https://ria.ru/20210826/ukraina-1747285681.html
Зеленский назначил экс-посла в Нидерландах представителем при ЕС
Зеленский назначил экс-посла в Нидерландах представителем при ЕС - РИА Новости, 26.08.2021
Зеленский назначил экс-посла в Нидерландах представителем при ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего посла в Нидерландах Всеволода Ченцова представителем страны при Европейском союзе и Европейском сообществе РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T08:19
2021-08-26T08:19
2021-08-26T09:45
в мире
украина
нидерланды
канада
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747293941_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_610eb0fe785142439a4110e724dd4e3b.jpg
КИЕВ, 26 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего посла в Нидерландах Всеволода Ченцова представителем страны при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.В апреле Зеленский уволил с аналогичной должности Николая Точицкого, а также он своим указом уволил Ченцова с должности посла Украины в Нидерландах."Назначить Ченцова Всеволода Валерьевича представителем Украины при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии", - говорится в тексте указа.Также другим своим указом Зеленский уволил с должности посла в Канаде и представителя Украины при Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Андрея Шевченко. "Уволить Шевченко Андрея Витальевича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Канаде и с должности Представителя Украины при Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по совместительству", - говорится в документе.
https://ria.ru/20210730/ukraina-1743583258.html
https://ria.ru/20210809/vsu-1745124428.html
украина
нидерланды
канада
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747293941_55:0:766:533_1920x0_80_0_0_50de0409380971cd42144b27875cd637.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, нидерланды, канада, владимир зеленский
08:19 26.08.2021 (обновлено: 09:45 26.08.2021)
Зеленский назначил экс-посла в Нидерландах представителем при ЕС
Глава Украины Зеленский назначил экс-посла в Нидерландах представителем при ЕС по атомной энергии