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Суд оштрафовал Twitter на 17 миллионов рублей
Суд оштрафовал Twitter на 17 миллионов рублей - РИА Новости, 26.08.2021
Суд оштрафовал Twitter на 17 миллионов рублей
Мировой судья судебного участка 422 Таганского района Москвы оштрафовал компанию Twitter на 17 миллионов рублей за повторный отказ локализовать персональные... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T13:53
2021-08-26T13:57
общество
twitter
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
москва
россия
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Мировой судья судебного участка 422 Таганского района Москвы оштрафовал компанию Twitter на 17 миллионов рублей за повторный отказ локализовать персональные данные россиян на серверах в РФ, сообщает Роскомнадзор."Решением суда… был назначен штраф… Twitter – 17 миллионов рублей за повторные нарушения требований о локализации ПД по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ", - говорится в релизе.Twitter в июне был оштрафован на 4 миллиона рублей за отказ локализовать данные россиян (ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ).
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общество, twitter, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, москва, россия
13:53 26.08.2021 (обновлено: 13:57 26.08.2021)
 
Суд оштрафовал Twitter на 17 миллионов рублей

Суд оштрафовал Twitter на 17 миллионов рублей за повторный отказ локализовать данные пользователей

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПриложение Twitter на экране мобильного телефона
Приложение Twitter на экране мобильного телефона - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Мировой судья судебного участка 422 Таганского района Москвы оштрафовал компанию Twitter на 17 миллионов рублей за повторный отказ локализовать персональные данные россиян на серверах в РФ, сообщает Роскомнадзор.
"Решением суда… был назначен штраф… Twitter – 17 миллионов рублей за повторные нарушения требований о локализации ПД по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ", - говорится в релизе.
Twitter в июне был оштрафован на 4 миллиона рублей за отказ локализовать данные россиян (ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ).
WhatsApp - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
13:56
Суд оштрафовал WhatsApp на четыре миллиона рублей
 
ОбществоTwitterФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)ТехнологииМоскваРоссия
 
 
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