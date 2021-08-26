Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210826/vertolet-1747274649.html
Падение Ми-17 в Мексике сняли на видео
Падение Ми-17 в Мексике сняли на видео - РИА Новости, 26.08.2021
Падение Ми-17 в Мексике сняли на видео
Вертолет Ми-17 военно-морского флота Мексики упал вскоре после взлета в мексиканском штате Идальго, на борту находился министр внутренних дел штата Веракрус,... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T00:09
2021-08-26T00:23
в мире
мексика
ми-17
идальго
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743065975_0:78:1798:1089_1920x0_80_0_0_1675b67641d69006ee007aea13a29f48.jpg
МЕХИКО, 25 авг - РИА Новости. Вертолет Ми-17 военно-морского флота Мексики упал вскоре после взлета в мексиканском штате Идальго, на борту находился министр внутренних дел штата Веракрус, видеозапись происшествия попала в социальные сети."Благодарю за поддержку после аварии с вертолетом ВМФ, на котором мы инспектировали районы, пострадавшие от урагана "Грейс". К счастью, обошлось без человеческих жертв. Мы продолжаем помогать, хотя немного пострадали", - написал в Twitter глава МВД штата Веракрус Эрик Сиснерос Бургос.На видео с места происшествия, которое распространяется в социальных сетях, видно, как вертолет после взлета опускается над полем, поднимается снова и, потеряв управление, падает.За три года это третья авария с вертолетом модели Ми-17 в Мексике. В октябре 2018 года в море упал борт ВМФ, который занимался пресечением незаконной рыбной ловли, тогда погиб один из членов экипажа. В мае 2019 года в штате Сан-Луис-Потоси при тушении пожаров разбился другой Ми-17, в катастрофе погибли семь человек.Последние поставки этих вертолетов в Мексику осуществлялись в 2012 году. Всего на вооружении в стране стоит 21 такой вертолет, шесть из них прошли капитальный ремонт в 2019 году.
https://ria.ru/20210816/vertolet-1745862386.html
мексика
идальго
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743065975_120:0:1676:1167_1920x0_80_0_0_b513bfaa4daa9cd6d6d1d2859ab8e54e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, мексика, ми-17, идальго
00:09 26.08.2021 (обновлено: 00:23 26.08.2021)
 
Падение Ми-17 в Мексике сняли на видео

Вертолет Ми-17 военно-морского флота Мексики упал вскоре после взлета в мексиканском штате Идальго

© Фото : U.S. Army Вертолет ВВС Афганистана
Вертолет ВВС Афганистана - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© Фото : U.S. Army
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 25 авг - РИА Новости. Вертолет Ми-17 военно-морского флота Мексики упал вскоре после взлета в мексиканском штате Идальго, на борту находился министр внутренних дел штата Веракрус, видеозапись происшествия попала в социальные сети.
"Благодарю за поддержку после аварии с вертолетом ВМФ, на котором мы инспектировали районы, пострадавшие от урагана "Грейс". К счастью, обошлось без человеческих жертв. Мы продолжаем помогать, хотя немного пострадали", - написал в Twitter глава МВД штата Веракрус Эрик Сиснерос Бургос.
На видео с места происшествия, которое распространяется в социальных сетях, видно, как вертолет после взлета опускается над полем, поднимается снова и, потеряв управление, падает.
За три года это третья авария с вертолетом модели Ми-17 в Мексике. В октябре 2018 года в море упал борт ВМФ, который занимался пресечением незаконной рыбной ловли, тогда погиб один из членов экипажа. В мае 2019 года в штате Сан-Луис-Потоси при тушении пожаров разбился другой Ми-17, в катастрофе погибли семь человек.
Последние поставки этих вертолетов в Мексику осуществлялись в 2012 году. Всего на вооружении в стране стоит 21 такой вертолет, шесть из них прошли капитальный ремонт в 2019 году.
Поисково-спасательная операция на месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
16 августа, 05:28
На Камчатке обнаружили черный ящик упавшего Ми-8
 
В миреМексикаМи-17Идальго
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:56ЦИК отменил регистрацию Шлосберга в списке кандидатов в Госдуму от "Яблока"
14:55Лавров обсудил с гендиректором МАГАТЭ продвижение СВПД
14:55Российский посол рассказал о взаимодействии с талибами
14:53Из Кабула эвакуировали 360 россиян
14:47В Туве пять человек погибли в ДТП
14:47Партия "Зеленые" предложила ввести в магазинах квоту на биопродукты
14:45СМИ: у США осталось 36 часов до завершения операции по эвакуации из Кабула
14:44Болгария отправит несколько сотен военных охранять границы от мигрантов
14:41В Казани школы будут охранять сотрудники ЧОП
14:35В Германии предупредили о росте террористической угрозы в Афганистане
14:33На Украине попросили продлить транзит российского газа
14:27В Подмосковье в ДТП с двумя "газелями" погиб мужчина
14:27Мосгорсуд отказался рассматривать вопрос о выдворении Уилана
14:26Кириенко призвал развивать инфраструктуру наукоградов России
14:22США и союзники эвакуировали из Афганистана свыше 95 тысяч человек
14:17В Москве задержали организаторов ячейки "Свидетелей Иеговы"*
14:17Борьба с природными пожарами в Якутии близка к завершению, заявили в МЧС
14:15В Уфе полицейские спасли ребенка, гулявшего по карнизу балкона
14:11Физики впервые наблюдали перемещения атомов в молекулах воды
14:06Twitter не оплатил наложенный в 2020 году штраф, заявили в Роскомнадзоре
Лента новостейМолния