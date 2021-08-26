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Памфиловой подарили веник "для чистоты выборов"
Памфиловой подарили веник "для чистоты выборов" - РИА Новости, 26.08.2021
Памфиловой подарили веник "для чистоты выборов"
Член ЦИК Евгений Колюшин вручил председателю Центризбиркома Элле Памфиловой веник от избирательной комиссии Вологодской области "для дополнительного обеспечения РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T16:01
2021-08-26T16:01
2021-08-26T16:38
политика
вологодская область
госдума рф
элла памфилова
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Член ЦИК Евгений Колюшин вручил председателю Центризбиркома Элле Памфиловой веник от избирательной комиссии Вологодской области "для дополнительного обеспечения чистоты выборов"."Я сегодня ночью вернулся из командировки в Вологодскую область... Народ там свободолюбивый, народ, который любит чистоту, в том числе и чистоту выборов. Там бьёт ключом народное творчество, и кроме тех инструментов, которые обеспечивают чистоту выборов, они используют и народные инструменты, которые не предусмотрены законом", - сказал Колюшин на заседании ЦИК в четверг.Он пояснил, что на одном из семинаров члены комиссии попросили его передать председателю Центризбиркома Элле Памфиловой "инструмент для дополнительного обеспечения чистоты выборов".Он вручил Памфиловой веник, украшенный с помощью народных промыслов.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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РИА Новости
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"Будем мести" — Главе ЦИК Памфиловой подарили веник для чистоты выборов
"Будем мести" — Главе ЦИК Памфиловой подарили веник для чистоты выборов
2021-08-26T16:01
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РИА Новости
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политика, вологодская область, госдума рф, элла памфилова
16:01 26.08.2021 (обновлено: 16:38 26.08.2021)
Памфиловой подарили веник "для чистоты выборов"
Комиссия Вологодской области подарила Памфиловой веник "для обеспечения чистоты выборов"
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.
Член ЦИК Евгений Колюшин вручил председателю Центризбиркома Элле Памфиловой
веник от избирательной комиссии Вологодской области
"для дополнительного обеспечения чистоты выборов".
"Я сегодня ночью вернулся из командировки в Вологодскую область... Народ там свободолюбивый, народ, который любит чистоту, в том числе и чистоту выборов. Там бьёт ключом народное творчество, и кроме тех инструментов, которые обеспечивают чистоту выборов, они используют и народные инструменты, которые не предусмотрены законом", - сказал Колюшин на заседании ЦИК в четверг.
Он пояснил, что на одном из семинаров члены комиссии попросили его передать председателю Центризбиркома Элле Памфиловой "инструмент для дополнительного обеспечения чистоты выборов".
Он вручил Памфиловой веник, украшенный с помощью народных промыслов.
"Я очень рада, что у нас такие члены участковых избирательных комиссий, и не только в Вологодской области, которые очень хотят, чтобы наша система была максимально чистой. Будем мести еще более решительно, чем это делали до сего момента. Прекрасный подарок, передаю свою благодарность Вологодской области", - сказала Памфилова, принимая подарок.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума
избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.