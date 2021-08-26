https://ria.ru/20210826/vuzy-1747312880.html

"Ъ": в российских вузах объявили дополнительный набор абитуриентов

"Ъ": в российских вузах объявили дополнительный набор абитуриентов - РИА Новости, 26.08.2021

"Ъ": в российских вузах объявили дополнительный набор абитуриентов

Российские вузы не набрали необходимое число первокурсников и объявили дополнительный набор, пишет "Коммерсантъ". РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T11:42

2021-08-26T11:42

2021-08-26T12:08

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университеты

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навигатор абитуриента

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Российские вузы не набрали необходимое число первокурсников и объявили дополнительный набор, пишет "Коммерсантъ".К такому итогу привели изменения в правилах приема, в том числе отмена второй волны зачисления. В частности, остались платные места на нескольких факультетах МГУ. На ситуацию также повлияло, что выпускники школ подают документы сразу на десять факультетов в одном вузе. Раньше, как подчеркнули эксперты, можно было максимум на три. Когда абитуриент окончательно определяется с выбором и отзывает документы с других направлений, появляются вакантные места.Добирают студентов и региональные вузы, там растет спрос на бюджетные места. Так, на одном из направлений Воронежского государственного технического университета конкурс составляет 27 человек на место.Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что в этом году в высшие учебные заведения поступили около 1,2 миллиона первокурсников.

https://ria.ru/20210824/vuz-1746967164.html

https://na.ria.ru/20210407/vuzy-1603408442.html

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общество, образование - общество, мгу имени м. в. ломоносова, университеты, россия, навигатор абитуриента