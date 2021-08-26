https://ria.ru/20210826/vybory-1747383806.html

Почти треть россиян не читают программы политических партий, показал опрос

Почти треть россиян не читают программы политических партий, показал опрос - РИА Новости, 26.08.2021

Почти треть россиян не читают программы политических партий, показал опрос

Лишь 13% россиян внимательно изучают программы, с которыми партии идут на выборы, 29% их не изучают, больше половины респондентов заявили о фоновом интересе к... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T17:09

2021-08-26T17:09

2021-08-26T17:09

общество

вциом

выборы в государственную думу

михаил мамонов

россия

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Лишь 13% россиян внимательно изучают программы, с которыми партии идут на выборы, 29% их не изучают, больше половины респондентов заявили о фоновом интересе к программам, сообщил по итогам опроса ВЦИОМ руководитель практики политического анализа центра Михаил Мамонов."Тринадцать процентов россиян в ходе общероссийского опроса репрезентативного заявили, что они внимательно изучают программы, специально интересуются их содержанием. Показатель немного нас удивил, мы считаем, что он завышенный, экспертно считаем, но тем не менее. Еще 57% заявили о фоновом интересе. Категорическое отрицание декларировал примерно каждый третий - порядка 30%", - сказал Мамонов на круглом столе, посвященном анализу программ политических партий.Уточняется, что 64% россиян проявили интерес к тому, с какой программой партии идут на выборы. 35% отметили, что им "скорее неинтересно". Самая незаинтересованная группа - респонденты в возрасте 18-24 лет - 58% респондентов не имеют интереса к программам партий.Среди тем, которые респонденты отметили как наиболее важные для освещения в программе партий - здравоохранение (59%), пенсионное обеспечение (53%), образование (45%), занятость и МРОТ (40%), поддержка семей, материнства и детства (37%).Всероссийский репрезентативный опрос с выборкой 1200 респондентов был проведен 25 августа методом телефонного интервью. Предельная погрешность составила 2,8%.

https://ria.ru/20210704/parties-1739829212.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, вциом, выборы в государственную думу, михаил мамонов, россия