https://ria.ru/20210826/ukraina-1747285681.html

Зеленский назначил экс-посла в Нидерландах представителем при ЕС

Зеленский назначил экс-посла в Нидерландах представителем при ЕС - РИА Новости, 26.08.2021

Зеленский назначил экс-посла в Нидерландах представителем при ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего посла в Нидерландах Всеволода Ченцова представителем страны при Европейском союзе и Европейском сообществе РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T08:19

2021-08-26T08:19

2021-08-26T09:45

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нидерланды

канада

владимир зеленский

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КИЕВ, 26 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего посла в Нидерландах Всеволода Ченцова представителем страны при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.В апреле Зеленский уволил с аналогичной должности Николая Точицкого, а также он своим указом уволил Ченцова с должности посла Украины в Нидерландах."Назначить Ченцова Всеволода Валерьевича представителем Украины при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии", - говорится в тексте указа.Также другим своим указом Зеленский уволил с должности посла в Канаде и представителя Украины при Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Андрея Шевченко. "Уволить Шевченко Андрея Витальевича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Канаде и с должности Представителя Украины при Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по совместительству", - говорится в документе.

https://ria.ru/20210730/ukraina-1743583258.html

https://ria.ru/20210809/vsu-1745124428.html

украина

нидерланды

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в мире, украина, нидерланды, канада, владимир зеленский