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В Сети обсуждают воссоединение актеров из фильма "Назад в будущее"

В Сети обсуждают воссоединение актеров из фильма "Назад в будущее" - РИА Новости, 26.08.2021

В Сети обсуждают воссоединение актеров из фильма "Назад в будущее"

Пользователи обсуждают в Сети снимки, которые разместили в Instagram звезды трилогии "Назад в будущее" — актеры Майкл Джей Фокс и Кристофер Ллойд. РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T01:12

2021-08-26T01:12

2021-08-26T01:12

культура

новости культуры

кино и сериалы

роберт земекис

кристофер ллойд

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Пользователи обсуждают в Сети снимки, которые разместили в Instagram звезды трилогии "Назад в будущее" — актеры Майкл Джей Фокс и Кристофер Ллойд. На фотографии, опубликованной Фоксом, он и Ллойд сидят на гольф-мобиле. И хотя это не знаменитая машина времени, на которой путешествовали из прошлого в будущее и наоборот Марти Макфлай и Док Браун, фанатам "Назад в будущее" и этого было достаточно. "Придумайте название к этому фото", — написал Кристофер Ллойд уже в своем Instagram. Первый фильм Роберта Земекиса "Назад в будущее" вышел в 1985 году. В 1989 и 1990-х годах состоялись премьеры второй и третьей части.

https://ria.ru/20200513/1571315037.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, кино и сериалы, роберт земекис, кристофер ллойд