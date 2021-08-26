18:58 26.08.2021 (обновлено: 19:18 26.08.2021)
Миру предрекли большую войну из-за краха американской империи
The Economist предрек большую войну из-за краха американской империи
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Jason IsАвианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Theodore Roosevelt в Тихом океане
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Обозреватель издания The Economist Нил Фергюсон предрек миру большую войну из-за краха американского господства в мире.
По его мнению, США повторяют путь Британской империи, которая пришла в упадок в первой половине XX века. Об этом свидетельствуют и внешнеполитические события — беспорядочная эвакуация армии из Афганистана — и спад экономики Соединенных Штатов, пишет колумнист.
У Вашингтона нет таких обширных колоний, какими когда-то обладал Лондон, но американские войска расквартированы в более чем 150 странах, отмечается в материале.
"Приобрести столь обширную глобальную ответственность было непросто. Но полагать, что избавиться от нее будет проще, — заблуждение", — подчеркнул Фергюсон.
Он убежден, что закат американской гегемонии и восхождение Китая как великой мировой державы приведет два государства к неизбежному столкновению в Восточной Азии. Из-за изменения баланса сил в этом регионе между Пекином и Вашингтоном вспыхнет серьезный военный конфликт за контроль над Тайванем. Это поставит США перед "мрачным" выбором: принять вызов и влезть в долгое и тяжелое вооруженное противостояние (как Британская империя в 1914 и 1939 годах) или уступить Китаю, заключил Фергюсон.
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