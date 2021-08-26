https://ria.ru/20210826/taliby-1747430120.html
Сроки эвакуации касаются только иностранных военных, заявили талибы
Сроки эвакуации касаются только иностранных военных, заявили талибы - РИА Новости, 26.08.2021
Сроки эвакуации касаются только иностранных военных, заявили талибы
Движение "Талибан"* разрешит продолжить эвакуацию из Афганистана мирных жителей после 31 августа, данный срок является крайним только для вывода американских... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T21:36
2021-08-26T21:36
2021-08-26T21:40
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
сша
кабул (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746336497_0:260:3177:2047_1920x0_80_0_0_e9184dc49237e28b94eeaaf86910b2af.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Движение "Талибан"* разрешит продолжить эвакуацию из Афганистана мирных жителей после 31 августа, данный срок является крайним только для вывода американских военных, заявил РИА Новости официальный представитель движения Забиулла Муджахид."Да, даст бог. У нас нет проблем с мирными жителями", - ответил Муджахид на вопрос, разрешат ли талибы эвакуацию гражданских после 31 августа.Он отметил, что движение неоднократно призывало мирных афганцев не покидать родину."Мы говорили американцам, чтобы они не вывозили мирных афганцев с собой и не заставляли их покинуть страну", - подчеркнул Муджахид.Два взрыва произошли в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Сообщается, что первый взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль. По данным СМИ, при взрывах погибли более 60 человек, свыше 150 пострадали. Россиян во время взрыва в аэропорту не было, сообщил МИД РФ.* Террористическая организация, запрещена в РоссииРИА Новости
https://ria.ru/20210826/evakuatsiya-1747423431.html
афганистан
сша
кабул (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746336497_233:0:2962:2047_1920x0_80_0_0_d6e156cf8ab1f700d595be1aa0f74b9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, талибан, афганистан, сша, кабул (город)
21:36 26.08.2021 (обновлено: 21:40 26.08.2021)
Сроки эвакуации касаются только иностранных военных, заявили талибы
Движение "Талибан"*: сроки эвакуации касаются только иностранных военных, а не гражданских