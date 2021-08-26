https://ria.ru/20210826/twitter-1747340058.html

Суд оштрафовал Twitter на 17 миллионов рублей

Суд оштрафовал Twitter на 17 миллионов рублей - РИА Новости, 26.08.2021

Суд оштрафовал Twitter на 17 миллионов рублей

Мировой судья судебного участка 422 Таганского района Москвы оштрафовал компанию Twitter на 17 миллионов рублей за повторный отказ локализовать персональные... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T13:53

2021-08-26T13:53

2021-08-26T13:57

общество

twitter

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Мировой судья судебного участка 422 Таганского района Москвы оштрафовал компанию Twitter на 17 миллионов рублей за повторный отказ локализовать персональные данные россиян на серверах в РФ, сообщает Роскомнадзор."Решением суда… был назначен штраф… Twitter – 17 миллионов рублей за повторные нарушения требований о локализации ПД по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ", - говорится в релизе.Twitter в июне был оштрафован на 4 миллиона рублей за отказ локализовать данные россиян (ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ).

https://ria.ru/20210826/shtraf-1747340775.html

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общество, twitter, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, москва, россия