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Правительство выделило более миллиарда рублей на очищение воздуха в Омске
Правительство выделило более миллиарда рублей на очищение воздуха в Омске - РИА Новости, 26.08.2021
Правительство выделило более миллиарда рублей на очищение воздуха в Омске
На мероприятия по улучшению качества воздуха в Омске правительство РФ выделяет 1 миллиард 200 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы правительства РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T19:24
2021-08-26T19:24
2021-08-26T19:24
омск
омская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
жкх
виктория абрамченко
россия
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ОМСК, 26 авг - РИА Новости. На мероприятия по улучшению качества воздуха в Омске правительство РФ выделяет 1 миллиард 200 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы правительства Омской области.В четверг Омск с рабочим визитом по вопросам экологии посетила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. Она посетила закрытую городскую свалку и несколько ключевых промышленных объектов. По данным вице-премьера, Роспотребнадзор ранжировал 12 городов-участников федерального проекта "Чистый воздух" по совокупности показателей. Омск на пятом месте среди городов с самым загрязненным воздухом."Правительство РФ утвердило комплексный план для города Омска. На мероприятия по улучшению качества воздуха в городе правительство выделяет 1 миллиард 200 миллионов рублей", - говорится в сообщении областного правительства.Планы по модернизации основных загрязнителей в 12 городах России должны быть представлены в правительство РФ уже осенью этого года, отметила Абрамченко.
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омск, омская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), жкх, виктория абрамченко, россия
Правительство выделило более миллиарда рублей на очищение воздуха в Омске
Правительство России выделило более миллиарда рублей на улучшение качества воздуха в Омске