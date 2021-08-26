https://ria.ru/20210826/taliby-1747430120.html

Сроки эвакуации касаются только иностранных военных, заявили талибы

Сроки эвакуации касаются только иностранных военных, заявили талибы - РИА Новости, 26.08.2021

Сроки эвакуации касаются только иностранных военных, заявили талибы

Движение "Талибан"* разрешит продолжить эвакуацию из Афганистана мирных жителей после 31 августа, данный срок является крайним только для вывода американских... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T21:36

2021-08-26T21:36

2021-08-26T21:40

захват власти в афганистане талибами

в мире

талибан

афганистан

сша

кабул (город)

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Движение "Талибан"* разрешит продолжить эвакуацию из Афганистана мирных жителей после 31 августа, данный срок является крайним только для вывода американских военных, заявил РИА Новости официальный представитель движения Забиулла Муджахид."Да, даст бог. У нас нет проблем с мирными жителями", - ответил Муджахид на вопрос, разрешат ли талибы эвакуацию гражданских после 31 августа.Он отметил, что движение неоднократно призывало мирных афганцев не покидать родину."Мы говорили американцам, чтобы они не вывозили мирных афганцев с собой и не заставляли их покинуть страну", - подчеркнул Муджахид.Два взрыва произошли в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Сообщается, что первый взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль. По данным СМИ, при взрывах погибли более 60 человек, свыше 150 пострадали. Россиян во время взрыва в аэропорту не было, сообщил МИД РФ.* Террористическая организация, запрещена в РоссииРИА Новости

https://ria.ru/20210826/evakuatsiya-1747423431.html

афганистан

сша

кабул (город)

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в мире, талибан, афганистан, сша, кабул (город)