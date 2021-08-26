Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210826/voyna-1747408732.html
Миру предрекли большую войну из-за краха американской империи
Миру предрекли большую войну из-за краха американской империи - РИА Новости, 26.08.2021
Миру предрекли большую войну из-за краха американской империи
Обозреватель издания The Economist Нил Фергюсон предрек миру большую войну из-за краха американского господства в мире. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T18:58
2021-08-26T19:18
в мире
сша
китай
великобритания
тайвань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738853916_337:256:3157:1842_1920x0_80_0_0_8b8055dca0bdc233a62f34889e99943c.jpg
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Обозреватель издания The Economist Нил Фергюсон предрек миру большую войну из-за краха американского господства в мире.По его мнению, США повторяют путь Британской империи, которая пришла в упадок в первой половине XX века. Об этом свидетельствуют и внешнеполитические события — беспорядочная эвакуация армии из Афганистана — и спад экономики Соединенных Штатов, пишет колумнист.У Вашингтона нет таких обширных колоний, какими когда-то обладал Лондон, но американские войска расквартированы в более чем 150 странах, отмечается в материале.Он убежден, что закат американской гегемонии и восхождение Китая как великой мировой державы приведет два государства к неизбежному столкновению в Восточной Азии. Из-за изменения баланса сил в этом регионе между Пекином и Вашингтоном вспыхнет серьезный военный конфликт за контроль над Тайванем. Это поставит США перед "мрачным" выбором: принять вызов и влезть в долгое и тяжелое вооруженное противостояние (как Британская империя в 1914 и 1939 годах) или уступить Китаю, заключил Фергюсон.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210630/intsident-1739211158.html
сша
китай
великобритания
тайвань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738853916_455:281:2811:2048_1920x0_80_0_0_292e60f587bee36d2a5b0eebe667c2ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, китай, великобритания, тайвань
18:58 26.08.2021 (обновлено: 19:18 26.08.2021)
 
Миру предрекли большую войну из-за краха американской империи

The Economist предрек большую войну из-за краха американской империи

© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Jason IsАвианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Theodore Roosevelt в Тихом океане
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Theodore Roosevelt в Тихом океане - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Jason Is
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Обозреватель издания The Economist Нил Фергюсон предрек миру большую войну из-за краха американского господства в мире.
По его мнению, США повторяют путь Британской империи, которая пришла в упадок в первой половине XX века. Об этом свидетельствуют и внешнеполитические события — беспорядочная эвакуация армии из Афганистана — и спад экономики Соединенных Штатов, пишет колумнист.
У Вашингтона нет таких обширных колоний, какими когда-то обладал Лондон, но американские войска расквартированы в более чем 150 странах, отмечается в материале.

"Приобрести столь обширную глобальную ответственность было непросто. Но полагать, что избавиться от нее будет проще, — заблуждение", — подчеркнул Фергюсон.

Он убежден, что закат американской гегемонии и восхождение Китая как великой мировой державы приведет два государства к неизбежному столкновению в Восточной Азии. Из-за изменения баланса сил в этом регионе между Пекином и Вашингтоном вспыхнет серьезный военный конфликт за контроль над Тайванем. Это поставит США перед "мрачным" выбором: принять вызов и влезть в долгое и тяжелое вооруженное противостояние (как Британская империя в 1914 и 1939 годах) или уступить Китаю, заключил Фергюсон.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Британский эсминец Defender в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
30 июня, 14:05Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
Путин: Запад понимает, что не выйдет победителем из третьей мировой войны
 
В миреСШАКитайВеликобританияТайвань
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:34Главный педиатр Москвы назвал основные ошибки родителей школьников
06:22Эксперт предупредил о росте интернет-мошенничества при подготовке к школе
06:19По меньшей мере 28 афганцев, погибших из-за атак в Кабуле, были талибами
06:18В Германии развесили плакаты с Калининградской областью в составе страны
05:36Шесть пострадавших при взрывах в Казахстане находятся в тяжелом состоянии
05:13Взрывы на складах боеприпасов на юге Казахстана прекратились
05:00В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение в жилом доме
04:27NBC: США "оценили" одного из лидеров "Талибана"* в пять миллионов долларов
04:10Биолог рассказала, что будет, если ввести вакцину больному COVID-19
04:10Кулеба солгал об эвакуации россиян из Афганистана
04:04В России предложили создать корабельные беспилотники на базе циклолетов
03:59ВМС США испытали вторую ступень двигателя гиперзвуковой ракеты
03:38WSJ: число жертв взрывов в аэропорту Кабула превысило 100 человек
03:26"Роскосмос" прокомментировал инициативу Аксенова об оценке плохих дорог
03:20Названы города-миллионники с максимально доступными школами
03:17СПРН России засекла за полугодие 28 пусков зарубежных баллистических ракет
03:17Юрист предупредила, за что могут оштрафовать велосипедистов
03:15Россия запустит следующую космическую обсерваторию после 2025 года
03:12Россиянам дали 14 советов, как защититься от мошенников
03:10"Рособоронэкспорт" ждет решения Индии о приобретении истребителя Checkmate
Лента новостейМолния