В Госдуме резко ответили на просьбу Киева продлить транзит российского газа
Депутат Госдумы Водолацкий оценил просьбу главы "Оператора ГТС" Украины продлить транзит газа
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Киевским властям следует определиться, чего они хотят от России — вражды или деловых отношений, заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий каналу "Дума ТВ", комментируя предложение главы "Оператора ГТС" Украины Сергея Макогона о продлении транзита газа через республику.
"Украина все больше и больше понимает, что они уподобляются обезьяне с гранатой: не знают, куда бросить и с кем дружить. То Россия для них враг, "агрессор", то им нужен российский газ, чтобы поддержать свою экономику и не заморозить страну", — сказал парламентарий.
Он призвал власти республики определиться, что им нужно: развивать партнерские отношения с Россией или враждовать, продолжая русофобию.
Водолацкий напомнил, что и президент России Владимир Путин, и глава "Газпрома" Алексей Миллер неоднократно заявляли о готовности работать с Украиной и заключать новые соглашения о поставках.
"Но вместо того, чтобы приезжать на переговоры, они (представители Украины. — Прим. ред.) находят какие-то незначительные нарушения в том или ином документе и стараются через международные суды взыскать с России несуществующие, абсурдные суммы", — подытожил депутат.
Ранее гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон сообщил, что Киеву необходим транзит российского газа через территорию страны как минимум до 2034 года, когда истечет действие соглашения с "Газпромом".
Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил о готовности работать с Украиной и после 2024 года исходя из экономической целесообразности и технического состояния газотранспортной системы страны, отметив, что считает участие немецких партнеров в такой работе полностью обоснованным.
В конце 2019 года Москва и Киев подписали пятилетний контракт, обеспечивающий прокачку 65 миллиардов кубометров российского газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре.
В июле Берлин и Вашингтон опубликовали совместное заявление, в котором сформулировали ряд условий для работы "Северного потока — 2". Среди них продолжение транзита газа через Украину.
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