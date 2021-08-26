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В Дагестане возбудили дело против налоговиков за получение взятки

В Дагестане возбудили дело против налоговиков за получение взятки - РИА Новости, 26.08.2021

В Дагестане возбудили дело против налоговиков за получение взятки

Следователи завели дело на нескольких начальников отделов управления Федеральной налоговой службы в Дагестане за получение взятки в крупном размере, сообщает... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T17:49

2021-08-26T17:49

2021-08-26T17:49

происшествия

взятка

махачкала

ленинский район

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МАХАЧКАЛА, 26 авг – РИА Новости. Следователи завели дело на нескольких начальников отделов управления Федеральной налоговой службы в Дагестане за получение взятки в крупном размере, сообщает пресс-служба СУСК РФ по республике.По версии следствия, в конце 2020 года подозреваемые предложили предпринимателю передать им 8 миллионов рублей для указания в акте проверки недоимки в размере 7 миллионов рублей после одной из проверок. Бизнесмен обратился в правоохранительные органы. Сотрудники УФСБ России по республике задержали налоговиков 24 августа при получении взятки в 8 миллионов рублей."По материалам УФСБ России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении начальника контрольного отдела №1 УФНС России по РД, начальника отдела выездных проверок и главного государственного налогового инспектора отдела выездных проверок ИФНС России по Ленинскому району города Махачкала. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.В СУСК уточнили, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

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махачкала

ленинский район

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происшествия, взятка, махачкала, ленинский район, следственный комитет россии (ск рф), россия