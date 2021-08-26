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Зеленский назначил экс-посла в Нидерландах представителем при ЕС
Зеленский назначил экс-посла в Нидерландах представителем при ЕС - РИА Новости, 26.08.2021
Зеленский назначил экс-посла в Нидерландах представителем при ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего посла в Нидерландах Всеволода Ченцова представителем страны при Европейском союзе и Европейском сообществе РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T08:19
2021-08-26T09:45
в мире
украина
нидерланды
канада
владимир зеленский
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КИЕВ, 26 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего посла в Нидерландах Всеволода Ченцова представителем страны при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.В апреле Зеленский уволил с аналогичной должности Николая Точицкого, а также он своим указом уволил Ченцова с должности посла Украины в Нидерландах."Назначить Ченцова Всеволода Валерьевича представителем Украины при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии", - говорится в тексте указа.Также другим своим указом Зеленский уволил с должности посла в Канаде и представителя Украины при Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Андрея Шевченко. "Уволить Шевченко Андрея Витальевича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Канаде и с должности Представителя Украины при Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по совместительству", - говорится в документе.
https://ria.ru/20210730/ukraina-1743583258.html
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в мире, украина, нидерланды, канада, владимир зеленский
08:19 26.08.2021 (обновлено: 09:45 26.08.2021)
 
Зеленский назначил экс-посла в Нидерландах представителем при ЕС

Глава Украины Зеленский назначил экс-посла в Нидерландах представителем при ЕС по атомной энергии

CC BY-SA 4.0 / Міністерство закордонних справ України / Всеволод Ченцов
Всеволод Ченцов - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
CC BY-SA 4.0 / Міністерство закордонних справ України /
Всеволод Ченцов. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИЕВ, 26 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего посла в Нидерландах Всеволода Ченцова представителем страны при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
В апреле Зеленский уволил с аналогичной должности Николая Точицкого, а также он своим указом уволил Ченцова с должности посла Украины в Нидерландах.
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"Назначить Ченцова Всеволода Валерьевича представителем Украины при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии", - говорится в тексте указа.
Также другим своим указом Зеленский уволил с должности посла в Канаде и представителя Украины при Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Андрея Шевченко. "Уволить Шевченко Андрея Витальевича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Канаде и с должности Представителя Украины при Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по совместительству", - говорится в документе.
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В миреУкраинаНидерландыКанадаВладимир Зеленский
 
 
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