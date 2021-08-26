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На Украине попросили продлить транзит российского газа
На Украине попросили продлить транзит российского газа - РИА Новости, 26.08.2021
На Украине попросили продлить транзит российского газа
Киеву нужен транзит российского газа еще хотя бы до 2034 года, когда истечет срок действия соглашения с "Газпромом", заявил генеральный директор ООО "Оператор... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T14:33
2021-08-26T19:48
экономика
украина
газпром
северный поток — 2
оператор гтс украины
сергей макогон
россия
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КИЕВ, 26 авг — РИА Новости. Киеву нужен транзит российского газа еще хотя бы до 2034 года, когда истечет срок действия соглашения с "Газпромом", заявил генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон."У нас нет гарантий, что контракт будет возобновлен. Поэтому мы ведем переговоры с правительствами США и Германии. &lt;...&gt; И мы считаем, что наиболее весомой гарантией является возобновление или продолжение существующего договора сейчас, не дожидаясь 2025 года, на следующие 15 лет", — сказал он в эфире телеканала "Украина 24".Руководитель компании также считает, что только полная загруженность "Северного потока — 2" позволит "Газпрому" отказаться от ее услуг.По его оценке, объем транзита должен составлять 45-50 миллиардов кубометров в год — примерно как есть сейчас.Макогон добавил, что Украина собирается использовать ГТС для "зеленого перехода" и транспортировки водорода.Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания готова сотрудничать с Киевом и после 2024 года исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы. Он также заявил, что считает участие немецких партнеров в такой работе полностью обоснованным.Россия и Украина в конце 2019 года подписали пакет договоренностей о продолжении транзита газа через территорию республики, в том числе контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров топлива в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре.Ранее Германия и США опубликовали совместное заявление, в котором власти сформулировали ряд условий для работы "Северного потока — 2". В частности, Вашингтон и Берлин указали, что продолжать транзит — в интересах Украины и Европы и они "будут использовать все рычаги", чтобы добиться продления соглашения. В том числе речь идет о назначении специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать обсуждения не позднее 1 сентября нынешнего года. ФРГ также обязалась добиваться санкций, если Россия будет политизировать проект.
https://ria.ru/20210713/nemtsy-1741135429.html
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экономика, украина, газпром, северный поток — 2, оператор гтс украины, сергей макогон, россия
14:33 26.08.2021 (обновлено: 19:48 26.08.2021)
 
На Украине попросили продлить транзит российского газа

Гендиректор ООО "Оператор ГТС" Макогон: Украине нужен транзит российского газа хотя бы до 2034 года

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКомплекс подготовки экспортного газа на Украине
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 26 авг — РИА Новости. Киеву нужен транзит российского газа еще хотя бы до 2034 года, когда истечет срок действия соглашения с "Газпромом", заявил генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.
"У нас нет гарантий, что контракт будет возобновлен. Поэтому мы ведем переговоры с правительствами США и Германии. <...> И мы считаем, что наиболее весомой гарантией является возобновление или продолжение существующего договора сейчас, не дожидаясь 2025 года, на следующие 15 лет", — сказал он в эфире телеканала "Украина 24".
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Руководитель компании также считает, что только полная загруженность "Северного потока — 2" позволит "Газпрому" отказаться от ее услуг.
По его оценке, объем транзита должен составлять 45-50 миллиардов кубометров в год — примерно как есть сейчас.
Макогон добавил, что Украина собирается использовать ГТС для "зеленого перехода" и транспортировки водорода.
Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания готова сотрудничать с Киевом и после 2024 года исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы. Он также заявил, что считает участие немецких партнеров в такой работе полностью обоснованным.
Россия и Украина в конце 2019 года подписали пакет договоренностей о продолжении транзита газа через территорию республики, в том числе контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров топлива в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре.
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ЭкономикаУкраинаГазпромСеверный поток — 2Оператор ГТС УкраиныСергей МакогонРоссия
 
 
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