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ФСБ показала задержание ритуальщиков, плативших полиции в Москве
ФСБ показала задержание ритуальщиков, плативших полиции в Москве - РИА Новости, 26.08.2021
ФСБ показала задержание ритуальщиков, плативших полиции в Москве
Центр общественных связей ФСБ России опубликовал видео задержания участников преступной схемы в сфере ритуальных услуг в Москве, показав их тетради, в которых... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T13:26
2021-08-26T13:35
происшествия
украина
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Центр общественных связей ФСБ России опубликовал видео задержания участников преступной схемы в сфере ритуальных услуг в Москве, показав их тетради, в которых откровенно говорится о социальном статусе потенциальных "клиентов".На оперативной съемке силовики выводят из машины мужчину и проводят допрос: "Фамилия, имя, отчество? Данилов Евгений Александрович. Год рождения? 1980. Знаешь, за что задержан? Приблизительно".Затем в видеоролике полицейские вскрывают болгаркой двери ритуального агентства, где забаррикадировалась плачущая сотрудница компании. Правоохранители уведомляют ее о том, что в случае молчания она пройдёт в уголовном деле как соучастница.В конце оперативная съемка демонстрирует изъятые тетради с данными об умерших людях. В одной из них красным написано: "Алкаши, денег нет!".Сегодня ФСБ сообщила о задержании пяти участников преступной схемы в сфере ритуальных услуг в Москве, в которую вовлечены сотрудники столичных отделов МВД, организатор пытался скрыться на Украине и был схвачен на границе 20 августа.Службой было установлено, что сотрудники дежурных частей отделов МВД России по районам Нагорный и Северное Измайлово Москвы длительное время систематически получали денежное вознаграждение в крупном размере от представителей ритуального агентства за предоставление информации служебного характера о вызовах полиции по фактам смерти граждан.Эти сведения "использовались предпринимателями для незамедлительного установления телефонного контакта с представителями умершего и прибытия в кратчайшее время в проходящий по вызову адрес агента ритуальной компании в целях навязывания дорогостоящих услуг по захоронению".
https://radiosputnik.ria.ru/20210617/vzyatka-1737448541.html
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Задержание подозреваемых в мошенничестве в сфере ритуальных услуг. Кадры ФСБ
ФСБ публикует видео спецоперации по задержанию в Москве участников преступной схемы в сфере ритуальных услуг. По данным следствия, сотрудники дежурных частей в отделениях полиции по Нагорному району и Северному Измайлово систематически получали от ритуального агентства деньги за то, что делились служебной информацией о смертях. Ритуальщики сразу начинали звонить родным покойного и мчались на место, навязывая дорогие услуги по захоронению. Организатор преступной схемы был задержан 20 августа при попытке сбежать на Украину.
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происшествия, украина, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
13:26 26.08.2021 (обновлено: 13:35 26.08.2021)
 
ФСБ показала задержание ритуальщиков, плативших полиции в Москве

ФСБ опубликовала видео задержания ритуальщиков, плативших полиции за данные об умерших людях

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Центр общественных связей ФСБ России опубликовал видео задержания участников преступной схемы в сфере ритуальных услуг в Москве, показав их тетради, в которых откровенно говорится о социальном статусе потенциальных "клиентов".
На оперативной съемке силовики выводят из машины мужчину и проводят допрос: "Фамилия, имя, отчество? Данилов Евгений Александрович. Год рождения? 1980. Знаешь, за что задержан? Приблизительно".
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Затем в видеоролике полицейские вскрывают болгаркой двери ритуального агентства, где забаррикадировалась плачущая сотрудница компании. Правоохранители уведомляют ее о том, что в случае молчания она пройдёт в уголовном деле как соучастница.
В конце оперативная съемка демонстрирует изъятые тетради с данными об умерших людях. В одной из них красным написано: "Алкаши, денег нет!".
Сегодня ФСБ сообщила о задержании пяти участников преступной схемы в сфере ритуальных услуг в Москве, в которую вовлечены сотрудники столичных отделов МВД, организатор пытался скрыться на Украине и был схвачен на границе 20 августа.
Службой было установлено, что сотрудники дежурных частей отделов МВД России по районам Нагорный и Северное Измайлово Москвы длительное время систематически получали денежное вознаграждение в крупном размере от представителей ритуального агентства за предоставление информации служебного характера о вызовах полиции по фактам смерти граждан.
Эти сведения "использовались предпринимателями для незамедлительного установления телефонного контакта с представителями умершего и прибытия в кратчайшее время в проходящий по вызову адрес агента ритуальной компании в целях навязывания дорогостоящих услуг по захоронению".
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