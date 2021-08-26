https://ria.ru/20210826/vydvorenie-1747346309.html

Мосгорсуд отказался рассматривать вопрос о выдворении Уилана

Мосгорсуд отказался рассматривать вопрос о выдворении Уилана - РИА Новости, 26.08.2021

Мосгорсуд отказался рассматривать вопрос о выдворении Уилана

Мосгорсуд не стал рассматривать ходатайство о выдворении осужденного за шпионаж американца Пола Уилана из России, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T14:27

2021-08-26T14:27

2021-08-26T14:39

пол уилан

дело пола уилана

происшествия

сергиев посад

москва

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

владимир жеребенков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156014/89/1560148908_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8dcefab2b78889fca26ca1e7e68702f9.jpg

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Мосгорсуд не стал рассматривать ходатайство о выдворении осужденного за шпионаж американца Пола Уилана из России, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Жеребенков."Нам вернули материалы, считают, что вопрос должен рассмотреть суд в Мордовии", - сказал адвокат.Жеребенков отметил, что подавал ходатайство в Мосгорсуд, так как именно он вынес приговор. "У суда был выбор - рассматривать дело или нет, но он побоялся взять на себя ответственность - дело политическое", - заявил адвокат.Уже на следующей неделе он собирается подать материалы в мордовский суд, но уверен, что процесс затянется на несколько месяцев. "Мы подадим ходатайство в Верховный суд Мордовии, он имеет право рассматривать материалы с грифом "секретно". Суду надо будет истребовать материалы дела из Мосгорсуда - из-за секретности это затянет процесс на несколько месяцев - их можно отправить только фельдегерской связью", - пояснил Жеребенков.Судебный процесс, по итогам которого бывший американский морпех получил 16 лет колонии, стал одним из самых громких в прошлом году. Фабула обвинения по делу Уилана не раскрывается: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что его задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции.Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался.

https://ria.ru/20210820/uilan-1746560247.html

https://ria.ru/20210810/uilan-1745238877.html

https://ria.ru/20210615/kreml-1737060274.html

сергиев посад

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пол уилан, дело пола уилана, происшествия, сергиев посад, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир жеребенков