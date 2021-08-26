https://ria.ru/20210826/ubiystvo-1747276924.html

Источник: подозреваемый в убийстве девочки в Тюмени сознался в преступлении

Источник: подозреваемый в убийстве девочки в Тюмени сознался в преступлении - РИА Новости, 26.08.2021

Источник: подозреваемый в убийстве девочки в Тюмени сознался в преступлении

Задержанный по делу об убийстве ранее пропавшей восьмилетней девочки в Тюмени признался в содеянном, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T01:23

2021-08-26T01:23

2021-08-26T12:19

происшествия

тюмень

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

ирина волк

светлана петренко

убийство девочки в тюмени

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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Задержанный по делу об убийстве ранее пропавшей восьмилетней девочки в Тюмени признался в содеянном, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Мужчина дает признательные показания, но с ним продолжают работать следователи", — рассказал собеседник агентства.Как сообщила ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк, эксперты установили совпадение ДНК задержанного по делу об убийстве школьницы с образцами, изъятыми на ее теле.Расследование ведет центральный аппарат Следственного комитета, местный следком происходящее не комментирует.Возможные связи с семьей ребенкаПодозреваемый в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени мог быть знаком с ее семьей, сообщил ранее местный портал 72.ru со ссылкой на источники.По данным СМИ, ранее мужчину не привлекали к уголовной ответственности. Он изготавливал мебель и снимал жилье в пансионате, который находится недалеко от дома погибшей школьницы. Она часто приходила туда, чтобы воспользоваться бесплатным интернетом, заявили собеседники 72.ru.Вероятно, подозреваемый был знаком с семьей ребенка, но не близко. В момент убийства он мог быть в нетрезвом состоянии. Официального подтверждения этой информации нет.УбийствоВосьмилетняя девочка 30 июня ушла из дома на улице Судостроителей в Тюмени на прогулку и не вернулась. После этого волонтеры с помощью полиции и СК начали поиски. Тело девочки нашли 19 августа на берегу озера Оброчное. Оно было завернуто в полиэтилен, кусок половика и помещено в картонную коробку из-под бытовой техники.Следователи выяснили, что бытовую технику передали в расположенный рядом мебельный цех для установки в кухонный гарнитур. По месту проживания одного из сотрудников этого предприятия нашли половик, у которого был отрезан кусок. Мужчину, проживающего по этому адресу, задержали.Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал от следователей провести тщательный анализ всех материалов СМИ по девяти фактам безвестного исчезновения несовершеннолетних с 1997 года. Тела некоторых из них находили ранее с признаками насильственной смерти.

https://ria.ru/20210825/dopros-1747266220.html

https://ria.ru/20210820/semya-1746479834.html

https://ria.ru/20210822/tyumen-1746719085.html

тюмень

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, тюмень, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), ирина волк, светлана петренко, убийство девочки в тюмени