https://ria.ru/20210826/tsvety-1747279941.html

Названы города с самыми дорогими и дешевыми цветами перед Днем знаний

Названы города с самыми дорогими и дешевыми цветами перед Днем знаний - РИА Новости, 26.08.2021

Названы города с самыми дорогими и дешевыми цветами перед Днем знаний

Средняя стоимость букета цветов в августе выросла за год на 11%, а самые дорогие букеты - в Москве, а самые дешевые - в Псковской области, разница в стоимости... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T03:13

2021-08-26T03:13

2021-08-26T03:13

общество

день знаний

россия

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Средняя стоимость букета цветов в августе выросла за год на 11%, а самые дорогие букеты - в Москве, а самые дешевые - в Псковской области, разница в стоимости между ними - 930 рублей, сообщили РИА Новости в компании "Эвотор".Аналитики компании накануне Дня знаний 1 сентября проанализировали продажи цветочных магазинов в РФ, для исследования использовались данные чеков 800 тысяч смарт-терминалов по всей стране. "Средняя стоимость букета цветов в августе составила 1096 рублей, в то время как год назад - 984 рубля", - сообщили в компании.По данным "Эвотора", самая высокая средняя стоимость букета зафиксирована в Москве - 1608 рублей. На втором месте - Ханты-Мансийский автономный округ: там средняя цена букета в августе составляла 1,57 тысячи рублей. Замыкает тройку Тюменская область, со средним чеком в цветочном магазине в размере 1,39 тысячи рублей.Вблизи этих уровней - цены в Краснодарском крае, где средняя стоимость букета достигает 1373 рублей, в Приморье (1347 рублей), в Иркутской области (1279 рублей) и Санкт-Петербурге (1252 рублей).Самая низкая в стране средняя цена букета составляет 678 рублей и зафиксирована в Псковской области. Ненамного дороже цветы в Томской области (781 рубль), Кировской области (772 рубля) и Пермском крае (728 рублей). Во многих регионах средняя стоимость букета не превышает одной тысячи рублей: например, средний чек в Калининградской области - 995 рублей, а в Омской и Астраханской - - 967 рублей и 960 рублей.В "Эвоторе" рассказали, что самыми популярными цветами в преддверии школьного праздника стали роза и хризантема, которые лидируют с большим отрывом, а также альстромерия. Кроме того, в топ-список вошли гвоздика, гипсофила, эустома, гербера и лилия. Ранее поставщики цветов в РФ в рассказали РИА Новости, что рассчитывают на высокий спрос перед 1 сентября, но постараются сохранить цены или повысить их крайне умеренно. Рост стоимости цветка с начала года примерно на 20% они объясняли изменениями в цепочках поставок, а также повышением перед Днем знаний в России цен на свою продукцию зарубежными поставщиками.

https://radiosputnik.ria.ru/20210825/flag-1747241489.html

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общество, день знаний, россия