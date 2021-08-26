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"Талибан"* осудил взрывы у аэропорта Кабула

"Талибан"* осудил взрывы у аэропорта Кабула - РИА Новости, 26.08.2021

"Талибан"* осудил взрывы у аэропорта Кабула

"Талибан"* решительно осуждает взрывы у аэропорта Кабула, против злонамеренных групп будут приняты меры, сообщил представитель движения Забиулла Муджахид. РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T20:03

2021-08-26T20:03

2021-08-26T20:03

захват власти в афганистане талибами

в мире

талибан

афганистан

кабул

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КАБУЛ, 26 авг - РИА Новости. "Талибан"* решительно осуждает взрывы у аэропорта Кабула, против злонамеренных групп будут приняты меры, сообщил представитель движения Забиулла Муджахид.Он отметил, что движение уделяет пристальное внимание вопросам безопасности и защиты народа, а деятельность злонамеренных организаций "будет строго пресечена".Два взрыва произошли в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Сообщается, что первый взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль. Источник в минздраве Афганистана сообщил РИА Новости, что при взрывах погибли более 40 человек, свыше 100 пострадали. Россиян во время взрыва в аэропорту не было, сообщил МИД РФ.* Террористическая организация, запрещенная в России

афганистан

кабул

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в мире, талибан, афганистан, кабул