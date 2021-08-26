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"Работал с детьми": что известно о зверском убийстве школьницы в Тюмени

"Работал с детьми": что известно о зверском убийстве школьницы в Тюмени - РИА Новости, 26.08.2021

"Работал с детьми": что известно о зверском убийстве школьницы в Тюмени

В Тюмени продолжается расследование жестокой расправы над восьмилетней школьницей. По версии следствия, это сделал 40-летний Виталий Бережной. Сотрудники СК... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T19:54

2021-08-26T19:54

2021-08-26T21:32

общество

убийство

тюмень

следственный комитет россии (ск рф)

криминал

волонтеры

убийство девочки в тюмени

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости, Мария Марикян, Виктор Званцев. В Тюмени продолжается расследование жестокой расправы над восьмилетней школьницей. По версии следствия, это сделал 40-летний Виталий Бережной. Сотрудники СК пытаются выяснить, причастен ли он к другим преступлениям: с конца девяностых в регионе при похожих обстоятельствах бесследно пропали восемь детей.Сборщик тумбочекПодозреваемого задержали утром 25 августа на рабочем месте. По словам очевидцев, он не сопротивлялся, был в хорошем расположении духа и даже улыбался. В тот же день признал вину. Эксперты установили совпадение его ДНК с образцами, взятыми с тела девочки.По версии следствия, Бережной заманил вышедшую на прогулку школьницу к себе в квартиру, связал скотчем, изнасиловал и задушил. Несколько дней хранил труп в холодильнике, а затем спрятал на берегу озера Оброчное. Тело нашли 19 августа.Коллеги и знакомые Бережного в шоке — те, с кем РИА Новости удалось поговорить, отзываются о нем исключительно положительно. В Тюмень он переехал в 2015-м. Устроился разнорабочим. В последнее время трудился на мебельной фабрике.Предприниматель Константин Петелин, который нанял Виталия, описывает его как "общительного, неконфликтного, трезвого человека"."К нам он пришел в ноябре прошлого года. Объемы разные, звал его по необходимости. Мог за месяц только одну тумбочку поставить, а бывало, и две кухни собирал. Личной жизнью сотрудников я не интересуюсь. Слышал, что у него жена и ребенок, — рассказывает коммерсант. — Всегда спокойный был. Никаких подозрений не вызывал. Я до сих пор не могу поверить в то, что случилось".Спецназ и яслиБережной родился и вырос в Сургуте. В начале нулевых отслужил срочную в бригаде спецназначения ГРУ в Асбесте, ездил в командировку на Северный Кавказ. В 2003-м вернулся домой, женился. Родились двое детей — мальчик и девочка. Также Виталий воспитывал падчерицу.В конце нулевых семья перебралась в Нягань Ханты-Мансийского автономного округа. Здесь Бережной с 2008-го по 2011-й работал помощником участкового. По словам действующего сотрудника полиции, который проходил с ним профподготовку, коллега был добродушным и позитивным: "Я не видел его с 2010-го. Ничего плохого о нем сказать не могу".В Нягани супруга Виталия Ирина арендовала большой дом и открыла частные ясли под названием "Маленький гном". Муж ей помогал. Рекламировал в соцсетях, регулярно участвовал в утренниках. По информации знакомых, к Бережным обычно водили около 30 детей в возрасте до трех лет.В 2012-м заведение на месяц закрыли по решению Няганского суда из-за нарушений санитарно-эпидемиологических норм. Ирина тогда отделалась штрафом."Помогал искать"Теперь предстоит установить, что именно толкнуло сборщика мебели на зверское преступление. Возможно, он был пьяным и под наркотиками.Бережной завернул труп ребенка в полиэтилен и кусок половика, засунул в картонную коробку из-под бытовой техники, которую взял в мебельном цехе. Положил в холодильник, а через какое-то время вынес из дома и спрятал на берегу озера.Катя (имя несовершеннолетней изменено) пропала 30 июня. Ее искали сотрудники СК и полиции, волонтеры и местные жители — всего почти две тысячи человек. МВД объявило вознаграждение в миллион рублей за любую информацию о ребенке. По данным источника РИА Новости, Бережной тоже примкнул к добровольцам. Дулин это не подтвердил, но и не опроверг — пообещал проверить.Желтые бриджи, розовые сланцы, черная футболка — девочка ушла в такой одежде. Особые приметы: шрам на правой голени, косит левый глаз. Худощавая, русые волосы ниже плеч, голубые глаза. К слову, косоглазие — общая особенность нескольких из восьми детей, пропавших в Тюмени с 1997-го.Погибшая школьница, по словам соседей, часто бегала с подругами в подъезд дома по адресу улица Судостроителей, 40. Там ловил вайфай. Известно, что ребенок рос в неблагополучной семье, на улице ее часто видели одну.После убийства старшую сестру и младшего брата девочки родители отправили в социально-реабилитационный центр.Жители Тюмени устроили у дома Кати стихийный мемориал. Цветы и игрушки несут до сих пор. Похоронят погибшую 28 августа.

https://ria.ru/20210813/pokhischenie-1745627612.html

тюмень

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Следственные действия по делу об убийстве девочки из Тюмени. Кадры СК РФ Задержанному по уголовному делу об убийстве Насти Муравьевой Виталию Бережному Следственный комитет планирует предъявить обвинение в убийстве малолетнего, сопряженном с изнасилованием. Следствие ходатайствует перед судом об избрании ему пресечения в виде заключения под стражу. По данным следствия, 30 июня 2021 года Бережной совершил изнасилование и убийство ребёнка. В ходе допроса он дал признательные показания, сообщив, что, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, встретил девочку на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем, изнасиловал, а потом задушил. Тело малолетней он хранил в холодильнике несколько дней. С места работы, где он является сборщиком мебели, Бережной взял коробку, в которую упаковал тело убитой и для герметичности положил ее в пластиковые пакеты, обмотав скотчем. В целях сокрытия преступления 17 августа он отнес и спрятал коробку с телом в труднодоступном месте на берегу озера Обро́чное, где оно впоследствии было найдено в ходе организованных следствием поисковых мероприятий. Свои признательные показания Бережной подтвердил при их проверке на месте. Следствием собран характеризующий материал о подозреваемом. Установлено, что Бережной в 2008-2011 годах проходил службу в органах внутренних дел помощником участкового уполномоченного милиции в районном отделе города Ня́гань. В Тюмень переехал в 2015 году. С середины июня до середины августа 2021 года проживал в арендованной квартире недалеко от места жительства потерпевшей. По уголовному делу назначен ряд экспертиз с целью установления полной картины произошедшего. Продолжается комплекс следственных действий. 2021-08-26T19:54 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, убийство, тюмень, следственный комитет россии (ск рф), криминал, волонтеры, убийство девочки в тюмени