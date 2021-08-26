https://ria.ru/20210826/vdv-1747375822.html

Российские ВДВ первыми в мире десантируют оборудованный военный госпиталь

Российские ВДВ первыми в мире десантируют оборудованный военный госпиталь - РИА Новости, 26.08.2021

Российские ВДВ первыми в мире десантируют оборудованный военный госпиталь

Воздушно-десантные войска России проведут экспериментальное тактико-специальное учение, в ходе которого впервые в мировой практике высадят на парашютах... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T16:38

2021-08-26T16:38

2021-08-26T16:38

безопасность

воздушно-десантные войска россии

россия

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Воздушно-десантные войска России проведут экспериментальное тактико-специальное учение, в ходе которого впервые в мировой практике высадят на парашютах полностью оборудованный военный госпиталь, сообщила пресс-служба Минобороны РФ."ВДВ сразу в двух областях РФ (Ивановской и Костромской) проведут экспериментальное тактико-специальное учение с военным госпиталем Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения на местности с десантированием. Впервые в мировой практике военный госпиталь будет десантирован парашютным способом из тяжелых военно-транспортных самолетов", - говорится в сообщении.Учение пройдет 27 августа.В Минобороны отметили, что госпиталь будет десантироваться в полном оснащении: с техникой, материальными средствами и системами жизнеобеспечения, включающими медицинскую аппаратуру, чувствительную к ударам и вибрации. Как только он приземлится, его оперативно соберут и сразу же начнут приём "пациентов".

https://radiosputnik.ria.ru/20210802/vdv-1744006121.html

россия

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безопасность, воздушно-десантные войска россии, россия