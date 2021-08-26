Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210826/telo-1747312581.html
В пермской квартире нашли тело пропавшей девушки
В пермской квартире нашли тело пропавшей девушки - РИА Новости, 26.08.2021
В пермской квартире нашли тело пропавшей девушки
Тело пропавшей пермячки найдено в квартире в Перми, задержан подозреваемый в убийстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T11:40
2021-08-26T13:10
происшествия
пермский край
кировский район
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg
ПЕРМЬ, 26 авг - РИА Новости. Тело пропавшей пермячки найдено в квартире в Перми, задержан подозреваемый в убийстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ.По данным ведомства, 25 августа вечером в квартире дома, расположенного на территории Кировского района Перми, с травмами криминального характера обнаружено тело девушки, которую на протяжении последних дней искали правоохранительные органы и волонтеры Пермского края.Подозреваемого в убийстве — молодого человека 1996 года рождения — задержали в Нытвенском районе. При первоначальных следственных действиях он дал признательные показания, подтвердив свою причастность к убийству 21-летней знакомой."Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", — добавили в ведомстве.Местные СМИ пишут, что девушку нашли расчлененной в квартире бывшего парня, с которым она разошлась три года назад, а тот очень тяжело перенес расставание и был на ней помешан. Родственники погибшей указывали, что молодой человек из обеспеченной семьи, но имел проблемы с психическим здоровьем: якобы несколько раз пытался покончить жизнь самоубийством, его мать настояла на лечении.
https://ria.ru/20210814/moskva-1745727954.html
https://ria.ru/20210825/tatarstan-1747134420.html
пермский край
кировский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_38:0:1162:843_1920x0_80_0_0_1423998e373ddd8b3315aedae0414ddb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, пермский край, кировский район, следственный комитет россии (ск рф), россия
11:40 26.08.2021 (обновлено: 13:10 26.08.2021)
 
В пермской квартире нашли тело пропавшей девушки

Тело пропавшей девушки нашли в квартире в Перми, подозреваемого задержали

© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© Фото : СК РФ
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 26 авг - РИА Новости. Тело пропавшей пермячки найдено в квартире в Перми, задержан подозреваемый в убийстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ.
По данным ведомства, 25 августа вечером в квартире дома, расположенного на территории Кировского района Перми, с травмами криминального характера обнаружено тело девушки, которую на протяжении последних дней искали правоохранительные органы и волонтеры Пермского края.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
14 августа, 10:29
В московском сквере нашли тело задушенной девушки
Подозреваемого в убийстве — молодого человека 1996 года рождения — задержали в Нытвенском районе. При первоначальных следственных действиях он дал признательные показания, подтвердив свою причастность к убийству 21-летней знакомой.
"Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", — добавили в ведомстве.
Местные СМИ пишут, что девушку нашли расчлененной в квартире бывшего парня, с которым она разошлась три года назад, а тот очень тяжело перенес расставание и был на ней помешан. Родственники погибшей указывали, что молодой человек из обеспеченной семьи, но имел проблемы с психическим здоровьем: якобы несколько раз пытался покончить жизнь самоубийством, его мать настояла на лечении.
Фельдшеры скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
Вчера, 08:24
Под Елабугой нашли тело девушки
 
ПроисшествияПермский крайКировский районСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:53Из Кабула эвакуировали 360 россиян
14:47В Туве пять человек погибли в ДТП
14:47Партия "Зеленые" предложила ввести в магазинах квоту на биопродукты
14:45СМИ: у США осталось 36 часов до завершения операции по эвакуации из Кабула
14:44Болгария отправит несколько сотен военных охранять границы от мигрантов
14:41В Казани школы будут охранять сотрудники ЧОП
14:35В Германии предупредили о росте террористической угрозы в Афганистане
14:33На Украине попросили продлить транзит российского газа
14:27В Подмосковье в ДТП с двумя "газелями" погиб мужчина
14:27Мосгорсуд отказался рассматривать вопрос о выдворении Уилана
14:26Кириенко призвал развивать инфраструктуру наукоградов России
14:22США и союзники эвакуировали из Афганистана свыше 95 тысяч человек
14:17В Москве задержали организаторов ячейки "Свидетелей Иеговы"*
14:17Борьба с природными пожарами в Якутии близка к завершению, заявили в МЧС
14:15В Уфе полицейские спасли ребенка, гулявшего по карнизу балкона
14:11Физики впервые наблюдали перемещения атомов в молекулах воды
14:06Twitter не оплатил наложенный в 2020 году штраф, заявили в Роскомнадзоре
14:02Суд оштрафовал Facebook на 15 миллионов рублей
13:57Путин одобрил идею создания музея и пантеона в Беслане
13:56Суд оштрафовал WhatsApp на четыре миллиона рублей
Лента новостейМолния