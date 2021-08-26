https://ria.ru/20210826/tyumen-1747321013.html

СК попросил арестовать подозреваемого в убийстве школьницы в Тюмени

СК попросил арестовать подозреваемого в убийстве школьницы в Тюмени - РИА Новости, 26.08.2021

СК попросил арестовать подозреваемого в убийстве школьницы в Тюмени

Следствие просит об аресте подозреваемого в убийстве и изнасиловании школьницы в Тюмени, ему планируется предъявить обвинение, сообщила РИА Новости официальный... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T12:21

2021-08-26T12:21

2021-08-26T12:39

происшествия

сургут

тюмень

следственный комитет россии (ск рф)

ирина волк

россия

убийство девочки в тюмени

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Следствие просит об аресте подозреваемого в убийстве и изнасиловании школьницы в Тюмени, ему планируется предъявить обвинение, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."В Главном следственном управлении СК России по уголовному делу об убийстве ребенка задержан 40-летний уроженец города Сургута Виталий Бережной. Ему планируется предъявить обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "в, к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, сопряженное с изнасилованием). Следствие ходатайствует перед судом об избрании Бережному меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Петренко.Она добавила, что по уголовному делу назначен ряд экспертиз с целью установления полной картины произошедшего.Восьмилетняя девочка 30 июня ушла из дома на улице Судостроителей в Тюмени на прогулку и не вернулась. СК 19 августа заявил, что на берегу озера Оброчное обнаружен пакет с телом ребенка. В среду Петренко сообщила, что следователи проверяют 40-летнего жителя Тюмени на причастность к убийству.Эксперты уже установили совпадение ДНК задержанного с образцами, изъятыми на теле убитой, отмечала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

https://ria.ru/20210826/ubiystvo-1747276924.html

сургут

тюмень

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, сургут, тюмень, следственный комитет россии (ск рф), ирина волк, россия, убийство девочки в тюмени