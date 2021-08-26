https://ria.ru/20210826/ukroboronprom-1747277457.html
Украина сорвала планы по сборке американских вертолетов
Украина сорвала планы по сборке американских вертолетов - РИА Новости, 26.08.2021
Украина сорвала планы по сборке американских вертолетов
Концерн "Укроборонпром" сорвал планы по сборке американских вертолетов UH-1 "Ирокез", об этом сообщает издание Defense Express. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T01:41
2021-08-26T01:41
2021-08-26T11:12
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Концерн "Укроборонпром" сорвал планы по сборке американских вертолетов UH-1 "Ирокез", об этом сообщает издание Defense Express.Как отмечает издание, в феврале этого года гендиректор концерна Юрий Гусев пообещал наладить "лицензионную сборку" данных машин на мощностях Одесского авиационного завода и построить первый такой вертолет к 30-летию независимости Украины, однако в настоящее время сборка даже не начиналась.При этом в самом "Укроборонпроме" заявили, что на данный момент машинокомплекты для сборки вертолетов не завезли в страну из-за длительных разрешительных процедур, в этой связи сроки начала производства сдвигаются.Кроме того, как пишет Defense Express, в дальнейшем выяснилось, что американская компания Bell Textron не выдавала "Укроборонпрому" разрешения на производство этих вертолетов, речь шла о сотрудничестве с малоизвестной компанией из Флориды, занимающейся ремонтом вертолетов Bell.UH-1 "Ирокез" - американский многоцелевой вертолет фирмы Bell Helicopter Textron, это одна из самых известных и массовых машин в истории вертолетостроения. Серийно производится с 1960 года, получил широкую известность благодаря войне во Вьетнаме.
https://radiosputnik.ria.ru/20210825/ukraina-1747205284.html
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в мире, украина, сша, вьетнам, укроборонпром
01:41 26.08.2021 (обновлено: 11:12 26.08.2021)
Украина сорвала планы по сборке американских вертолетов
Концерн "Укроборонпром" сорвал планы по сборке американских вертолетов "Ирокез"