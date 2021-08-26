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Суд оштрафовал Twitter на 17 миллионов рублей
Суд оштрафовал Twitter на 17 миллионов рублей - РИА Новости, 26.08.2021
Суд оштрафовал Twitter на 17 миллионов рублей
Мировой судья судебного участка 422 Таганского района Москвы оштрафовал компанию Twitter на 17 миллионов рублей за повторный отказ локализовать персональные... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T13:53
2021-08-26T13:53
2021-08-26T13:57
общество
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Мировой судья судебного участка 422 Таганского района Москвы оштрафовал компанию Twitter на 17 миллионов рублей за повторный отказ локализовать персональные данные россиян на серверах в РФ, сообщает Роскомнадзор."Решением суда… был назначен штраф… Twitter – 17 миллионов рублей за повторные нарушения требований о локализации ПД по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ", - говорится в релизе.Twitter в июне был оштрафован на 4 миллиона рублей за отказ локализовать данные россиян (ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ).
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общество, twitter, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, москва, россия
13:53 26.08.2021 (обновлено: 13:57 26.08.2021)
Суд оштрафовал Twitter на 17 миллионов рублей
Суд оштрафовал Twitter на 17 миллионов рублей за повторный отказ локализовать данные пользователей