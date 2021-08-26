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Подозреваемый в убийстве школьницы в Тюмени хранил ее тело в холодильнике
Подозреваемый в убийстве школьницы в Тюмени хранил ее тело в холодильнике - РИА Новости, 26.08.2021
Подозреваемый в убийстве школьницы в Тюмени хранил ее тело в холодильнике
Подозреваемый в убийстве школьницы в Тюмени несколько дней хранил тело ребенка в холодильнике, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T12:23
2021-08-26T12:53
происшествия
тюмень
следственный комитет россии (ск рф)
светлана петренко
ханты-мансийский автономный округ
россия
убийство девочки в тюмени
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве школьницы в Тюмени несколько дней хранил тело ребенка в холодильнике, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.По данным следствия, 30 июня 2021 года Виталий Бережной совершил изнасилование и убийство девочки."Тело девочки он хранил в холодильнике несколько дней. С места работы, где он является сборщиком мебели, Бережной взял коробку от бытовой техники, в которую тщательно упаковал тело убитой и для герметичности положил ее в пластиковые пакеты, обмотав скотчем", - сказала Петренко.При этом Петренко добавила, что на допросе он дал признательные показания, согласно которым утром указанного дня, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, он встретил девочку на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем и изнасиловал, после чего задушил.Чтобы скрыть преступление, 17 августа он, по сведениям правоохранителей, отнес и спрятал коробку с телом потерпевшей в труднодоступном месте на берегу озера Оброчное, где оно впоследствии было обнаружено в ходе организованных следствием поисковых мероприятий."Следствием собран характеризующий материал о подозреваемом. Установлено, что Бережной более трех лет в 2008-2011 годах проходил службу в органах внутренних дел помощником участкового уполномоченного милиции в районном отделе милиции в городе Нягань Ханты-Мансийского автономного округа, в Тюмень переехал в 2015 году", - добавила Петренко.Лишь с середины июня до середины августа 2021 года мужчина жил в арендованной квартире неподалеку от места жительства потерпевшей.Петренко добавила, что свои признательные показания мужчина подтвердил при проверке на месте, он также указал на место, где спрятал тело ребенка.Восьмилетняя девочка 30 июня ушла из дома на улице Судостроителей в Тюмени на прогулку и не вернулась. СК 19 августа заявил, что на берегу озера Оброчное обнаружен пакет с телом ребенка. В среду Петренко сообщила, что следователи проверяют 40-летнего жителя Тюмени на причастность к убийству.Эксперты уже установили совпадение ДНК задержанного с образцами, изъятыми на теле убитой, отмечала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
https://ria.ru/20210825/dopros-1747266220.html
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тюмень
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происшествия, тюмень, следственный комитет россии (ск рф), светлана петренко, ханты-мансийский автономный округ, россия, убийство девочки в тюмени
12:23 26.08.2021 (обновлено: 12:53 26.08.2021)
 
Подозреваемый в убийстве школьницы в Тюмени хранил ее тело в холодильнике

Представитель СК Петренко: подозреваемый в убийстве школьницы в Тюмени хранил ее тело в холодильнике

© СК РФСледственные действия по уголовному делу об убийстве девочки в Тюмени. Кадр видео
Следственные действия по уголовному делу об убийстве девочки в Тюмени. Кадр видео
© СК РФ
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве школьницы в Тюмени несколько дней хранил тело ребенка в холодильнике, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По данным следствия, 30 июня 2021 года Виталий Бережной совершил изнасилование и убийство девочки.
"Тело девочки он хранил в холодильнике несколько дней. С места работы, где он является сборщиком мебели, Бережной взял коробку от бытовой техники, в которую тщательно упаковал тело убитой и для герметичности положил ее в пластиковые пакеты, обмотав скотчем", - сказала Петренко.
При этом Петренко добавила, что на допросе он дал признательные показания, согласно которым утром указанного дня, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, он встретил девочку на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем и изнасиловал, после чего задушил.
Чтобы скрыть преступление, 17 августа он, по сведениям правоохранителей, отнес и спрятал коробку с телом потерпевшей в труднодоступном месте на берегу озера Оброчное, где оно впоследствии было обнаружено в ходе организованных следствием поисковых мероприятий.
Допрос подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки из Тюмени. Кадры МВД РФ - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
Вчера, 21:07
Появилось видео допроса подозреваемого в убийстве школьницы в Тюмени
"Следствием собран характеризующий материал о подозреваемом. Установлено, что Бережной более трех лет в 2008-2011 годах проходил службу в органах внутренних дел помощником участкового уполномоченного милиции в районном отделе милиции в городе Нягань Ханты-Мансийского автономного округа, в Тюмень переехал в 2015 году", - добавила Петренко.
Лишь с середины июня до середины августа 2021 года мужчина жил в арендованной квартире неподалеку от места жительства потерпевшей.
Петренко добавила, что свои признательные показания мужчина подтвердил при проверке на месте, он также указал на место, где спрятал тело ребенка.
Восьмилетняя девочка 30 июня ушла из дома на улице Судостроителей в Тюмени на прогулку и не вернулась. СК 19 августа заявил, что на берегу озера Оброчное обнаружен пакет с телом ребенка. В среду Петренко сообщила, что следователи проверяют 40-летнего жителя Тюмени на причастность к убийству.
Эксперты уже установили совпадение ДНК задержанного с образцами, изъятыми на теле убитой, отмечала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Подозреваемого в убийстве девочки в Тюмени привезли на место преступления - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
09:48
Источник: подозреваемый в убийстве девочки в Тюмени участвовал в ее поисках
 
ПроисшествияТюменьСледственный комитет России (СК РФ)Светлана ПетренкоХанты-Мансийский автономный округРоссияУбийство девочки в Тюмени
 
 
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