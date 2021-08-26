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"Ъ": в российских вузах объявили дополнительный набор абитуриентов
"Ъ": в российских вузах объявили дополнительный набор абитуриентов - РИА Новости, 26.08.2021
"Ъ": в российских вузах объявили дополнительный набор абитуриентов
Российские вузы не набрали необходимое число первокурсников и объявили дополнительный набор, пишет "Коммерсантъ". РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T11:42
2021-08-26T12:08
общество
образование - общество
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Российские вузы не набрали необходимое число первокурсников и объявили дополнительный набор, пишет "Коммерсантъ".К такому итогу привели изменения в правилах приема, в том числе отмена второй волны зачисления. В частности, остались платные места на нескольких факультетах МГУ. На ситуацию также повлияло, что выпускники школ подают документы сразу на десять факультетов в одном вузе. Раньше, как подчеркнули эксперты, можно было максимум на три. Когда абитуриент окончательно определяется с выбором и отзывает документы с других направлений, появляются вакантные места.Добирают студентов и региональные вузы, там растет спрос на бюджетные места. Так, на одном из направлений Воронежского государственного технического университета конкурс составляет 27 человек на место.Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что в этом году в высшие учебные заведения поступили около 1,2 миллиона первокурсников.
https://ria.ru/20210824/vuz-1746967164.html
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общество, образование - общество, мгу имени м. в. ломоносова, университеты, россия, навигатор абитуриента
11:42 26.08.2021 (обновлено: 12:08 26.08.2021)
 
"Ъ": в российских вузах объявили дополнительный набор абитуриентов

"Коммерсантъ": в российских вузах проведут дополнительный набор первокурсников

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАбитуриентка в Московском Государственном Университете имени М.В. Ломоносов
Абитуриентка в Московском Государственном Университете имени М.В. Ломоносов - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Российские вузы не набрали необходимое число первокурсников и объявили дополнительный набор, пишет "Коммерсантъ".
К такому итогу привели изменения в правилах приема, в том числе отмена второй волны зачисления. В частности, остались платные места на нескольких факультетах МГУ.
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На ситуацию также повлияло, что выпускники школ подают документы сразу на десять факультетов в одном вузе. Раньше, как подчеркнули эксперты, можно было максимум на три. Когда абитуриент окончательно определяется с выбором и отзывает документы с других направлений, появляются вакантные места.

"Если ребята сейчас заберут заявления и попробуют попасть в МГУ, то может случиться так, что все туда хлынут — и они снова не пройдут. И в итоге вообще не смогут поступить в этом году", — объяснил сопредседатель профсоюза "Университетская солидарность" Павел Кудюкин.

Добирают студентов и региональные вузы, там растет спрос на бюджетные места. Так, на одном из направлений Воронежского государственного технического университета конкурс составляет 27 человек на место.
Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что в этом году в высшие учебные заведения поступили около 1,2 миллиона первокурсников.
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ОбществоОбразование - ОбществоМГУ имени М. В. ЛомоносоваУниверситетыРоссияНавигатор абитуриента
 
 
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