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В Сети обсуждают воссоединение актеров из фильма "Назад в будущее"
В Сети обсуждают воссоединение актеров из фильма "Назад в будущее" - РИА Новости, 26.08.2021
В Сети обсуждают воссоединение актеров из фильма "Назад в будущее"
Пользователи обсуждают в Сети снимки, которые разместили в Instagram звезды трилогии "Назад в будущее" — актеры Майкл Джей Фокс и Кристофер Ллойд. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T01:12
2021-08-26T01:12
2021-08-26T01:12
культура
новости культуры
кино и сериалы
роберт земекис
кристофер ллойд
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Пользователи обсуждают в Сети снимки, которые разместили в Instagram звезды трилогии "Назад в будущее" — актеры Майкл Джей Фокс и Кристофер Ллойд. На фотографии, опубликованной Фоксом, он и Ллойд сидят на гольф-мобиле. И хотя это не знаменитая машина времени, на которой путешествовали из прошлого в будущее и наоборот Марти Макфлай и Док Браун, фанатам "Назад в будущее" и этого было достаточно. "Придумайте название к этому фото", — написал Кристофер Ллойд уже в своем Instagram. Первый фильм Роберта Земекиса "Назад в будущее" вышел в 1985 году. В 1989 и 1990-х годах состоялись премьеры второй и третьей части.
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новости культуры, кино и сериалы, роберт земекис, кристофер ллойд