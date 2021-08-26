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СМИ сообщили об угрозе второго взрыва в кабульском аэропорту
СМИ сообщили об угрозе второго взрыва в кабульском аэропорту - РИА Новости, 26.08.2021
СМИ сообщили об угрозе второго взрыва в кабульском аэропорту
Угроза второго взрыва существует в аэропорту Кабула, сообщает телеканал Al-Arabiya. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T17:16
2021-08-26T17:16
2021-08-26T18:15
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
сша
талибан
нато
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Угроза второго взрыва существует в аэропорту Кабула, сообщает телеканал Al-Arabiya.Ранее в аэропорту произошел взрыв, СМИ сообщили, что в результате погибли два человека, 15 пострадали."Предупреждения об угрозе второго взрыва рядом с аэропортом Кабула", - сообщает телеканал.В первой декаде августа талибы (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранцев и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.* Террористическая группировка, запрещенная в России
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Ситуация на улицах Кабула после взрыва в аэропорту
Видео от местной жительницы. Рядом с местом взрыва в аэропорту в Кабуле.
2021-08-26T17:16
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Кадры аэропорта в Кабуле, где прогремел взрыв
Не менее 10 человек погибли при взрыве у аэропорта в Кабуле.
2021-08-26T17:16
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PT0M25S
РИА Новости
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в мире, афганистан, сша, талибан, нато, видео
17:16 26.08.2021 (обновлено: 18:15 26.08.2021)
СМИ сообщили об угрозе второго взрыва в кабульском аэропорту
Al-Arabiya: в кабульском аэропорту существует угроза второго взрыва