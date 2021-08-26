https://ria.ru/20210826/telo-1747312581.html
В пермской квартире нашли тело пропавшей девушки
В пермской квартире нашли тело пропавшей девушки - РИА Новости, 26.08.2021
В пермской квартире нашли тело пропавшей девушки
Тело пропавшей пермячки найдено в квартире в Перми, задержан подозреваемый в убийстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T11:40
2021-08-26T11:40
2021-08-26T13:10
происшествия
пермский край
кировский район
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ПЕРМЬ, 26 авг - РИА Новости. Тело пропавшей пермячки найдено в квартире в Перми, задержан подозреваемый в убийстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ.По данным ведомства, 25 августа вечером в квартире дома, расположенного на территории Кировского района Перми, с травмами криминального характера обнаружено тело девушки, которую на протяжении последних дней искали правоохранительные органы и волонтеры Пермского края.Подозреваемого в убийстве — молодого человека 1996 года рождения — задержали в Нытвенском районе. При первоначальных следственных действиях он дал признательные показания, подтвердив свою причастность к убийству 21-летней знакомой."Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", — добавили в ведомстве.Местные СМИ пишут, что девушку нашли расчлененной в квартире бывшего парня, с которым она разошлась три года назад, а тот очень тяжело перенес расставание и был на ней помешан. Родственники погибшей указывали, что молодой человек из обеспеченной семьи, но имел проблемы с психическим здоровьем: якобы несколько раз пытался покончить жизнь самоубийством, его мать настояла на лечении.
https://ria.ru/20210814/moskva-1745727954.html
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происшествия, пермский край, кировский район, следственный комитет россии (ск рф), россия
11:40 26.08.2021 (обновлено: 13:10 26.08.2021)
В пермской квартире нашли тело пропавшей девушки
Тело пропавшей девушки нашли в квартире в Перми, подозреваемого задержали