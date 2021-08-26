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В Госдуме резко ответили на просьбу Киева продлить транзит российского газа
В Госдуме резко ответили на просьбу Киева продлить транзит российского газа - РИА Новости, 26.08.2021
В Госдуме резко ответили на просьбу Киева продлить транзит российского газа
Киевским властям следует определиться, чего они хотят от России — вражды или деловых отношений, заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий каналу "Дума ТВ",... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T19:22
2021-08-26T19:22
экономика
виктор водолацкий
украина
госдума рф
газпром
алексей миллер
северный поток — 2
оператор гтс украины
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Киевским властям следует определиться, чего они хотят от России — вражды или деловых отношений, заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий каналу "Дума ТВ", комментируя предложение главы "Оператора ГТС" Украины Сергея Макогона о продлении транзита газа через республику.Он призвал власти республики определиться, что им нужно: развивать партнерские отношения с Россией или враждовать, продолжая русофобию.Водолацкий напомнил, что и президент России Владимир Путин, и глава "Газпрома" Алексей Миллер неоднократно заявляли о готовности работать с Украиной и заключать новые соглашения о поставках."Но вместо того, чтобы приезжать на переговоры, они (представители Украины. — Прим. ред.) находят какие-то незначительные нарушения в том или ином документе и стараются через международные суды взыскать с России несуществующие, абсурдные суммы", — подытожил депутат.Ранее гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон сообщил, что Киеву необходим транзит российского газа через территорию страны как минимум до 2034 года, когда истечет действие соглашения с "Газпромом".Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил о готовности работать с Украиной и после 2024 года исходя из экономической целесообразности и технического состояния газотранспортной системы страны, отметив, что считает участие немецких партнеров в такой работе полностью обоснованным.В конце 2019 года Москва и Киев подписали пятилетний контракт, обеспечивающий прокачку 65 миллиардов кубометров российского газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре.В июле Берлин и Вашингтон опубликовали совместное заявление, в котором сформулировали ряд условий для работы "Северного потока — 2". Среди них продолжение транзита газа через Украину.
https://ria.ru/20210826/sanktsii-1747329844.html
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экономика, виктор водолацкий, украина, госдума рф, газпром, алексей миллер, северный поток — 2, оператор гтс украины, сергей макогон, россия
19:22 26.08.2021
 
В Госдуме резко ответили на просьбу Киева продлить транзит российского газа

Депутат Госдумы Водолацкий оценил просьбу главы "Оператора ГТС" Украины продлить транзит газа

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКомплекс подготовки экспортного газа на Украине
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Киевским властям следует определиться, чего они хотят от России — вражды или деловых отношений, заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий каналу "Дума ТВ", комментируя предложение главы "Оператора ГТС" Украины Сергея Макогона о продлении транзита газа через республику.
"Украина все больше и больше понимает, что они уподобляются обезьяне с гранатой: не знают, куда бросить и с кем дружить. То Россия для них враг, "агрессор", то им нужен российский газ, чтобы поддержать свою экономику и не заморозить страну", — сказал парламентарий.
Он призвал власти республики определиться, что им нужно: развивать партнерские отношения с Россией или враждовать, продолжая русофобию.
Водолацкий напомнил, что и президент России Владимир Путин, и глава "Газпрома" Алексей Миллер неоднократно заявляли о готовности работать с Украиной и заключать новые соглашения о поставках.
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"Но вместо того, чтобы приезжать на переговоры, они (представители Украины. — Прим. ред.) находят какие-то незначительные нарушения в том или ином документе и стараются через международные суды взыскать с России несуществующие, абсурдные суммы", — подытожил депутат.
Ранее гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон сообщил, что Киеву необходим транзит российского газа через территорию страны как минимум до 2034 года, когда истечет действие соглашения с "Газпромом".
Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил о готовности работать с Украиной и после 2024 года исходя из экономической целесообразности и технического состояния газотранспортной системы страны, отметив, что считает участие немецких партнеров в такой работе полностью обоснованным.
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В июле Берлин и Вашингтон опубликовали совместное заявление, в котором сформулировали ряд условий для работы "Северного потока — 2". Среди них продолжение транзита газа через Украину.
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ЭкономикаВиктор ВодолацкийУкраинаГосдума РФГазпромАлексей МиллерСеверный поток — 2Оператор ГТС УкраиныСергей МакогонРоссия
 
 
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