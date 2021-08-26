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ЦИК отменил регистрацию Шлосберга в списке кандидатов в Госдуму от "Яблока"
ЦИК отменил регистрацию Шлосберга в списке кандидатов в Госдуму от "Яблока" - РИА Новости, 26.08.2021
ЦИК отменил регистрацию Шлосберга в списке кандидатов в Госдуму от "Яблока"
ЦИК после решения суда отменил регистрацию Льва Шлосберга в качестве кандидата в депутаты Госдумы в составе федерального списка, выдвинутого партией "Яблоко",... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T14:56
2021-08-26T14:57
политика
псков
московский городской суд
госдума рф
яблоко
цик рф
выборы в государственную думу
элла памфилова
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. ЦИК после решения суда отменил регистрацию Льва Шлосберга в качестве кандидата в депутаты Госдумы в составе федерального списка, выдвинутого партией "Яблоко", следует из постановления ЦИК, принятого на заседании в четверг; сам Шлосберг заявил, что намерен обжаловать решение об отмене.Ранее Мосгорсуд отменил регистрацию Шлосберга кандидатом на выборы в Госдуму по 207-му (Ховринскому) одномандатному избирательному округу. Иск об отмене регистрации Шлосберга подал кандидат в депутаты Госдумы от партии "Зеленые" по тому же 207-му округу Андрей Пангаев. Как заявлял Шлосберг, истец требовал снять его с выборов в связи с причастностью к деятельности экстремистской организации, а основанием стало решение о признании его организатором несанкционированного шествия в Пскове 23 января.Как отметил член ЦИК Антон Лопатин на заседании Центризбиркома в четверг, вступившим в силу решением Мосгорсуда было подтверждено отсутствие у кандидата Шлосберга пассивного избирательного права в связи с причастностью к деятельности экстремистской организации, что является основанием для исключения кандидата из федерального списка."Аннулировать регистрацию кандидата Шлосберга Льва Марковича и исключить из федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы, выдвинутого партией "Яблоко", сведения о Шлосберге Льве Марковиче (региональная группа номер 26 (Псковская область, Тверская область)", - говорится в постановлении, принятом на заседании.В документе отмечается, что в соответствии с законом, не имеет право быть избранным депутатом Госдумы гражданин, причастный к деятельности общественного или иного объединения, иной организации, в отношении которых вступило в законную силу решение суда о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным законом "О противодействии экстремистской деятельности".По словам Лопатина, соответствующие изменения будут внесены в бюллетени по федеральному избирательному округу по Тверской и Псковской областям."Если тираж избирательных бюллетеней изготовлен, соответствующим комиссиям субъектов РФ предлагается обеспечить вычеркивание сведений о кандидате, исключённом из федерального списка кандидатов", - пояснил он.В свою очередь, Шлосберг заявил о намерении продолжать бороться за отмену принятых по нему решений суда и ЦИК."Мы будем подавать кассационную жалобу в Верховный суд. Наша команда партии "Яблоко" сделает все возможное, чтобы решение Московского городского суда было отменено и ЦИК в этом зале отменила то постановление, которое она сегодня принимает", - подчеркнул он.Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила на заседании, что она как председатель ЦИК обязана обеспечить исполнение вступившего в силу судебного решения, что и было сделано."Тем не менее, уважая решение суда, позволю себе высказать свою личную позицию. Я знаю Льва Марковича как человека, как политика с очень развитым правовым сознанием, как человека, который противник так называемого "умного голосования", жесткого принципиального политического оппонента (Алексея) Навального и его сторонников. Я высказываю свою личную позицию, что никак не могу считать, что он каким-то образом, каким-то боком имеет какое-то отношение к экстремистам и так далее. Я не могла об этом не сказать", - подчеркнула Памфилова.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
https://ria.ru/20210825/vybory-1747189957.html
https://ria.ru/20210820/gosduma-1746557936.html
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политика, псков, московский городской суд, госдума рф, яблоко, цик рф, выборы в государственную думу, элла памфилова, лев шлосберг, россия
14:56 26.08.2021 (обновлено: 14:57 26.08.2021)
 
ЦИК отменил регистрацию Шлосберга в списке кандидатов в Госдуму от "Яблока"

ЦИК отменил регистрацию Льва Шлосберга в федеральном списке кандидатов в Госдумы от "Яблока"

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЛев Шлосберг на съезде партии "Яблоко". Архивное фото
Лев Шлосберг на съезде партии Яблоко. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. ЦИК после решения суда отменил регистрацию Льва Шлосберга в качестве кандидата в депутаты Госдумы в составе федерального списка, выдвинутого партией "Яблоко", следует из постановления ЦИК, принятого на заседании в четверг; сам Шлосберг заявил, что намерен обжаловать решение об отмене.
Ранее Мосгорсуд отменил регистрацию Шлосберга кандидатом на выборы в Госдуму по 207-му (Ховринскому) одномандатному избирательному округу. Иск об отмене регистрации Шлосберга подал кандидат в депутаты Госдумы от партии "Зеленые" по тому же 207-му округу Андрей Пангаев. Как заявлял Шлосберг, истец требовал снять его с выборов в связи с причастностью к деятельности экстремистской организации, а основанием стало решение о признании его организатором несанкционированного шествия в Пскове 23 января.
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Как отметил член ЦИК Антон Лопатин на заседании Центризбиркома в четверг, вступившим в силу решением Мосгорсуда было подтверждено отсутствие у кандидата Шлосберга пассивного избирательного права в связи с причастностью к деятельности экстремистской организации, что является основанием для исключения кандидата из федерального списка.
"Аннулировать регистрацию кандидата Шлосберга Льва Марковича и исключить из федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы, выдвинутого партией "Яблоко", сведения о Шлосберге Льве Марковиче (региональная группа номер 26 (Псковская область, Тверская область)", - говорится в постановлении, принятом на заседании.
В документе отмечается, что в соответствии с законом, не имеет право быть избранным депутатом Госдумы гражданин, причастный к деятельности общественного или иного объединения, иной организации, в отношении которых вступило в законную силу решение суда о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным законом "О противодействии экстремистской деятельности".
По словам Лопатина, соответствующие изменения будут внесены в бюллетени по федеральному избирательному округу по Тверской и Псковской областям.
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"Если тираж избирательных бюллетеней изготовлен, соответствующим комиссиям субъектов РФ предлагается обеспечить вычеркивание сведений о кандидате, исключённом из федерального списка кандидатов", - пояснил он.
В свою очередь, Шлосберг заявил о намерении продолжать бороться за отмену принятых по нему решений суда и ЦИК.
"Мы будем подавать кассационную жалобу в Верховный суд. Наша команда партии "Яблоко" сделает все возможное, чтобы решение Московского городского суда было отменено и ЦИК в этом зале отменила то постановление, которое она сегодня принимает", - подчеркнул он.
Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила на заседании, что она как председатель ЦИК обязана обеспечить исполнение вступившего в силу судебного решения, что и было сделано.
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"Тем не менее, уважая решение суда, позволю себе высказать свою личную позицию. Я знаю Льва Марковича как человека, как политика с очень развитым правовым сознанием, как человека, который противник так называемого "умного голосования", жесткого принципиального политического оппонента (Алексея) Навального и его сторонников. Я высказываю свою личную позицию, что никак не могу считать, что он каким-то образом, каким-то боком имеет какое-то отношение к экстремистам и так далее. Я не могла об этом не сказать", - подчеркнула Памфилова.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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