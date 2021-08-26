https://ria.ru/20210826/tyumen-1747321013.html
СК попросил арестовать подозреваемого в убийстве школьницы в Тюмени
СК попросил арестовать подозреваемого в убийстве школьницы в Тюмени - РИА Новости, 26.08.2021
СК попросил арестовать подозреваемого в убийстве школьницы в Тюмени
Следствие просит об аресте подозреваемого в убийстве и изнасиловании школьницы в Тюмени, ему планируется предъявить обвинение, сообщила РИА Новости официальный... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T12:21
2021-08-26T12:21
2021-08-26T12:39
происшествия
сургут
тюмень
следственный комитет россии (ск рф)
ирина волк
россия
убийство девочки в тюмени
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Следствие просит об аресте подозреваемого в убийстве и изнасиловании школьницы в Тюмени, ему планируется предъявить обвинение, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."В Главном следственном управлении СК России по уголовному делу об убийстве ребенка задержан 40-летний уроженец города Сургута Виталий Бережной. Ему планируется предъявить обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "в, к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, сопряженное с изнасилованием). Следствие ходатайствует перед судом об избрании Бережному меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Петренко.Она добавила, что по уголовному делу назначен ряд экспертиз с целью установления полной картины произошедшего.Восьмилетняя девочка 30 июня ушла из дома на улице Судостроителей в Тюмени на прогулку и не вернулась. СК 19 августа заявил, что на берегу озера Оброчное обнаружен пакет с телом ребенка. В среду Петренко сообщила, что следователи проверяют 40-летнего жителя Тюмени на причастность к убийству.Эксперты уже установили совпадение ДНК задержанного с образцами, изъятыми на теле убитой, отмечала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
https://ria.ru/20210826/ubiystvo-1747276924.html
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происшествия, сургут, тюмень, следственный комитет россии (ск рф), ирина волк, россия, убийство девочки в тюмени
12:21 26.08.2021 (обновлено: 12:39 26.08.2021)
СК попросил арестовать подозреваемого в убийстве школьницы в Тюмени
СК попросил арестовать подозреваемого в убийстве и изнасиловании школьницы в Тюмени