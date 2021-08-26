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Разовую выплату получат инвалиды и потерявшие кормильца, заявил Минтруд
Разовую выплату получат инвалиды и потерявшие кормильца, заявил Минтруд - РИА Новости, 26.08.2021
Разовую выплату получат инвалиды и потерявшие кормильца, заявил Минтруд
Единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей получат и те, кто получают пенсию по потере кормильца, и люди с инвалидностью, заявила замминистра труда РФ... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T15:56
2021-08-26T15:56
2021-08-26T15:56
общество
владимир путин
единая россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
ольга баталина
россия
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей получат и те, кто получают пенсию по потере кормильца, и люди с инвалидностью, заявила замминистра труда РФ Ольга Баталина.Президент РФ Владимир Путин в воскресенье на встрече с представителями партии "Единая Россия" заявил о необходимости дополнительной разовой выплаты всем категориям пенсионеров в размере 10 тысяч рублей. Во вторник президент подписал соответствующий указ, выплаты должны быть произведены в сентябре."Мы говорим о единовременной выплате пенсионерам. Хочу обратить особое внимание, что в числе получателей этой выплаты еще и люди с инвалидностью, это 11,1 миллиона человек. В том числе это все семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, детей-инвалидов у нас еще, соответственно, 721 тысяча", - сказала Баталина на совещании "Единой России" по реализации указа президента "О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию".Она отметила, что также выплату получат семьи, которые сегодня получают пенсию по потере кормильца.
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общество, владимир путин, единая россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), ольга баталина, россия
Разовую выплату получат инвалиды и потерявшие кормильца, заявил Минтруд
Замминистра труда Баталина: выплату получат инвалиды и те, кто получает пенсию по потере кормильца