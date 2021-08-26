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Правительство выделило более миллиарда рублей на очищение воздуха в Омске

Правительство выделило более миллиарда рублей на очищение воздуха в Омске - РИА Новости, 26.08.2021

Правительство выделило более миллиарда рублей на очищение воздуха в Омске

На мероприятия по улучшению качества воздуха в Омске правительство РФ выделяет 1 миллиард 200 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы правительства РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T19:24

2021-08-26T19:24

2021-08-26T19:24

омск

омская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

жкх

виктория абрамченко

россия

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ОМСК, 26 авг - РИА Новости. На мероприятия по улучшению качества воздуха в Омске правительство РФ выделяет 1 миллиард 200 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы правительства Омской области.В четверг Омск с рабочим визитом по вопросам экологии посетила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. Она посетила закрытую городскую свалку и несколько ключевых промышленных объектов. По данным вице-премьера, Роспотребнадзор ранжировал 12 городов-участников федерального проекта "Чистый воздух" по совокупности показателей. Омск на пятом месте среди городов с самым загрязненным воздухом."Правительство РФ утвердило комплексный план для города Омска. На мероприятия по улучшению качества воздуха в городе правительство выделяет 1 миллиард 200 миллионов рублей", - говорится в сообщении областного правительства.Планы по модернизации основных загрязнителей в 12 городах России должны быть представлены в правительство РФ уже осенью этого года, отметила Абрамченко.

https://ria.ru/20210801/vybrosy-1743855849.html

омск

омская область

россия

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омск, омская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), жкх, виктория абрамченко, россия