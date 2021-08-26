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В Пентагоне рассказали о смертнике, устроившем первый взрыв в Кабуле
В Пентагоне рассказали о смертнике, устроившем первый взрыв в Кабуле - РИА Новости, 26.08.2021
В Пентагоне рассказали о смертнике, устроившем первый взрыв в Кабуле
Американские военные знают об одном террористе, который подорвался в толпе у входа в аэропорт афганской столицы, и не располагают подробностями второго взрыва,... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T23:15
2021-08-26T23:15
2021-08-26T23:23
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ВАШИНГТОН, 26 авг – РИА Новости. Американские военные знают об одном террористе, который подорвался в толпе у входа в аэропорт афганской столицы, и не располагают подробностями второго взрыва, прогремевшего у местной гостиницы, сообщил глава Центрального командования США генерал Кеннет Маккензи."Мы полагаем, что был один смертник у ворот Эбби. Не знаем, был ли это мужчина или женщина – такой информации нет. Я немногое знаю о втором взрыве, за исключением того, что он произошел рядом с отелем Baron, который, как мы знаем, представляет собой хорошо защищенное строение", - сообщил Маккензи журналистам на брифинге в Пентагоне.Первый взрыв унес жизни 12 американских военных и неустановленного числа афганцев, при втором предположительно пострадали только местные жители.
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в мире, сша, афганистан, министерство обороны сша
23:15 26.08.2021 (обновлено: 23:23 26.08.2021)
В Пентагоне рассказали о смертнике, устроившем первый взрыв в Кабуле
Генерал Маккензи: у ворот аэропорта в Кабуле был один смертник, мужчина или женщина, пока неизвестно