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Источник в афганском Минздраве заявил о 40 погибших при взрывах в Кабуле

Источник в афганском Минздраве заявил о 40 погибших при взрывах в Кабуле - РИА Новости, 26.08.2021

Источник в афганском Минздраве заявил о 40 погибших при взрывах в Кабуле

Более 40 человек погибли и свыше ста пострадали во время взрывов у аэропорта Кабула, сообщил РИА Новости источник в афганском Министерстве здравоохранения. РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T19:27

2021-08-26T19:27

2021-08-26T20:05

захват власти в афганистане талибами

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нато

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КАБУЛ, 26 авг — РИА Новости. Более 40 человек погибли и свыше ста пострадали во время взрывов у аэропорта Кабула, сообщил РИА Новости источник в афганском Министерстве здравоохранения.По его словам, тела погибших и пострадавшие были доставлены в больницы, среди них есть женщины и дети.Два взрыва произошли около аэропорта Кабула, один из них — неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Великобритании и США. Первый взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль. Россиян во время взрыва в аэропорту не было, сообщили в МИД.Смена власти в АфганистанеНа фоне вывода американского контингента "Талибан"* провел наступление и захватил все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Сейчас решается вопрос о механизме управления государством. Как рассказал РИА Новости близкий к новым властям источник, это будет совет из 12 человек.Единственным очагом сопротивления талибам остается провинция Панджшер, где находятся отряды под руководством Ахмада Масуда.Через аэропорт афганской столицы продолжается эвакуация иностранцев и местных жителей, которые сотрудничали с ними. В первые дни из-за давки, паники и предупредительного огня погибли несколько человек, некоторые разбились, сорвавшись с уже взлетевших самолетов.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210826/vzryvy-1747402295.html

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Кадры второго взрыва в Кабуле Предположительно второй взрыв у кабульского аэропорта, рядом с местом сбора американских граждан для последующей эвакуации к самолетам. 2021-08-26T19:27 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, кабул (город), афганистан, сша, талибан, нато