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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
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В Сети обсуждают воссоединение актеров из фильма "Назад в будущее"
В Сети обсуждают воссоединение актеров из фильма "Назад в будущее" - РИА Новости, 26.08.2021
В Сети обсуждают воссоединение актеров из фильма "Назад в будущее"
Пользователи обсуждают в Сети снимки, которые разместили в Instagram звезды трилогии "Назад в будущее" — актеры Майкл Джей Фокс и Кристофер Ллойд. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T01:12
2021-08-26T01:12
культура
новости культуры
кино и сериалы
роберт земекис
кристофер ллойд
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Пользователи обсуждают в Сети снимки, которые разместили в Instagram звезды трилогии "Назад в будущее" — актеры Майкл Джей Фокс и Кристофер Ллойд. На фотографии, опубликованной Фоксом, он и Ллойд сидят на гольф-мобиле. И хотя это не знаменитая машина времени, на которой путешествовали из прошлого в будущее и наоборот Марти Макфлай и Док Браун, фанатам "Назад в будущее" и этого было достаточно. "Придумайте название к этому фото", — написал Кристофер Ллойд уже в своем Instagram. Первый фильм Роберта Земекиса "Назад в будущее" вышел в 1985 году. В 1989 и 1990-х годах состоялись премьеры второй и третьей части.
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новости культуры, кино и сериалы, роберт земекис, кристофер ллойд
01:12 26.08.2021
 

В Сети обсуждают воссоединение актеров из фильма "Назад в будущее"

© Universal Pictures (1989)Кадр из фильма "Назад в будущее 2"
Кадр из фильма Назад в будущее 2
© Universal Pictures (1989)
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Пользователи обсуждают в Сети снимки, которые разместили в Instagram звезды трилогии "Назад в будущее" — актеры Майкл Джей Фокс и Кристофер Ллойд.
На фотографии, опубликованной Фоксом, он и Ллойд сидят на гольф-мобиле. И хотя это не знаменитая машина времени, на которой путешествовали из прошлого в будущее и наоборот Марти Макфлай и Док Браун, фанатам "Назад в будущее" и этого было достаточно.
"Спиной к спине", — подписал публикацию Майкл Джей Фокс.
"Придумайте название к этому фото", — написал Кристофер Ллойд уже в своем Instagram.
"Лучшие"; "Вы — невероятные! Оставайтесь здоровыми"; "Как мне нравятся эти ребята", — написали подписчики в комментариях.
Первый фильм Роберта Земекиса "Назад в будущее" вышел в 1985 году. В 1989 и 1990-х годах состоялись премьеры второй и третьей части.
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Актеры и создатели трилогии "Назад в будущее" воссоединились в Сети
 
КультураНовости культурыКино и сериалыРоберт ЗемекисКристофер Ллойд
 
 
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