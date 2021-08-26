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Источник: подозреваемый в убийстве девочки в Тюмени сознался в преступлении
Источник: подозреваемый в убийстве девочки в Тюмени сознался в преступлении - РИА Новости, 26.08.2021
Источник: подозреваемый в убийстве девочки в Тюмени сознался в преступлении
Задержанный по делу об убийстве ранее пропавшей восьмилетней девочки в Тюмени признался в содеянном, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T01:23
2021-08-26T12:19
происшествия
тюмень
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
ирина волк
светлана петренко
убийство девочки в тюмени
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Задержанный по делу об убийстве ранее пропавшей восьмилетней девочки в Тюмени признался в содеянном, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Мужчина дает признательные показания, но с ним продолжают работать следователи", — рассказал собеседник агентства.Как сообщила ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк, эксперты установили совпадение ДНК задержанного по делу об убийстве школьницы с образцами, изъятыми на ее теле.Расследование ведет центральный аппарат Следственного комитета, местный следком происходящее не комментирует.Возможные связи с семьей ребенкаПодозреваемый в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени мог быть знаком с ее семьей, сообщил ранее местный портал 72.ru со ссылкой на источники.По данным СМИ, ранее мужчину не привлекали к уголовной ответственности. Он изготавливал мебель и снимал жилье в пансионате, который находится недалеко от дома погибшей школьницы. Она часто приходила туда, чтобы воспользоваться бесплатным интернетом, заявили собеседники 72.ru.Вероятно, подозреваемый был знаком с семьей ребенка, но не близко. В момент убийства он мог быть в нетрезвом состоянии. Официального подтверждения этой информации нет.УбийствоВосьмилетняя девочка 30 июня ушла из дома на улице Судостроителей в Тюмени на прогулку и не вернулась. После этого волонтеры с помощью полиции и СК начали поиски. Тело девочки нашли 19 августа на берегу озера Оброчное. Оно было завернуто в полиэтилен, кусок половика и помещено в картонную коробку из-под бытовой техники.Следователи выяснили, что бытовую технику передали в расположенный рядом мебельный цех для установки в кухонный гарнитур. По месту проживания одного из сотрудников этого предприятия нашли половик, у которого был отрезан кусок. Мужчину, проживающего по этому адресу, задержали.Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал от следователей провести тщательный анализ всех материалов СМИ по девяти фактам безвестного исчезновения несовершеннолетних с 1997 года. Тела некоторых из них находили ранее с признаками насильственной смерти.
https://ria.ru/20210825/dopros-1747266220.html
https://ria.ru/20210820/semya-1746479834.html
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происшествия, тюмень, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), ирина волк, светлана петренко, убийство девочки в тюмени
01:23 26.08.2021 (обновлено: 12:19 26.08.2021)
 
Источник: подозреваемый в убийстве девочки в Тюмени сознался в преступлении

Источник: подозреваемый в убийстве девочки в Тюмени дал признательные показания

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Задержанный по делу об убийстве ранее пропавшей восьмилетней девочки в Тюмени признался в содеянном, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Мужчина дает признательные показания, но с ним продолжают работать следователи", — рассказал собеседник агентства.
Допрос подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки из Тюмени. Кадры МВД РФ - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
Вчера, 21:07
Появилось видео допроса подозреваемого в убийстве школьницы в Тюмени
Как сообщила ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк, эксперты установили совпадение ДНК задержанного по делу об убийстве школьницы с образцами, изъятыми на ее теле.
Расследование ведет центральный аппарат Следственного комитета, местный следком происходящее не комментирует.

Возможные связи с семьей ребенка

Подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени мог быть знаком с ее семьей, сообщил ранее местный портал 72.ru со ссылкой на источники.
По данным СМИ, ранее мужчину не привлекали к уголовной ответственности. Он изготавливал мебель и снимал жилье в пансионате, который находится недалеко от дома погибшей школьницы. Она часто приходила туда, чтобы воспользоваться бесплатным интернетом, заявили собеседники 72.ru.
Цветы и мягкие игрушки у дома на улице Судостроителей в Тюмени, где жила восьмилетняя Анастасия Муравьева - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
20 августа, 02:31
Стали известны подробности о семье погибшей в Тюмени девочки
Вероятно, подозреваемый был знаком с семьей ребенка, но не близко. В момент убийства он мог быть в нетрезвом состоянии. Официального подтверждения этой информации нет.

Убийство

Восьмилетняя девочка 30 июня ушла из дома на улице Судостроителей в Тюмени на прогулку и не вернулась. После этого волонтеры с помощью полиции и СК начали поиски. Тело девочки нашли 19 августа на берегу озера Оброчное. Оно было завернуто в полиэтилен, кусок половика и помещено в картонную коробку из-под бытовой техники.
Следователи выяснили, что бытовую технику передали в расположенный рядом мебельный цех для установки в кухонный гарнитур. По месту проживания одного из сотрудников этого предприятия нашли половик, у которого был отрезан кусок. Мужчину, проживающего по этому адресу, задержали.
Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал от следователей провести тщательный анализ всех материалов СМИ по девяти фактам безвестного исчезновения несовершеннолетних с 1997 года. Тела некоторых из них находили ранее с признаками насильственной смерти.
Цветы у дома погибшей в Тюмени девочки - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
22 августа, 05:40
Дядя убитой в Тюмени девочки погиб у стихийного мемориала
 
ПроисшествияТюменьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Ирина ВолкСветлана ПетренкоУбийство девочки в Тюмени
 
 
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