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В "Талибане"* назвали число раненных при взрывах в Кабуле
В "Талибане"* назвали число раненных при взрывах в Кабуле - РИА Новости, 26.08.2021
В "Талибане"* назвали число раненных при взрывах в Кабуле
Представитель движения "Талибан" Забиулла Муджахид сообщил РИА Новости, что в результате двух взрывов у аэропорта Кабула пострадали более 50 человек. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T18:45
2021-08-26T18:45
2021-08-26T18:58
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КАБУЛ, 26 авг - РИА Новости. Представитель движения "Талибан" Забиулла Муджахид сообщил РИА Новости, что в результате двух взрывов у аэропорта Кабула пострадали более 50 человек.По словам Муджахида, "в результате двух взрывов недалеко от аэропорта были ранены 52 человека".Взрывы у кабульского аэропорта произошли в четверг, СМИ сообщили о жертвах и пострадавших. По поступающим данным, первый взрыв, предположительно, был устроен террористом-смертником. Ряд СМИ сообщали также о перестрелке, начавшейся после взрыва. Телеканал Fox News сообщил, что второй взрыв также произошел вблизи аэропорта Кабула возле отеля, где собирались американцы.По сообщениям телеканал Sky News со ссылкой на источник в британском министерстве обороны, второй взрыв у аэропорта Кабула произошел в результате подрыва автомобиля.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, кабул (город), талибан, афганистан
18:45 26.08.2021 (обновлено: 18:58 26.08.2021)
В "Талибане"* назвали число раненных при взрывах в Кабуле
Представитель "Талибана"* Муджахид: при взрывах у аэропорта Кабула ранены 52 человека
КАБУЛ, 26 авг - РИА Новости.
Представитель движения "Талибан
" Забиулла Муджахид сообщил РИА Новости, что в результате двух взрывов у аэропорта Кабула
пострадали более 50 человек.
По словам Муджахида, "в результате двух взрывов недалеко от аэропорта были ранены 52 человека".
Взрывы у кабульского аэропорта произошли в четверг, СМИ сообщили о жертвах и пострадавших. По поступающим данным, первый взрыв, предположительно, был устроен террористом-смертником. Ряд СМИ сообщали также о перестрелке, начавшейся после взрыва. Телеканал Fox News сообщил, что второй взрыв также произошел вблизи аэропорта Кабула возле отеля, где собирались американцы.
По сообщениям телеканал Sky News со ссылкой на источник в британском министерстве обороны, второй взрыв у аэропорта Кабула произошел в результате подрыва автомобиля.
* Террористическая организация, запрещенная в России