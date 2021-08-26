https://ria.ru/20210826/vdv-1747375822.html
Российские ВДВ первыми в мире десантируют оборудованный военный госпиталь
Российские ВДВ первыми в мире десантируют оборудованный военный госпиталь - РИА Новости, 26.08.2021
Российские ВДВ первыми в мире десантируют оборудованный военный госпиталь
Воздушно-десантные войска России проведут экспериментальное тактико-специальное учение, в ходе которого впервые в мировой практике высадят на парашютах... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T16:38
2021-08-26T16:38
2021-08-26T16:38
безопасность
воздушно-десантные войска россии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573345352_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_0fee378d7cae4e166a535646d56e9ca1.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Воздушно-десантные войска России проведут экспериментальное тактико-специальное учение, в ходе которого впервые в мировой практике высадят на парашютах полностью оборудованный военный госпиталь, сообщила пресс-служба Минобороны РФ."ВДВ сразу в двух областях РФ (Ивановской и Костромской) проведут экспериментальное тактико-специальное учение с военным госпиталем Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения на местности с десантированием. Впервые в мировой практике военный госпиталь будет десантирован парашютным способом из тяжелых военно-транспортных самолетов", - говорится в сообщении.Учение пройдет 27 августа.В Минобороны отметили, что госпиталь будет десантироваться в полном оснащении: с техникой, материальными средствами и системами жизнеобеспечения, включающими медицинскую аппаратуру, чувствительную к ударам и вибрации. Как только он приземлится, его оперативно соберут и сразу же начнут приём "пациентов".
https://radiosputnik.ria.ru/20210802/vdv-1744006121.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573345352_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_8807077a9b440db5dd1a6a88c05be76e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, воздушно-десантные войска россии, россия
Российские ВДВ первыми в мире десантируют оборудованный военный госпиталь
Российские ВДВ первыми в мире десантируют полностью оборудованный военный госпиталь
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Воздушно-десантные войска России проведут экспериментальное тактико-специальное учение, в ходе которого впервые в мировой практике высадят на парашютах полностью оборудованный военный госпиталь, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
"ВДВ
сразу в двух областях РФ (Ивановской и Костромской) проведут экспериментальное тактико-специальное учение с военным госпиталем Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения на местности с десантированием. Впервые в мировой практике военный госпиталь будет десантирован парашютным способом из тяжелых военно-транспортных самолетов", - говорится в сообщении.
Учение пройдет 27 августа.
В Минобороны отметили, что госпиталь будет десантироваться в полном оснащении: с техникой, материальными средствами и системами жизнеобеспечения, включающими медицинскую аппаратуру, чувствительную к ударам и вибрации. Как только он приземлится, его оперативно соберут и сразу же начнут приём "пациентов".