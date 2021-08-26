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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210826/vzryvy-1747402295.html
"Талибан"* не исключил причастности ИГ* к взрывам в Кабуле
"Талибан"* не исключил причастности ИГ* к взрывам в Кабуле - РИА Новости, 26.08.2021
"Талибан"* не исключил причастности ИГ* к взрывам в Кабуле
Официальный представитель движения "Талибан"* Мохаммед Наим не исключил возможность причастности террористической группировки ИГ* к теракту в международном... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T18:29
2021-08-26T18:41
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
талибан
афганистан
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Официальный представитель движения "Талибан"* Мохаммед Наим не исключил возможность причастности террористической группировки ИГ* к теракту в международном аэропорту Кабула."Мы не можем этого утверждать. Но все варианты возможны", - заявил Наим РИА Новости, отвечая на вопрос об ответственности ИГ* или ячейки талибов в Пакистане за теракт в аэропорту.* Запрещенная в России террористическая группировка
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Кадры второго взрыва в Кабуле
Предположительно второй взрыв у кабульского аэропорта, рядом с местом сбора американских граждан для последующей эвакуации к самолетам.
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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, видео
"Талибан"* не исключил причастности ИГ* к взрывам в Кабуле
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Официальный представитель движения "Талибан"* Мохаммед Наим не исключил возможность причастности террористической группировки ИГ* к теракту в международном аэропорту Кабула.
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18:29 26.08.2021 (обновлено: 18:41 26.08.2021)
 
"Талибан"* не исключил причастности ИГ* к взрывам в Кабуле

Политбюро "Талибан"*: причастность ИГ* к взрывам в кабульском аэропорту не исключается

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАэропорт Кабула
Аэропорт Кабула - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Официальный представитель движения "Талибан"* Мохаммед Наим не исключил возможность причастности террористической группировки ИГ* к теракту в международном аэропорту Кабула.
"Мы не можем этого утверждать. Но все варианты возможны", - заявил Наим РИА Новости, отвечая на вопрос об ответственности ИГ* или ячейки талибов в Пакистане за теракт в аэропорту.
* Запрещенная в России террористическая группировка
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреКабул (город)ТалибанАфганистан
 
 
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