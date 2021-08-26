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Разовую выплату получат инвалиды и потерявшие кормильца, заявил Минтруд
Разовую выплату получат инвалиды и потерявшие кормильца, заявил Минтруд - РИА Новости, 26.08.2021
Разовую выплату получат инвалиды и потерявшие кормильца, заявил Минтруд
Единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей получат и те, кто получают пенсию по потере кормильца, и люди с инвалидностью, заявила замминистра труда РФ... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T15:56
2021-08-26T15:56
общество
владимир путин
единая россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
ольга баталина
россия
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей получат и те, кто получают пенсию по потере кормильца, и люди с инвалидностью, заявила замминистра труда РФ Ольга Баталина.Президент РФ Владимир Путин в воскресенье на встрече с представителями партии "Единая Россия" заявил о необходимости дополнительной разовой выплаты всем категориям пенсионеров в размере 10 тысяч рублей. Во вторник президент подписал соответствующий указ, выплаты должны быть произведены в сентябре."Мы говорим о единовременной выплате пенсионерам. Хочу обратить особое внимание, что в числе получателей этой выплаты еще и люди с инвалидностью, это 11,1 миллиона человек. В том числе это все семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, детей-инвалидов у нас еще, соответственно, 721 тысяча", - сказала Баталина на совещании "Единой России" по реализации указа президента "О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию".Она отметила, что также выплату получат семьи, которые сегодня получают пенсию по потере кормильца.
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общество, владимир путин, единая россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), ольга баталина, россия
15:56 26.08.2021
 
Разовую выплату получат инвалиды и потерявшие кормильца, заявил Минтруд

Замминистра труда Баталина: выплату получат инвалиды и те, кто получает пенсию по потере кормильца

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкИнвалидная коляска в коридоре
Инвалидная коляска в коридоре - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей получат и те, кто получают пенсию по потере кормильца, и люди с инвалидностью, заявила замминистра труда РФ Ольга Баталина.
Президент РФ Владимир Путин в воскресенье на встрече с представителями партии "Единая Россия" заявил о необходимости дополнительной разовой выплаты всем категориям пенсионеров в размере 10 тысяч рублей. Во вторник президент подписал соответствующий указ, выплаты должны быть произведены в сентябре.
"Мы говорим о единовременной выплате пенсионерам. Хочу обратить особое внимание, что в числе получателей этой выплаты еще и люди с инвалидностью, это 11,1 миллиона человек. В том числе это все семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, детей-инвалидов у нас еще, соответственно, 721 тысяча", - сказала Баталина на совещании "Единой России" по реализации указа президента "О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию".
Она отметила, что также выплату получат семьи, которые сегодня получают пенсию по потере кормильца.
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ОбществоВладимир ПутинЕдиная РоссияМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Ольга БаталинаРоссия
 
 
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