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Источник в афганском Минздраве заявил о 40 погибших при взрывах в Кабуле
Источник в афганском Минздраве заявил о 40 погибших при взрывах в Кабуле - РИА Новости, 26.08.2021
Источник в афганском Минздраве заявил о 40 погибших при взрывах в Кабуле
Более 40 человек погибли и свыше ста пострадали во время взрывов у аэропорта Кабула, сообщил РИА Новости источник в афганском Министерстве здравоохранения. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T19:27
2021-08-26T19:27
2021-08-26T20:05
захват власти в афганистане талибами
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КАБУЛ, 26 авг — РИА Новости. Более 40 человек погибли и свыше ста пострадали во время взрывов у аэропорта Кабула, сообщил РИА Новости источник в афганском Министерстве здравоохранения.По его словам, тела погибших и пострадавшие были доставлены в больницы, среди них есть женщины и дети.Два взрыва произошли около аэропорта Кабула, один из них — неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Великобритании и США. Первый взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль. Россиян во время взрыва в аэропорту не было, сообщили в МИД.Смена власти в АфганистанеНа фоне вывода американского контингента "Талибан"* провел наступление и захватил все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Сейчас решается вопрос о механизме управления государством. Как рассказал РИА Новости близкий к новым властям источник, это будет совет из 12 человек.Единственным очагом сопротивления талибам остается провинция Панджшер, где находятся отряды под руководством Ахмада Масуда.Через аэропорт афганской столицы продолжается эвакуация иностранцев и местных жителей, которые сотрудничали с ними. В первые дни из-за давки, паники и предупредительного огня погибли несколько человек, некоторые разбились, сорвавшись с уже взлетевших самолетов.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Кадры второго взрыва в Кабуле
Предположительно второй взрыв у кабульского аэропорта, рядом с местом сбора американских граждан для последующей эвакуации к самолетам.
2021-08-26T19:27
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в мире, кабул (город), афганистан, сша, талибан, нато
19:27 26.08.2021 (обновлено: 20:05 26.08.2021)
Источник в афганском Минздраве заявил о 40 погибших при взрывах в Кабуле
Источник в афганском Минздраве: при взрывах в Кабуле погибли более 40 человек, свыше ста ранены