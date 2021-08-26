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"Талибан"* не исключил причастности ИГ* к взрывам в Кабуле

"Талибан"* не исключил причастности ИГ* к взрывам в Кабуле - РИА Новости, 26.08.2021

"Талибан"* не исключил причастности ИГ* к взрывам в Кабуле

Официальный представитель движения "Талибан"* Мохаммед Наим не исключил возможность причастности террористической группировки ИГ* к теракту в международном... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T18:29

2021-08-26T18:29

2021-08-26T18:41

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

талибан

афганистан

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Официальный представитель движения "Талибан"* Мохаммед Наим не исключил возможность причастности террористической группировки ИГ* к теракту в международном аэропорту Кабула."Мы не можем этого утверждать. Но все варианты возможны", - заявил Наим РИА Новости, отвечая на вопрос об ответственности ИГ* или ячейки талибов в Пакистане за теракт в аэропорту.* Запрещенная в России террористическая группировка

кабул (город)

афганистан

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2021

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Кадры второго взрыва в Кабуле Предположительно второй взрыв у кабульского аэропорта, рядом с местом сбора американских граждан для последующей эвакуации к самолетам. 2021-08-26T18:29 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кабул (город), талибан, афганистан, видео