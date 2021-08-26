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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210826/taliby-1747430120.html
Сроки эвакуации касаются только иностранных военных, заявили талибы
Сроки эвакуации касаются только иностранных военных, заявили талибы - РИА Новости, 26.08.2021
Сроки эвакуации касаются только иностранных военных, заявили талибы
Движение "Талибан"* разрешит продолжить эвакуацию из Афганистана мирных жителей после 31 августа, данный срок является крайним только для вывода американских... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T21:36
2021-08-26T21:40
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
сша
кабул (город)
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Движение "Талибан"* разрешит продолжить эвакуацию из Афганистана мирных жителей после 31 августа, данный срок является крайним только для вывода американских военных, заявил РИА Новости официальный представитель движения Забиулла Муджахид."Да, даст бог. У нас нет проблем с мирными жителями", - ответил Муджахид на вопрос, разрешат ли талибы эвакуацию гражданских после 31 августа.Он отметил, что движение неоднократно призывало мирных афганцев не покидать родину."Мы говорили американцам, чтобы они не вывозили мирных афганцев с собой и не заставляли их покинуть страну", - подчеркнул Муджахид.Два взрыва произошли в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Сообщается, что первый взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль. По данным СМИ, при взрывах погибли более 60 человек, свыше 150 пострадали. Россиян во время взрыва в аэропорту не было, сообщил МИД РФ.* Террористическая организация, запрещена в РоссииРИА Новости
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афганистан
сша
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в мире, талибан, афганистан, сша, кабул (город)
21:36 26.08.2021 (обновлено: 21:40 26.08.2021)
 
Сроки эвакуации касаются только иностранных военных, заявили талибы

Движение "Талибан"*: сроки эвакуации касаются только иностранных военных, а не гражданских

© AP Photo / Rahmat GulБоевики Талибана* в Кабуле
Боевики Талибана* в Кабуле - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Движение "Талибан"* разрешит продолжить эвакуацию из Афганистана мирных жителей после 31 августа, данный срок является крайним только для вывода американских военных, заявил РИА Новости официальный представитель движения Забиулла Муджахид.
"Да, даст бог. У нас нет проблем с мирными жителями", - ответил Муджахид на вопрос, разрешат ли талибы эвакуацию гражданских после 31 августа.
Он отметил, что движение неоднократно призывало мирных афганцев не покидать родину.
"Мы говорили американцам, чтобы они не вывозили мирных афганцев с собой и не заставляли их покинуть страну", - подчеркнул Муджахид.
Два взрыва произошли в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Сообщается, что первый взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль. По данным СМИ, при взрывах погибли более 60 человек, свыше 150 пострадали. Россиян во время взрыва в аэропорту не было, сообщил МИД РФ.
* Террористическая организация, запрещена в России
Эвакуация людей в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
Вчера, 20:39Захват власти в Афганистане талибами
Германия завершила эвакуацию из Афганистана
РИА Новости
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреТалибанАфганистанСШАКабул (город)
 
 
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