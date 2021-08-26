15:27 26.08.2021 (обновлено: 16:12 26.08.2021)
Малый театр откроет студию для детей с нарушениями слуха
Директор Малого театра Михайлова рассказала о планах отрыть студию для детей с нарушениями слуха
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Малый театр откроет студию для детей с нарушениями слуха, также в нем продолжает работать студия для детей с 4 лет, сообщила директор театра Тамара Михайлова.
Она отметила, что детская студия постоянно расширяется.
"В этом году у нас будет два дополнения – мы решили по образу и подобию филармонии продавать абонементы, для того чтобы к нам приходили дети с 7 до 17 лет, там будет три возрастные категории. И помимо этого у нас откроется студия для детей с ограничениями – с нарушением слуха", - сказала Михайлова на сборе труппы.
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Она также рассказала, что в ближайшее время театр начнет готовиться к празднованию 200-летия русского классика Александра Островского, которое будет отмечаться в 2023 году. "И мы уже начинаем с этого сезона прием заявок на праздничный фестиваль, который будет посвящен именно 200-летию Островского", - сказала директор.
По ее словам, 3 сентября в театре состоится открытие выставки "Ключевой кадр", на которой будут представлены работы советского фотографа Бориса Косарева. Открытие выставки приурочено к выпуску в прошлом сезоне спектакля "Большая тройка (Ялта-45)", посвященного Ялтинской конференции.
"То, что по линии Росконцерта - Махачкала, Грозный, Нальчик - здесь состоятся в те же сроки. Дальше будем работать с Когалымом, и помимо этого будут гастроли в Калуге в старейшем театре России, и нас пригласил Балтийский дом в декабре приехать со спектаклем Островского", - рассказала Михайлова, говоря о планах на 2021 год.
Она также сообщила, что в 2022 году планируется восемь показов в Казани.
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