https://ria.ru/20210826/ukraina-1747337995.html

В ДНР предрекли исчезновение Украины

В ДНР предрекли исчезновение Украины - РИА Новости, 26.08.2021

В ДНР предрекли исчезновение Украины

При нынешнем внешне- и внутриполитическом курсе через 10 лет Украина как государство может прекратить свое существование, считает депутат Народного совета... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T13:39

2021-08-26T13:39

2021-08-26T13:40

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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. При нынешнем внешне- и внутриполитическом курсе через 10 лет Украина как государство может прекратить свое существование, считает депутат Народного совета (парламента) самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Быкадоров.Украина во вторник отметила 30-ю годовщину независимости. В честь праздника в Киеве прошёл военный парад, в котором приняли участие солдаты стран НАТО. По главной улице украинской столицы в парадных расчетах прошли военнослужащие Канады и США."Я не думаю, что нынешний политический вектор будет продолжаться вечно. Зло склонно к самоуничтожению, и мы уже видим, что на Украине эти процессы начались и набирают обороты. Тем более что вся эта нацистская риторика, бесконечное политическое попрошайничество, внутренние проблемы западных кураторов Украины - все это ведёт к тому, что Украина скоро станет не интересна самому Западу", - сказал РИА Новости Быкадоров.По его мнению, через 10 лет, "если не раньше, не будет никакой Украины"."Распад уже начался, и он будет только набирать обороты. Крым, республики Донбасса уже пошли по своему пути, пути, неразрывно связанному с Россией. Харьков, Одесса, Днепропетровск, Запорожье, Херсон… Пока каратели задавили там сопротивление нацистской хунте. Но вечно это продолжаться не будет. Уверен, исконно русские города скажут свое веское слово и сбросят нацистское ярмо. Западные регионы, и это также уже происходит, попытаются уйти под эгиду своих европейских соседей", - отметил Быкадоров.Он считает, что Украина может сохраниться как государство, только если полностью "денацифицируется и поменяет политические, прежде всего внутриполитические, векторы". "Ну или же западные кураторы будут искусственно ценой больших финансовых и материальных вливаний поддерживать жизнь в этом политическом трупе. Первое маловероятно, второе уже сегодня не выгодно Западу. Так что про Украину через десять лет можно говорить только в разрезе фантастических романов", - добавил Быкадоров.

https://ria.ru/20210824/ukraina-1746961367.html

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в мире, запорожье, одесса, нато, россия