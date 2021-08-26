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В "Талибане"* назвали число раненных при взрывах в Кабуле

В "Талибане"* назвали число раненных при взрывах в Кабуле - РИА Новости, 26.08.2021

В "Талибане"* назвали число раненных при взрывах в Кабуле

Представитель движения "Талибан" Забиулла Муджахид сообщил РИА Новости, что в результате двух взрывов у аэропорта Кабула пострадали более 50 человек. РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T18:45

2021-08-26T18:45

2021-08-26T18:58

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КАБУЛ, 26 авг - РИА Новости. Представитель движения "Талибан" Забиулла Муджахид сообщил РИА Новости, что в результате двух взрывов у аэропорта Кабула пострадали более 50 человек.По словам Муджахида, "в результате двух взрывов недалеко от аэропорта были ранены 52 человека".Взрывы у кабульского аэропорта произошли в четверг, СМИ сообщили о жертвах и пострадавших. По поступающим данным, первый взрыв, предположительно, был устроен террористом-смертником. Ряд СМИ сообщали также о перестрелке, начавшейся после взрыва. Телеканал Fox News сообщил, что второй взрыв также произошел вблизи аэропорта Кабула возле отеля, где собирались американцы.По сообщениям телеканал Sky News со ссылкой на источник в британском министерстве обороны, второй взрыв у аэропорта Кабула произошел в результате подрыва автомобиля.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210826/vzryv-1747395809.html

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в мире, кабул (город), талибан, афганистан