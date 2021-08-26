https://ria.ru/20210826/vzryv-1747395809.html

Взрывы возле кабульского аэропорта попали на видео

Взрывы возле кабульского аэропорта попали на видео - РИА Новости, 26.08.2021

Взрывы возле кабульского аэропорта попали на видео

Момент взрыва около аэропорта Кабула засняли камеры наружного наблюдения. РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T17:56

2021-08-26T17:56

2021-08-26T18:37

захват власти в афганистане талибами

в мире

талибан

афганистан

кабул

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Момент взрыва около аэропорта Кабула засняли камеры наружного наблюдения.На кадрах видно, как над городом появляются клубы дыма и пыли.Также появились кадры второго взрыва в городе. На ролике видно зарево от взрыва, снятого с разных камер. Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил о взрыве у ворот аэропорта столицы Афганистана. По данным СМИ, в результате инцидента погибли не менее 13 человека. Источник РИА Новости сообщил о десяти доставленных в больницу телах жертв и не менее 15 пострадавших. СМИ сообщали о более чем 50 раненых.По словам местного журналиста Биляля Сарвари, взрыв стал результатом атаки смертника.В начала августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в стране окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.Сейчас все наземные погранпереходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранцев и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20210826/kabul-1747389734.html

https://ria.ru/20210826/kabul-1747388786.html

афганистан

кабул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры аэропорта в Кабуле, где прогремел взрыв Не менее 10 человек погибли при взрыве у аэропорта в Кабуле. 2021-08-26T17:56 true PT0M25S

Кадры второго взрыва в Кабуле Предположительно второй взрыв у кабульского аэропорта, рядом с местом сбора американских граждан для последующей эвакуации к самолетам. 2021-08-26T17:56 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, талибан, афганистан, кабул