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Талибы пока не установили виновных во взрывах в Кабуле

Талибы пока не установили виновных во взрывах в Кабуле - РИА Новости, 26.08.2021

Талибы пока не установили виновных во взрывах в Кабуле

"Талибан"* пока не располагает информацией о том, кто мог быть организатором теракта в аэропорту Кабула, заявил РИА Новости представитель политического бюро... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T18:35

2021-08-26T18:35

2021-08-26T18:38

захват власти в афганистане талибами

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кабул (город)

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. "Талибан"* пока не располагает информацией о том, кто мог быть организатором теракта в аэропорту Кабула, заявил РИА Новости представитель политического бюро движения Мохаммед Наим."Мы слышали, но до сих пор не знаем, какая сторона (несет ответственность). Мы не знаем", - сказал Наим."Некоторые государства предупреждали о том, что что-то может произойти. Но мы не знаем, кто это, на данный момент", - сказал он, отвечая на вопрос, поступали ли от кого-либо угрозы до теракта.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20210826/vzryv-1747395809.html

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в мире, аэропорт, кабул (город), талибан, взрывы