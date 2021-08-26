https://ria.ru/20210826/vino-1747327789.html

"Роскачество" сертифицировало первого производителя вина без агрохимии

"Роскачество" сертифицировало первого производителя вина без агрохимии - РИА Новости, 26.08.2021

"Роскачество" сертифицировало первого производителя вина без агрохимии

Первый производитель "органического" вина (в частности, без использования агрохимии в производстве), сертифицированный по отечественному законодательству,... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T12:51

2021-08-26T12:51

2021-08-26T12:51

экономика

севастополь

максим протасов

роскачество

россия

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Первый производитель "органического" вина (в частности, без использования агрохимии в производстве), сертифицированный по отечественному законодательству, появился в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе АНО "Роскачество"."Руководитель "Роскачества" Максим Протасов вручил СПК "Терруар" сертификат соответствия органическим стандартам. В России это первый производитель органического вина, сертифицированный по отечественному законодательству", - сообщили в пресс-службе.Хозяйство, находящееся в Севастополе, прошло аудит всех этапов производства: винодельня исследовалась на соответствие органическим стандартам, в числе которых запрет на использование пестицидов, агрохимикатов и искусственных удобрений, уточняет АНО. А объем выпуска сертифицированного органического вина оценивается учредителями в 50–60 тысяч бутылок в год.СПК "Терруар" стал 74-м производителем органической продукции в РФ. А первый отечественный органический виноградник "Роскачество" сертифицировало в апреле 2020 года. Теперь в России появилось и первое органическое российское вино. "То, что сегодня в России появилось самое сложное в производстве, органическое вино, доказывает высокий уровень нашей винодельческой отрасли", - привели в пресс-службе слова Протасова.Развивать это направление намерены и другие организации: по данным пресс-службы, более десяти компаний запросили консультации Центра органической экспертизы "Роскачества" по внедрению органического виноделия по отечественным стандартам.Органическое вино - самый быстрорастущий сегмент винного рынка, также сообщили в пресс-службе: согласно данным Международного центра аналитики мирового рынка алкогольных напитков, к 2023 году мировое потребление органических вин достигнет 1 миллиарда бутылок в год, на 34% больше, чем в 2018 году, а доля в мировом потреблении вырастет до 3,5% с 2,6% в 2018 году.

https://ria.ru/20210823/vino-1746838844.html

севастополь

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, севастополь, максим протасов, роскачество, россия