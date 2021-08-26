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Российские ВДВ первыми в мире десантируют оборудованный военный госпиталь
Российские ВДВ первыми в мире десантируют оборудованный военный госпиталь - РИА Новости, 26.08.2021
Российские ВДВ первыми в мире десантируют оборудованный военный госпиталь
Воздушно-десантные войска России проведут экспериментальное тактико-специальное учение, в ходе которого впервые в мировой практике высадят на парашютах... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T16:38
2021-08-26T16:38
безопасность
воздушно-десантные войска россии
россия
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Воздушно-десантные войска России проведут экспериментальное тактико-специальное учение, в ходе которого впервые в мировой практике высадят на парашютах полностью оборудованный военный госпиталь, сообщила пресс-служба Минобороны РФ."ВДВ сразу в двух областях РФ (Ивановской и Костромской) проведут экспериментальное тактико-специальное учение с военным госпиталем Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения на местности с десантированием. Впервые в мировой практике военный госпиталь будет десантирован парашютным способом из тяжелых военно-транспортных самолетов", - говорится в сообщении.Учение пройдет 27 августа.В Минобороны отметили, что госпиталь будет десантироваться в полном оснащении: с техникой, материальными средствами и системами жизнеобеспечения, включающими медицинскую аппаратуру, чувствительную к ударам и вибрации. Как только он приземлится, его оперативно соберут и сразу же начнут приём "пациентов".
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безопасность, воздушно-десантные войска россии, россия
16:38 26.08.2021
 
Российские ВДВ первыми в мире десантируют оборудованный военный госпиталь

Российские ВДВ первыми в мире десантируют полностью оборудованный военный госпиталь

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВоеннослужащие соединения специального назначения во время отработки десантирования
Военнослужащие соединения специального назначения во время отработки десантирования - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Воздушно-десантные войска России проведут экспериментальное тактико-специальное учение, в ходе которого впервые в мировой практике высадят на парашютах полностью оборудованный военный госпиталь, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
"ВДВ сразу в двух областях РФ (Ивановской и Костромской) проведут экспериментальное тактико-специальное учение с военным госпиталем Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения на местности с десантированием. Впервые в мировой практике военный госпиталь будет десантирован парашютным способом из тяжелых военно-транспортных самолетов", - говорится в сообщении.
Учение пройдет 27 августа.
В Минобороны отметили, что госпиталь будет десантироваться в полном оснащении: с техникой, материальными средствами и системами жизнеобеспечения, включающими медицинскую аппаратуру, чувствительную к ударам и вибрации. Как только он приземлится, его оперативно соберут и сразу же начнут приём "пациентов".
Военнослужащие воздушно-десантных войск на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
2 августа, 14:33Сказано в эфире
"В постоянной боеготовности". Военный эксперт рассказал о вооружении ВДВ
 
БезопасностьВоздушно-десантные войска РоссииРоссия
 
 
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