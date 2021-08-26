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В ДНР предрекли исчезновение Украины
В ДНР предрекли исчезновение Украины - РИА Новости, 26.08.2021
В ДНР предрекли исчезновение Украины
При нынешнем внешне- и внутриполитическом курсе через 10 лет Украина как государство может прекратить свое существование, считает депутат Народного совета... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T13:39
2021-08-26T13:40
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одесса
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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. При нынешнем внешне- и внутриполитическом курсе через 10 лет Украина как государство может прекратить свое существование, считает депутат Народного совета (парламента) самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Быкадоров.Украина во вторник отметила 30-ю годовщину независимости. В честь праздника в Киеве прошёл военный парад, в котором приняли участие солдаты стран НАТО. По главной улице украинской столицы в парадных расчетах прошли военнослужащие Канады и США."Я не думаю, что нынешний политический вектор будет продолжаться вечно. Зло склонно к самоуничтожению, и мы уже видим, что на Украине эти процессы начались и набирают обороты. Тем более что вся эта нацистская риторика, бесконечное политическое попрошайничество, внутренние проблемы западных кураторов Украины - все это ведёт к тому, что Украина скоро станет не интересна самому Западу", - сказал РИА Новости Быкадоров.По его мнению, через 10 лет, "если не раньше, не будет никакой Украины"."Распад уже начался, и он будет только набирать обороты. Крым, республики Донбасса уже пошли по своему пути, пути, неразрывно связанному с Россией. Харьков, Одесса, Днепропетровск, Запорожье, Херсон… Пока каратели задавили там сопротивление нацистской хунте. Но вечно это продолжаться не будет. Уверен, исконно русские города скажут свое веское слово и сбросят нацистское ярмо. Западные регионы, и это также уже происходит, попытаются уйти под эгиду своих европейских соседей", - отметил Быкадоров.Он считает, что Украина может сохраниться как государство, только если полностью "денацифицируется и поменяет политические, прежде всего внутриполитические, векторы". "Ну или же западные кураторы будут искусственно ценой больших финансовых и материальных вливаний поддерживать жизнь в этом политическом трупе. Первое маловероятно, второе уже сегодня не выгодно Западу. Так что про Украину через десять лет можно говорить только в разрезе фантастических романов", - добавил Быкадоров.
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в мире, запорожье, одесса, нато, россия
13:39 26.08.2021 (обновлено: 13:40 26.08.2021)
 
В ДНР предрекли исчезновение Украины

Депутат Народного совета ДНР Быкадоров: через 10 лет, если не раньше, не будет никакой Украины

© REUTERS / Valentyn OgirenkoМонумент Независимости в Киеве
Монумент Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. При нынешнем внешне- и внутриполитическом курсе через 10 лет Украина как государство может прекратить свое существование, считает депутат Народного совета (парламента) самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Быкадоров.
Украина во вторник отметила 30-ю годовщину независимости. В честь праздника в Киеве прошёл военный парад, в котором приняли участие солдаты стран НАТО. По главной улице украинской столицы в парадных расчетах прошли военнослужащие Канады и США.
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"Я не думаю, что нынешний политический вектор будет продолжаться вечно. Зло склонно к самоуничтожению, и мы уже видим, что на Украине эти процессы начались и набирают обороты. Тем более что вся эта нацистская риторика, бесконечное политическое попрошайничество, внутренние проблемы западных кураторов Украины - все это ведёт к тому, что Украина скоро станет не интересна самому Западу", - сказал РИА Новости Быкадоров.
По его мнению, через 10 лет, "если не раньше, не будет никакой Украины".
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"Распад уже начался, и он будет только набирать обороты. Крым, республики Донбасса уже пошли по своему пути, пути, неразрывно связанному с Россией. Харьков, Одесса, Днепропетровск, Запорожье, Херсон… Пока каратели задавили там сопротивление нацистской хунте. Но вечно это продолжаться не будет. Уверен, исконно русские города скажут свое веское слово и сбросят нацистское ярмо. Западные регионы, и это также уже происходит, попытаются уйти под эгиду своих европейских соседей", - отметил Быкадоров.
Он считает, что Украина может сохраниться как государство, только если полностью "денацифицируется и поменяет политические, прежде всего внутриполитические, векторы". "Ну или же западные кураторы будут искусственно ценой больших финансовых и материальных вливаний поддерживать жизнь в этом политическом трупе. Первое маловероятно, второе уже сегодня не выгодно Западу. Так что про Украину через десять лет можно говорить только в разрезе фантастических романов", - добавил Быкадоров.
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