https://ria.ru/20210826/telo-1747312581.html

В пермской квартире нашли тело пропавшей девушки

В пермской квартире нашли тело пропавшей девушки - РИА Новости, 26.08.2021

В пермской квартире нашли тело пропавшей девушки

Тело пропавшей пермячки найдено в квартире в Перми, задержан подозреваемый в убийстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ. РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T11:40

2021-08-26T11:40

2021-08-26T13:10

происшествия

пермский край

кировский район

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ПЕРМЬ, 26 авг - РИА Новости. Тело пропавшей пермячки найдено в квартире в Перми, задержан подозреваемый в убийстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ.По данным ведомства, 25 августа вечером в квартире дома, расположенного на территории Кировского района Перми, с травмами криминального характера обнаружено тело девушки, которую на протяжении последних дней искали правоохранительные органы и волонтеры Пермского края.Подозреваемого в убийстве — молодого человека 1996 года рождения — задержали в Нытвенском районе. При первоначальных следственных действиях он дал признательные показания, подтвердив свою причастность к убийству 21-летней знакомой."Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", — добавили в ведомстве.Местные СМИ пишут, что девушку нашли расчлененной в квартире бывшего парня, с которым она разошлась три года назад, а тот очень тяжело перенес расставание и был на ней помешан. Родственники погибшей указывали, что молодой человек из обеспеченной семьи, но имел проблемы с психическим здоровьем: якобы несколько раз пытался покончить жизнь самоубийством, его мать настояла на лечении.

https://ria.ru/20210814/moskva-1745727954.html

https://ria.ru/20210825/tatarstan-1747134420.html

пермский край

кировский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пермский край, кировский район, следственный комитет россии (ск рф), россия