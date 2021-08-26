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Взрывы возле кабульского аэропорта попали на видео
Взрывы возле кабульского аэропорта попали на видео - РИА Новости, 26.08.2021
Взрывы возле кабульского аэропорта попали на видео
Момент взрыва около аэропорта Кабула засняли камеры наружного наблюдения. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T17:56
2021-08-26T17:56
2021-08-26T18:37
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
кабул
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Момент взрыва около аэропорта Кабула засняли камеры наружного наблюдения.На кадрах видно, как над городом появляются клубы дыма и пыли.Также появились кадры второго взрыва в городе. На ролике видно зарево от взрыва, снятого с разных камер. Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил о взрыве у ворот аэропорта столицы Афганистана. По данным СМИ, в результате инцидента погибли не менее 13 человека. Источник РИА Новости сообщил о десяти доставленных в больницу телах жертв и не менее 15 пострадавших. СМИ сообщали о более чем 50 раненых.По словам местного журналиста Биляля Сарвари, взрыв стал результатом атаки смертника.В начала августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в стране окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.Сейчас все наземные погранпереходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранцев и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20210826/kabul-1747389734.html
https://ria.ru/20210826/kabul-1747388786.html
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Кадры аэропорта в Кабуле, где прогремел взрыв
Не менее 10 человек погибли при взрыве у аэропорта в Кабуле.
2021-08-26T17:56
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Кадры второго взрыва в Кабуле
Предположительно второй взрыв у кабульского аэропорта, рядом с местом сбора американских граждан для последующей эвакуации к самолетам.
2021-08-26T17:56
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PT0M26S
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в мире, талибан, афганистан, кабул
17:56 26.08.2021 (обновлено: 18:37 26.08.2021)
Взрывы возле кабульского аэропорта попали на видео
Взрывы возле аэропорта Кабула попали на видео