https://ria.ru/20210826/tranzit-1747412481.html

В Госдуме резко ответили на просьбу Киева продлить транзит российского газа

В Госдуме резко ответили на просьбу Киева продлить транзит российского газа - РИА Новости, 26.08.2021

В Госдуме резко ответили на просьбу Киева продлить транзит российского газа

Киевским властям следует определиться, чего они хотят от России — вражды или деловых отношений, заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий каналу "Дума ТВ",... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T19:22

2021-08-26T19:22

2021-08-26T19:22

экономика

виктор водолацкий

украина

госдума рф

газпром

алексей миллер

северный поток — 2

оператор гтс украины

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Киевским властям следует определиться, чего они хотят от России — вражды или деловых отношений, заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий каналу "Дума ТВ", комментируя предложение главы "Оператора ГТС" Украины Сергея Макогона о продлении транзита газа через республику.Он призвал власти республики определиться, что им нужно: развивать партнерские отношения с Россией или враждовать, продолжая русофобию.Водолацкий напомнил, что и президент России Владимир Путин, и глава "Газпрома" Алексей Миллер неоднократно заявляли о готовности работать с Украиной и заключать новые соглашения о поставках."Но вместо того, чтобы приезжать на переговоры, они (представители Украины. — Прим. ред.) находят какие-то незначительные нарушения в том или ином документе и стараются через международные суды взыскать с России несуществующие, абсурдные суммы", — подытожил депутат.Ранее гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон сообщил, что Киеву необходим транзит российского газа через территорию страны как минимум до 2034 года, когда истечет действие соглашения с "Газпромом".Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил о готовности работать с Украиной и после 2024 года исходя из экономической целесообразности и технического состояния газотранспортной системы страны, отметив, что считает участие немецких партнеров в такой работе полностью обоснованным.В конце 2019 года Москва и Киев подписали пятилетний контракт, обеспечивающий прокачку 65 миллиардов кубометров российского газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре.В июле Берлин и Вашингтон опубликовали совместное заявление, в котором сформулировали ряд условий для работы "Северного потока — 2". Среди них продолжение транзита газа через Украину.

https://ria.ru/20210826/sanktsii-1747329844.html

https://ria.ru/20210825/potok-1747254865.html

https://ria.ru/20210825/gazoprovod-1747230716.html

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экономика, виктор водолацкий, украина, госдума рф, газпром, алексей миллер, северный поток — 2, оператор гтс украины, сергей макогон, россия