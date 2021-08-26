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Миру предрекли большую войну из-за краха американской империи

Миру предрекли большую войну из-за краха американской империи - РИА Новости, 26.08.2021

Миру предрекли большую войну из-за краха американской империи

Обозреватель издания The Economist Нил Фергюсон предрек миру большую войну из-за краха американского господства в мире. РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T18:58

2021-08-26T18:58

2021-08-26T19:18

в мире

сша

китай

великобритания

тайвань

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Обозреватель издания The Economist Нил Фергюсон предрек миру большую войну из-за краха американского господства в мире.По его мнению, США повторяют путь Британской империи, которая пришла в упадок в первой половине XX века. Об этом свидетельствуют и внешнеполитические события — беспорядочная эвакуация армии из Афганистана — и спад экономики Соединенных Штатов, пишет колумнист.У Вашингтона нет таких обширных колоний, какими когда-то обладал Лондон, но американские войска расквартированы в более чем 150 странах, отмечается в материале.Он убежден, что закат американской гегемонии и восхождение Китая как великой мировой державы приведет два государства к неизбежному столкновению в Восточной Азии. Из-за изменения баланса сил в этом регионе между Пекином и Вашингтоном вспыхнет серьезный военный конфликт за контроль над Тайванем. Это поставит США перед "мрачным" выбором: принять вызов и влезть в долгое и тяжелое вооруженное противостояние (как Британская империя в 1914 и 1939 годах) или уступить Китаю, заключил Фергюсон.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210630/intsident-1739211158.html

сша

китай

великобритания

тайвань

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в мире, сша, китай, великобритания, тайвань