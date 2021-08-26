https://ria.ru/20210826/tranzit-1747347103.html

На Украине попросили продлить транзит российского газа

На Украине попросили продлить транзит российского газа - РИА Новости, 26.08.2021

На Украине попросили продлить транзит российского газа

Киеву нужен транзит российского газа еще хотя бы до 2034 года, когда истечет срок действия соглашения с "Газпромом", заявил генеральный директор ООО "Оператор... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T14:33

2021-08-26T14:33

2021-08-26T19:48

экономика

украина

газпром

северный поток — 2

оператор гтс украины

сергей макогон

россия

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КИЕВ, 26 авг — РИА Новости. Киеву нужен транзит российского газа еще хотя бы до 2034 года, когда истечет срок действия соглашения с "Газпромом", заявил генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон."У нас нет гарантий, что контракт будет возобновлен. Поэтому мы ведем переговоры с правительствами США и Германии. <...> И мы считаем, что наиболее весомой гарантией является возобновление или продолжение существующего договора сейчас, не дожидаясь 2025 года, на следующие 15 лет", — сказал он в эфире телеканала "Украина 24".Руководитель компании также считает, что только полная загруженность "Северного потока — 2" позволит "Газпрому" отказаться от ее услуг.По его оценке, объем транзита должен составлять 45-50 миллиардов кубометров в год — примерно как есть сейчас.Макогон добавил, что Украина собирается использовать ГТС для "зеленого перехода" и транспортировки водорода.Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания готова сотрудничать с Киевом и после 2024 года исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы. Он также заявил, что считает участие немецких партнеров в такой работе полностью обоснованным.Россия и Украина в конце 2019 года подписали пакет договоренностей о продолжении транзита газа через территорию республики, в том числе контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров топлива в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре.Ранее Германия и США опубликовали совместное заявление, в котором власти сформулировали ряд условий для работы "Северного потока — 2". В частности, Вашингтон и Берлин указали, что продолжать транзит — в интересах Украины и Европы и они "будут использовать все рычаги", чтобы добиться продления соглашения. В том числе речь идет о назначении специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать обсуждения не позднее 1 сентября нынешнего года. ФРГ также обязалась добиваться санкций, если Россия будет политизировать проект.

https://ria.ru/20210713/nemtsy-1741135429.html

https://ria.ru/20210604/putin-1735663470.html

https://ria.ru/20210722/tranzit-1742424971.html

украина

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"Почему вы думаете, что мы должны всех кормить?" – Путин о транзите газа через Украину Президент России Владимир Путин, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о значении транзита российского газа для содержания украинской армии, подчеркнул, что Россия не обязана всех кормить. Об этом глава российского государства заявил в пятницу в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). 2021-08-26T14:33 true PT1M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, украина, газпром, северный поток — 2, оператор гтс украины, сергей макогон, россия