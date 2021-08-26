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Религия
https://ria.ru/20210826/uspenie-1747369632.html
Успение Пресвятой Богородицы: как нельзя отмечать праздник
Успение Пресвятой Богородицы. Какого числа в 2021 году и что нельзя делать
Успение Пресвятой Богородицы: как нельзя отмечать праздник
Православные верующие отмечают Успение Пресвятой Богородицы в 2021 году 28 августа. О том, что это за праздник, каковы его история и традиции, что можно и чего... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T16:16
2021-08-26T16:16
религия
справки
иерусалим
русская православная церковь
религиозные праздники
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Православные верующие отмечают Успение Пресвятой Богородицы в 2021 году 28 августа. О том, что это за праздник, каковы его история и традиции, что можно и чего нельзя делать в этот день – в материале РИА Новости.Праздник Успения Пресвятой БогородицыВ Русской церкви этот праздник один из самых значимых. Ему посвящено множество храмов. Например, Успенский собор Московского Кремля долгое время носил статус главного для всей Русской православной церкви.Дата, к тому же, горячо любима и в народе. Ее еще называют "богородичной Пасхой". Это связано с одним необычным обрядом: как и в Страстную пятницу перед Пасхой, на Успение выносят Плащаницу – большую икону Спасителя или Богородицы, лежащих во гробе. И перед Светлым Христовым Воскресением, и перед праздником в честь Богоматери совершается особый чин погребения, в конце которого верующие обходят с плащаницей вокруг храма.Обычно погребальное богослужение совершают на второй или третий день после самого дня Успения.История и значение праздникаСлово "успение" переводится со старославянского как "сон" или "мирная кончина". Поэтому название праздника говорит само за себя: согласно христианскому вероучению, что Богородица не умерла, а уснула и пробудилась для жизни вечной.Согласно преданию, после Вознесения Иисуса Христа Богоматерь жила в Иерусалиме и часто посещала Голгофу, где был распят ее сын. Однажды во время молитвы Марии явился архангел Гавриил и возвестил, что "Сын Твой и Бог Наш приимет Тебя, Матерь Свою, в небесное царство, чтобы Ты жила и царствовала с Ним бесконечное время".В подтверждение сказанному он вручил Пречистой Деве ветвь райского дерева. Божий посланник повелел нести ее перед траурной процессией в день успения.Перед кончиной Богородицы в Иерусалим чудесным образом "восхитили ангелы и на облаках перенесли" апостолов в из тех мест, где они проповедовали. В момент смерти "заблистал несказанный свет": сам Христос явился, чтобы забрать душу Матери в Царствие Небесное.Траурная процессия направилась к месту погребения - в Гефсиманский сад. Шествие сопровождало множество людей. Но иерусалимские первосвященники, видя, какие почести воздают усопшей, повелели стражникам разогнать народ, а тело сжечь. Но произошло чудо: с неба опустилось облако и стеною огородило христиан. Стража слышала шаги и молитвы верующих, но никого не видела. Многие недоброжелатели, согласно преданию, ослепли. Апостолы похоронили Богородицу рядом с родителями и супругом Иосифом.Спустя три дня в Иерусалим прибыл апостол Фома. Другие ученики рассказали ему об увиденном. "Неверующий" опечалился, что не смог присутствовать при кончине. Он попросил открыть гробницу, чтобы попрощаться с Божьей Матерью. И с удивлением обнаружил, что тело исчезло. Господь воскресил Богородицу и вознес ее тело в рай.В чем смысл праздника Успения? Согласно церковному учению, Бог показал всем людям, что человеческое существование со смертью не заканчивается. Это всего лишь переход из жизни земной в вечную. Кроме того, Богородица показала, какая награда ждет каждого, кто живет по христианским заповедям.Когда отмечаетсяХристиане стали отмечать праздник приблизительно с V века, когда окончательно сформировался догмат о Богоматери. До этого шли горячие богословские споры о значимости Девы Марии в евангельских событиях. На этом фоне даже появились многочисленные ереси, которые всячески занижали ее роль.Православные отмечают Успение 28 августа. А католики празднуют на две недели раньше – 15 августа.В отличие от переходящей Пасхи Христовой, дата "богородичной Пасхи" из года в год не меняется.Что можно и чего нельзя делатьУспение Богородицы – двунадесятый праздник, то есть один из двенадцати самых важных. Считается, что на него, нельзя заниматься тяжелым физическим трудом. Однако какая-либо повседневная работа, по мнению священников, не возбраняется.Часто верующие задают вопрос: можно ли жениться в этот день? По церковному уставу, на Успение венчание не положено. А именно это таинство Церковь признает как бракосочетание. Однако если люди не воцерковлены, то светская свадьба, говорят священнослужители, – их личное дело.На праздник верующие обычно идут в храм, где молятся на службе и слушают проповедь священника о смысле важного для христиан события. На Успение духовенство традиционно служит в голубых облачениях. Это цвет Богородицы, который символизирует небесную чистоту и непорочность.В этот день заканчивается двухнедельный Успенский пост. Но, если 28 августа выпадает на среду или пятницу, верующим все равно нельзя есть мясо и молочные продукты – только рыбу. В 2021 году Успение приходится на субботу.Молитвы на Успение БогородицыВ этот день верующие поют особые гимны – тропарь и кондак праздника Успения Богородицы:Тропарь:В Рождестве девство сохранила еси, во Успении мира не оставила еси, Богородице, преставилася еси к животу, Мати сущи Живота: и молитвами Твоими избавляеши от смерти душы наша.Кондак:В молитвах Неусыпающую Богородицу, и в предстательствах непреложное Упование гроб и умерщвление не удержаста: якоже бо Живота Матерь к животу престави во утробу Вселивыйся приснодевственную.Также в этот день можно прочитать акафист Успению Богоматери и пропеть величание – особый гимн, восхваляющий Божью Матерь.
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справки, иерусалим, русская православная церковь, религиозные праздники
16:16 26.08.2021
 

Успение Пресвятой Богородицы: как нельзя отмечать праздник

© Игорь Павлович Лобанов / Перейти в фотобанкИкона "Успение"
Икона Успение
© Игорь Павлович Лобанов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Православные верующие отмечают Успение Пресвятой Богородицы в 2021 году 28 августа. О том, что это за праздник, каковы его история и традиции, что можно и чего нельзя делать в этот день – в материале РИА Новости.

Праздник Успения Пресвятой Богородицы

В Русской церкви этот праздник один из самых значимых. Ему посвящено множество храмов. Например, Успенский собор Московского Кремля долгое время носил статус главного для всей Русской православной церкви.
Дата, к тому же, горячо любима и в народе. Ее еще называют "богородичной Пасхой". Это связано с одним необычным обрядом: как и в Страстную пятницу перед Пасхой, на Успение выносят Плащаницу – большую икону Спасителя или Богородицы, лежащих во гробе. И перед Светлым Христовым Воскресением, и перед праздником в честь Богоматери совершается особый чин погребения, в конце которого верующие обходят с плащаницей вокруг храма.
Обычно погребальное богослужение совершают на второй или третий день после самого дня Успения.

История и значение праздника

Слово "успение" переводится со старославянского как "сон" или "мирная кончина". Поэтому название праздника говорит само за себя: согласно христианскому вероучению, что Богородица не умерла, а уснула и пробудилась для жизни вечной.
Согласно преданию, после Вознесения Иисуса Христа Богоматерь жила в Иерусалиме и часто посещала Голгофу, где был распят ее сын. Однажды во время молитвы Марии явился архангел Гавриил и возвестил, что "Сын Твой и Бог Наш приимет Тебя, Матерь Свою, в небесное царство, чтобы Ты жила и царствовала с Ним бесконечное время".
© Предоставлено пресс-службой Музеев Московского КремляУспенский собор Московского Кремля
Успенский собор Московского Кремля
© Предоставлено пресс-службой Музеев Московского Кремля
Успенский собор Московского Кремля
В подтверждение сказанному он вручил Пречистой Деве ветвь райского дерева. Божий посланник повелел нести ее перед траурной процессией в день успения.
Перед кончиной Богородицы в Иерусалим чудесным образом "восхитили ангелы и на облаках перенесли" апостолов в из тех мест, где они проповедовали. В момент смерти "заблистал несказанный свет": сам Христос явился, чтобы забрать душу Матери в Царствие Небесное.
Траурная процессия направилась к месту погребения - в Гефсиманский сад. Шествие сопровождало множество людей. Но иерусалимские первосвященники, видя, какие почести воздают усопшей, повелели стражникам разогнать народ, а тело сжечь. Но произошло чудо: с неба опустилось облако и стеною огородило христиан. Стража слышала шаги и молитвы верующих, но никого не видела. Многие недоброжелатели, согласно преданию, ослепли. Апостолы похоронили Богородицу рядом с родителями и супругом Иосифом.
Спустя три дня в Иерусалим прибыл апостол Фома. Другие ученики рассказали ему об увиденном. "Неверующий" опечалился, что не смог присутствовать при кончине. Он попросил открыть гробницу, чтобы попрощаться с Божьей Матерью. И с удивлением обнаружил, что тело исчезло. Господь воскресил Богородицу и вознес ее тело в рай.
© РИА Новости / Олег Макаров / Перейти в фотобанкЧин погребения Богоматери
Чин погребения Богоматери - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Олег Макаров
Перейти в фотобанк
Чин погребения Богоматери
В чем смысл праздника Успения? Согласно церковному учению, Бог показал всем людям, что человеческое существование со смертью не заканчивается. Это всего лишь переход из жизни земной в вечную. Кроме того, Богородица показала, какая награда ждет каждого, кто живет по христианским заповедям.

Когда отмечается

Христиане стали отмечать праздник приблизительно с V века, когда окончательно сформировался догмат о Богоматери. До этого шли горячие богословские споры о значимости Девы Марии в евангельских событиях. На этом фоне даже появились многочисленные ереси, которые всячески занижали ее роль.
Православные отмечают Успение 28 августа. А католики празднуют на две недели раньше – 15 августа.
В отличие от переходящей Пасхи Христовой, дата "богородичной Пасхи" из года в год не меняется.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУспенский собор во Владимире
Успенский собор во Владимире - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Успенский собор во Владимире

Что можно и чего нельзя делать

Успение Богородицы – двунадесятый праздник, то есть один из двенадцати самых важных. Считается, что на него, нельзя заниматься тяжелым физическим трудом. Однако какая-либо повседневная работа, по мнению священников, не возбраняется.
Часто верующие задают вопрос: можно ли жениться в этот день? По церковному уставу, на Успение венчание не положено. А именно это таинство Церковь признает как бракосочетание. Однако если люди не воцерковлены, то светская свадьба, говорят священнослужители, – их личное дело.
На праздник верующие обычно идут в храм, где молятся на службе и слушают проповедь священника о смысле важного для христиан события. На Успение духовенство традиционно служит в голубых облачениях. Это цвет Богородицы, который символизирует небесную чистоту и непорочность.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриаршее служение в праздник Успения Божией Матери
Патриаршее служение в праздник Успения Божией Матери - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Патриаршее служение в праздник Успения Божией Матери
В этот день заканчивается двухнедельный Успенский пост. Но, если 28 августа выпадает на среду или пятницу, верующим все равно нельзя есть мясо и молочные продукты – только рыбу. В 2021 году Успение приходится на субботу.

Молитвы на Успение Богородицы

В этот день верующие поют особые гимны – тропарь и кондак праздника Успения Богородицы:
Тропарь:
В Рождестве девство сохранила еси, во Успении мира не оставила еси, Богородице, преставилася еси к животу, Мати сущи Живота: и молитвами Твоими избавляеши от смерти душы наша.
Кондак:
В молитвах Неусыпающую Богородицу, и в предстательствах непреложное Упование гроб и умерщвление не удержаста: якоже бо Живота Матерь к животу престави во утробу Вселивыйся приснодевственную.
Также в этот день можно прочитать акафист Успению Богоматери и пропеть величание – особый гимн, восхваляющий Божью Матерь.
Икона Успение Пресвятой Богородицы - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
12 августа, 07:00Религия
Рыба, крупы и овощи: что можно и нельзя в Успенский пост — 2021
 
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