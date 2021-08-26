https://ria.ru/20210826/vybory-1747352147.html

ЦИК отменил регистрацию Шлосберга в списке кандидатов в Госдуму от "Яблока"

ЦИК отменил регистрацию Шлосберга в списке кандидатов в Госдуму от "Яблока" - РИА Новости, 26.08.2021

ЦИК отменил регистрацию Шлосберга в списке кандидатов в Госдуму от "Яблока"

ЦИК после решения суда отменил регистрацию Льва Шлосберга в качестве кандидата в депутаты Госдумы в составе федерального списка, выдвинутого партией "Яблоко",... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T14:56

2021-08-26T14:56

2021-08-26T14:57

политика

псков

московский городской суд

госдума рф

яблоко

цик рф

выборы в государственную думу

элла памфилова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/138148/71/1381487143_0:165:3054:1883_1920x0_80_0_0_3de6012e5c833a322e3a09cc77ff4fdf.jpg

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. ЦИК после решения суда отменил регистрацию Льва Шлосберга в качестве кандидата в депутаты Госдумы в составе федерального списка, выдвинутого партией "Яблоко", следует из постановления ЦИК, принятого на заседании в четверг; сам Шлосберг заявил, что намерен обжаловать решение об отмене.Ранее Мосгорсуд отменил регистрацию Шлосберга кандидатом на выборы в Госдуму по 207-му (Ховринскому) одномандатному избирательному округу. Иск об отмене регистрации Шлосберга подал кандидат в депутаты Госдумы от партии "Зеленые" по тому же 207-му округу Андрей Пангаев. Как заявлял Шлосберг, истец требовал снять его с выборов в связи с причастностью к деятельности экстремистской организации, а основанием стало решение о признании его организатором несанкционированного шествия в Пскове 23 января.Как отметил член ЦИК Антон Лопатин на заседании Центризбиркома в четверг, вступившим в силу решением Мосгорсуда было подтверждено отсутствие у кандидата Шлосберга пассивного избирательного права в связи с причастностью к деятельности экстремистской организации, что является основанием для исключения кандидата из федерального списка."Аннулировать регистрацию кандидата Шлосберга Льва Марковича и исключить из федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы, выдвинутого партией "Яблоко", сведения о Шлосберге Льве Марковиче (региональная группа номер 26 (Псковская область, Тверская область)", - говорится в постановлении, принятом на заседании.В документе отмечается, что в соответствии с законом, не имеет право быть избранным депутатом Госдумы гражданин, причастный к деятельности общественного или иного объединения, иной организации, в отношении которых вступило в законную силу решение суда о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным законом "О противодействии экстремистской деятельности".По словам Лопатина, соответствующие изменения будут внесены в бюллетени по федеральному избирательному округу по Тверской и Псковской областям."Если тираж избирательных бюллетеней изготовлен, соответствующим комиссиям субъектов РФ предлагается обеспечить вычеркивание сведений о кандидате, исключённом из федерального списка кандидатов", - пояснил он.В свою очередь, Шлосберг заявил о намерении продолжать бороться за отмену принятых по нему решений суда и ЦИК."Мы будем подавать кассационную жалобу в Верховный суд. Наша команда партии "Яблоко" сделает все возможное, чтобы решение Московского городского суда было отменено и ЦИК в этом зале отменила то постановление, которое она сегодня принимает", - подчеркнул он.Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила на заседании, что она как председатель ЦИК обязана обеспечить исполнение вступившего в силу судебного решения, что и было сделано."Тем не менее, уважая решение суда, позволю себе высказать свою личную позицию. Я знаю Льва Марковича как человека, как политика с очень развитым правовым сознанием, как человека, который противник так называемого "умного голосования", жесткого принципиального политического оппонента (Алексея) Навального и его сторонников. Я высказываю свою личную позицию, что никак не могу считать, что он каким-то образом, каким-то боком имеет какое-то отношение к экстремистам и так далее. Я не могла об этом не сказать", - подчеркнула Памфилова.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210825/vybory-1747189957.html

https://ria.ru/20210820/gosduma-1746557936.html

https://ria.ru/20210704/parties-1739829212.html

псков

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, псков, московский городской суд, госдума рф, яблоко, цик рф, выборы в государственную думу, элла памфилова, лев шлосберг, россия