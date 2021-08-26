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В ЦБ рассказали, откуда возьмут средства для выплат пенсионерам и военным
В ЦБ рассказали, откуда возьмут средства для выплат пенсионерам и военным - РИА Новости, 26.08.2021
В ЦБ рассказали, откуда возьмут средства для выплат пенсионерам и военным
Единовременные соцвыплаты пенсионерам, военным и правоохранителям будут профинансированы из дополнительных ненефтегазовых доходов, которые уже в целом учтены в... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T12:33
2021-08-26T12:42
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
общество
владимир путин
министерство финансов рф (минфин россии)
военные
пенсионеры
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Единовременные соцвыплаты пенсионерам, военным и правоохранителям будут профинансированы из дополнительных ненефтегазовых доходов, которые уже в целом учтены в июльском прогнозе Банка России, при этом возможно некоторое перераспределение траектории роста цен между отдельными месяцами, однако это не повлияет на проводимую денежно-кредитную политику, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.По инициативе президента РФ Владимира Путина единовременные выплаты получат все российские пенсионеры (по 10 тысяч рублей), а также военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов (по 15 тысяч). Глава Минфина Антон Силуанов во вторник сообщил, что на эти выплаты понадобится порядка 500 миллиардов рублей."Единовременные выплаты, объявленные президентом, которые по оценкам Минфина составят около 500 миллиардов рублей, будут профинансированы из дополнительных ненефтегазовых доходов. ...Использование дополнительных ненефтегазовых доходов на расходы текущего года является частью конфигурации бюджетного правила и является неотъемлемой предпосылкой среднесрочного прогноза Банка России. Соответственно данный объем расходов, его влияние на совокупный спрос и уровень устойчивого инфляционного давления в целом уже учтены в июльском прогнозе Банка России", - отметили в ЦБ.При этом регулятор не исключает "некоторого перераспределения траектории роста цен между отдельными месяцами, что будет зависеть от скорости использования данных выплат на потребительские расходы"."Само по себе такое перераспределение в силу своего разового и ограниченного характера не повлияет на проводимую ДКП. Банк России, как всегда, будет принимать решения по ДКП исходя из совокупности всех факторов, влияющих на российскую экономику и прогноз ее развития, с тем, чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели Банка России "вблизи 4%", - заключил регулятор.По прогнозу ЦБ, годовая инфляции по итогам текущего года составит 5,7-6,2%, в 2022 году - 4–4,5%.
https://ria.ru/20210824/spravki-1747073254.html
https://ria.ru/20210822/dokhody-1746743246.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, общество, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии), военные, пенсионеры, социальные выплаты
12:33 26.08.2021 (обновлено: 12:42 26.08.2021)
 
В ЦБ рассказали, откуда возьмут средства для выплат пенсионерам и военным

ЦБ: соцвыплаты пенсионерам и военным будут профинансированы из дополнительных ненефтегазовых доходов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Единовременные соцвыплаты пенсионерам, военным и правоохранителям будут профинансированы из дополнительных ненефтегазовых доходов, которые уже в целом учтены в июльском прогнозе Банка России, при этом возможно некоторое перераспределение траектории роста цен между отдельными месяцами, однако это не повлияет на проводимую денежно-кредитную политику, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.
По инициативе президента РФ Владимира Путина единовременные выплаты получат все российские пенсионеры (по 10 тысяч рублей), а также военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов (по 15 тысяч). Глава Минфина Антон Силуанов во вторник сообщил, что на эти выплаты понадобится порядка 500 миллиардов рублей.
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"Единовременные выплаты, объявленные президентом, которые по оценкам Минфина составят около 500 миллиардов рублей, будут профинансированы из дополнительных ненефтегазовых доходов. ...Использование дополнительных ненефтегазовых доходов на расходы текущего года является частью конфигурации бюджетного правила и является неотъемлемой предпосылкой среднесрочного прогноза Банка России. Соответственно данный объем расходов, его влияние на совокупный спрос и уровень устойчивого инфляционного давления в целом уже учтены в июльском прогнозе Банка России", - отметили в ЦБ.
При этом регулятор не исключает "некоторого перераспределения траектории роста цен между отдельными месяцами, что будет зависеть от скорости использования данных выплат на потребительские расходы".
"Само по себе такое перераспределение в силу своего разового и ограниченного характера не повлияет на проводимую ДКП. Банк России, как всегда, будет принимать решения по ДКП исходя из совокупности всех факторов, влияющих на российскую экономику и прогноз ее развития, с тем, чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели Банка России "вблизи 4%", - заключил регулятор.
По прогнозу ЦБ, годовая инфляции по итогам текущего года составит 5,7-6,2%, в 2022 году - 4–4,5%.
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ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияОбществоВладимир ПутинМинистерство финансов РФ (Минфин России)ВоенныеПенсионерысоциальные выплаты
 
 
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