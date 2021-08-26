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Мосгорсуд отказался рассматривать вопрос о выдворении Уилана
Мосгорсуд отказался рассматривать вопрос о выдворении Уилана - РИА Новости, 26.08.2021
Мосгорсуд отказался рассматривать вопрос о выдворении Уилана
Мосгорсуд не стал рассматривать ходатайство о выдворении осужденного за шпионаж американца Пола Уилана из России, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T14:27
2021-08-26T14:39
пол уилан
дело пола уилана
происшествия
сергиев посад
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир жеребенков
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Мосгорсуд не стал рассматривать ходатайство о выдворении осужденного за шпионаж американца Пола Уилана из России, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Жеребенков."Нам вернули материалы, считают, что вопрос должен рассмотреть суд в Мордовии", - сказал адвокат.Жеребенков отметил, что подавал ходатайство в Мосгорсуд, так как именно он вынес приговор. "У суда был выбор - рассматривать дело или нет, но он побоялся взять на себя ответственность - дело политическое", - заявил адвокат.Уже на следующей неделе он собирается подать материалы в мордовский суд, но уверен, что процесс затянется на несколько месяцев. "Мы подадим ходатайство в Верховный суд Мордовии, он имеет право рассматривать материалы с грифом "секретно". Суду надо будет истребовать материалы дела из Мосгорсуда - из-за секретности это затянет процесс на несколько месяцев - их можно отправить только фельдегерской связью", - пояснил Жеребенков.Судебный процесс, по итогам которого бывший американский морпех получил 16 лет колонии, стал одним из самых громких в прошлом году. Фабула обвинения по делу Уилана не раскрывается: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что его задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции.Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался.
https://ria.ru/20210820/uilan-1746560247.html
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пол уилан, дело пола уилана, происшествия, сергиев посад, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир жеребенков
14:27 26.08.2021 (обновлено: 14:39 26.08.2021)
 
Мосгорсуд отказался рассматривать вопрос о выдворении Уилана

Мосгорсуд отказался рассматривать вопрос о выдворении осужденного за шпионаж американца Пола Уилана

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПол Уилан
Пол Уилан - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Мосгорсуд не стал рассматривать ходатайство о выдворении осужденного за шпионаж американца Пола Уилана из России, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Жеребенков.
"Нам вернули материалы, считают, что вопрос должен рассмотреть суд в Мордовии", - сказал адвокат.
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Жеребенков отметил, что подавал ходатайство в Мосгорсуд, так как именно он вынес приговор. "У суда был выбор - рассматривать дело или нет, но он побоялся взять на себя ответственность - дело политическое", - заявил адвокат.
Уже на следующей неделе он собирается подать материалы в мордовский суд, но уверен, что процесс затянется на несколько месяцев. "Мы подадим ходатайство в Верховный суд Мордовии, он имеет право рассматривать материалы с грифом "секретно". Суду надо будет истребовать материалы дела из Мосгорсуда - из-за секретности это затянет процесс на несколько месяцев - их можно отправить только фельдегерской связью", - пояснил Жеребенков.
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Судебный процесс, по итогам которого бывший американский морпех получил 16 лет колонии, стал одним из самых громких в прошлом году. Фабула обвинения по делу Уилана не раскрывается: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что его задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции.
Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался.
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Пол УиланДело Пола УиланаПроисшествияСергиев ПосадМоскваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир Жеребенков
 
 
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