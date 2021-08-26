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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210826/vzryvy-1747403922.html
Талибы пока не установили виновных во взрывах в Кабуле
Талибы пока не установили виновных во взрывах в Кабуле - РИА Новости, 26.08.2021
Талибы пока не установили виновных во взрывах в Кабуле
"Талибан"* пока не располагает информацией о том, кто мог быть организатором теракта в аэропорту Кабула, заявил РИА Новости представитель политического бюро... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T18:35
2021-08-26T18:38
захват власти в афганистане талибами
в мире
аэропорт
кабул (город)
талибан
взрывы
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. "Талибан"* пока не располагает информацией о том, кто мог быть организатором теракта в аэропорту Кабула, заявил РИА Новости представитель политического бюро движения Мохаммед Наим."Мы слышали, но до сих пор не знаем, какая сторона (несет ответственность). Мы не знаем", - сказал Наим."Некоторые государства предупреждали о том, что что-то может произойти. Но мы не знаем, кто это, на данный момент", - сказал он, отвечая на вопрос, поступали ли от кого-либо угрозы до теракта.* Террористическая организация, запрещена в России
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в мире, аэропорт, кабул (город), талибан, взрывы
18:35 26.08.2021 (обновлено: 18:38 26.08.2021)
 
Талибы пока не установили виновных во взрывах в Кабуле

"Талибан"*: движение пока не располагает информацией об ответственных за взрывы в аэропорту в Кабуле

© AP Photo / Rahmat GulБоевики Талибана* в Кабуле
Боевики Талибана* в Кабуле - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. "Талибан"* пока не располагает информацией о том, кто мог быть организатором теракта в аэропорту Кабула, заявил РИА Новости представитель политического бюро движения Мохаммед Наим.
"Мы слышали, но до сих пор не знаем, какая сторона (несет ответственность). Мы не знаем", - сказал Наим.
"Некоторые государства предупреждали о том, что что-то может произойти. Но мы не знаем, кто это, на данный момент", - сказал он, отвечая на вопрос, поступали ли от кого-либо угрозы до теракта.
* Террористическая организация, запрещена в России
Кадры аэропорта в Кабуле, где прогремел взрыв
Вчера, 17:56Захват власти в Афганистане талибами
Взрывы возле кабульского аэропорта попали на видео
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреАэропортКабул (город)Талибанвзрывы
 
 
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