход сопровождался скандалом. Земфиру заподозрили в плагиате. Все дело в обложке: она похожа на изображение с альбома Brdrlne Лео Луганского. К новым текстам и клипам на песни подобных претензий не было. Например, ролик на один из треков — "Остин" — певица посвятила персонажу мобильных игр. Видео не уступает полнометражным хоррорам: ночные кошмары главного героя сменяет унылый день.В конце июля звезда выпустила мини-альбом "Ах". И меньше чем через месяц после его релиза заявила, что уже не хочет проводить концерты. "Мою профессию она (пандемия коронавируса. — Прим. ред.) просто уничтожила", — считает рокерша. Однако Земфира отметила, что продолжит писать, и попросила фанатов сделать прививку.

https://ria.ru/20210609/zemfira-1736277379.html

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земфира, илья лагутенко, звезды, знаменитости, новости культуры