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В Пентагоне рассказали о смертнике, устроившем первый взрыв в Кабуле

В Пентагоне рассказали о смертнике, устроившем первый взрыв в Кабуле - РИА Новости, 26.08.2021

В Пентагоне рассказали о смертнике, устроившем первый взрыв в Кабуле

Американские военные знают об одном террористе, который подорвался в толпе у входа в аэропорт афганской столицы, и не располагают подробностями второго взрыва,... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T23:15

2021-08-26T23:15

2021-08-26T23:23

в мире

сша

афганистан

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ВАШИНГТОН, 26 авг – РИА Новости. Американские военные знают об одном террористе, который подорвался в толпе у входа в аэропорт афганской столицы, и не располагают подробностями второго взрыва, прогремевшего у местной гостиницы, сообщил глава Центрального командования США генерал Кеннет Маккензи."Мы полагаем, что был один смертник у ворот Эбби. Не знаем, был ли это мужчина или женщина – такой информации нет. Я немногое знаю о втором взрыве, за исключением того, что он произошел рядом с отелем Baron, который, как мы знаем, представляет собой хорошо защищенное строение", - сообщил Маккензи журналистам на брифинге в Пентагоне.Первый взрыв унес жизни 12 американских военных и неустановленного числа афганцев, при втором предположительно пострадали только местные жители.

сша

афганистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, афганистан, министерство обороны сша