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Падение Ми-17 в Мексике сняли на видео
Падение Ми-17 в Мексике сняли на видео - РИА Новости, 26.08.2021
Падение Ми-17 в Мексике сняли на видео
Вертолет Ми-17 военно-морского флота Мексики упал вскоре после взлета в мексиканском штате Идальго, на борту находился министр внутренних дел штата Веракрус,... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T00:09
2021-08-26T00:09
2021-08-26T00:23
в мире
мексика
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МЕХИКО, 25 авг - РИА Новости. Вертолет Ми-17 военно-морского флота Мексики упал вскоре после взлета в мексиканском штате Идальго, на борту находился министр внутренних дел штата Веракрус, видеозапись происшествия попала в социальные сети."Благодарю за поддержку после аварии с вертолетом ВМФ, на котором мы инспектировали районы, пострадавшие от урагана "Грейс". К счастью, обошлось без человеческих жертв. Мы продолжаем помогать, хотя немного пострадали", - написал в Twitter глава МВД штата Веракрус Эрик Сиснерос Бургос.На видео с места происшествия, которое распространяется в социальных сетях, видно, как вертолет после взлета опускается над полем, поднимается снова и, потеряв управление, падает.За три года это третья авария с вертолетом модели Ми-17 в Мексике. В октябре 2018 года в море упал борт ВМФ, который занимался пресечением незаконной рыбной ловли, тогда погиб один из членов экипажа. В мае 2019 года в штате Сан-Луис-Потоси при тушении пожаров разбился другой Ми-17, в катастрофе погибли семь человек.Последние поставки этих вертолетов в Мексику осуществлялись в 2012 году. Всего на вооружении в стране стоит 21 такой вертолет, шесть из них прошли капитальный ремонт в 2019 году.
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в мире, мексика, ми-17, идальго
00:09 26.08.2021 (обновлено: 00:23 26.08.2021)
Падение Ми-17 в Мексике сняли на видео
Вертолет Ми-17 военно-морского флота Мексики упал вскоре после взлета в мексиканском штате Идальго
МЕХИКО, 25 авг - РИА Новости.
Вертолет Ми-17
военно-морского флота Мексики
упал вскоре после взлета в мексиканском штате Идальго
, на борту находился министр внутренних дел штата Веракрус, видеозапись происшествия попала в социальные сети.
"Благодарю за поддержку после аварии с вертолетом ВМФ, на котором мы инспектировали районы, пострадавшие от урагана "Грейс". К счастью, обошлось без человеческих жертв. Мы продолжаем помогать, хотя немного пострадали", - написал в Twitter глава МВД штата Веракрус Эрик Сиснерос Бургос.
На видео с места происшествия, которое распространяется в социальных сетях, видно, как вертолет после взлета опускается над полем, поднимается снова и, потеряв управление, падает.
За три года это третья авария с вертолетом модели Ми-17 в Мексике. В октябре 2018 года в море упал борт ВМФ, который занимался пресечением незаконной рыбной ловли, тогда погиб один из членов экипажа. В мае 2019 года в штате Сан-Луис-Потоси при тушении пожаров разбился другой Ми-17, в катастрофе погибли семь человек.
Последние поставки этих вертолетов в Мексику осуществлялись в 2012 году. Всего на вооружении в стране стоит 21 такой вертолет, шесть из них прошли капитальный ремонт в 2019 году.