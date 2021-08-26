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СМИ раскрыли подробности второго взрыва в Кабуле
СМИ раскрыли подробности второго взрыва в Кабуле - РИА Новости, 26.08.2021
СМИ раскрыли подробности второго взрыва в Кабуле
Второй взрыв у аэропорта Кабула произошел в результате подрыва автомобиля, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источник в британском министерстве обороны. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T18:11
2021-08-26T18:11
2021-08-26T18:23
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ЛОНДОН, 26 авг - РИА Новости. Второй взрыв у аэропорта Кабула произошел в результате подрыва автомобиля, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источник в британском министерстве обороны."Первый взрыв у отеля Baron, предположительно, был устроен смертником. Второй взрыв у ворот Abbey вероятнее всего был подрывом автомобиля", - сообщил телеканал.Взрыв у кабульского аэропорта произошел в четверг, СМИ сообщили о жертвах и пострадавших. По поступающим данным, взрыв, предположительно, был устроен террористом-смертником. Ряд СМИ сообщали также о перестрелке, начавшейся после взрыва.
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в мире, кабул (город), афганистан
18:11 26.08.2021 (обновлено: 18:23 26.08.2021)
СМИ раскрыли подробности второго взрыва в Кабуле
Sky News со ссылкой на источники: второй взрыв у аэропорта в Кабуле произошел из-за подрыва мишины