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"Талибан"* осудил взрывы у аэропорта Кабула
"Талибан"* осудил взрывы у аэропорта Кабула - РИА Новости, 26.08.2021
"Талибан"* осудил взрывы у аэропорта Кабула
"Талибан"* решительно осуждает взрывы у аэропорта Кабула, против злонамеренных групп будут приняты меры, сообщил представитель движения Забиулла Муджахид. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T20:03
2021-08-26T20:03
2021-08-26T20:03
захват власти в афганистане талибами
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КАБУЛ, 26 авг - РИА Новости. "Талибан"* решительно осуждает взрывы у аэропорта Кабула, против злонамеренных групп будут приняты меры, сообщил представитель движения Забиулла Муджахид.Он отметил, что движение уделяет пристальное внимание вопросам безопасности и защиты народа, а деятельность злонамеренных организаций "будет строго пресечена".Два взрыва произошли в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Сообщается, что первый взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль. Источник в минздраве Афганистана сообщил РИА Новости, что при взрывах погибли более 40 человек, свыше 100 пострадали. Россиян во время взрыва в аэропорту не было, сообщил МИД РФ.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, талибан, афганистан, кабул
"Талибан"* осудил взрывы у аэропорта Кабула
Представитель "Талибана"* Муджахид: движение решительно осуждает взрывы у аэропорта Кабула