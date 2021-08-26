https://ria.ru/20210826/teatr-1747359640.html

Малый театр откроет студию для детей с нарушениями слуха

Малый театр откроет студию для детей с нарушениями слуха - РИА Новости, 26.08.2021

Малый театр откроет студию для детей с нарушениями слуха

Малый театр откроет студию для детей с нарушениями слуха, также в нем продолжает работать студия для детей с 4 лет, сообщила директор театра Тамара Михайлова. РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T15:27

2021-08-26T15:27

2021-08-26T16:12

искусство

махачкала

курск

малый театр

александр островский

россия

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Малый театр откроет студию для детей с нарушениями слуха, также в нем продолжает работать студия для детей с 4 лет, сообщила директор театра Тамара Михайлова.Она отметила, что детская студия постоянно расширяется."В этом году у нас будет два дополнения – мы решили по образу и подобию филармонии продавать абонементы, для того чтобы к нам приходили дети с 7 до 17 лет, там будет три возрастные категории. И помимо этого у нас откроется студия для детей с ограничениями – с нарушением слуха", - сказала Михайлова на сборе труппы.Она также рассказала, что в ближайшее время театр начнет готовиться к празднованию 200-летия русского классика Александра Островского, которое будет отмечаться в 2023 году. "И мы уже начинаем с этого сезона прием заявок на праздничный фестиваль, который будет посвящен именно 200-летию Островского", - сказала директор.По ее словам, 3 сентября в театре состоится открытие выставки "Ключевой кадр", на которой будут представлены работы советского фотографа Бориса Косарева. Открытие выставки приурочено к выпуску в прошлом сезоне спектакля "Большая тройка (Ялта-45)", посвященного Ялтинской конференции.С гастролями у Малого театра возникли трудности, призналась директор. Тула и Курск попросили отказаться от показов из-за коронавируса."То, что по линии Росконцерта - Махачкала, Грозный, Нальчик - здесь состоятся в те же сроки. Дальше будем работать с Когалымом, и помимо этого будут гастроли в Калуге в старейшем театре России, и нас пригласил Балтийский дом в декабре приехать со спектаклем Островского", - рассказала Михайлова, говоря о планах на 2021 год.Она также сообщила, что в 2022 году планируется восемь показов в Казани.

https://na.ria.ru/20210802/mgppu-1743430395.html

https://ria.ru/20210823/teatr-1746849144.html

махачкала

курск

россия

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искусство, махачкала, курск, малый театр, александр островский , россия