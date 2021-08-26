https://ria.ru/20210826/taliban-1747437014.html

Талибы обвинили в последнем взрыве американцев, сообщили СМИ

Талибы обвинили в последнем взрыве американцев, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.08.2021

Талибы обвинили в последнем взрыве американцев, сообщили СМИ

Последний взрыв в Кабуле был контролируемым, его произвели военные США для уничтожения боеприпасов, следует из заявления движения "Талибан"*. РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-26T23:21

2021-08-26T23:21

2021-08-27T00:14

захват власти в афганистане талибами

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взрыв

сша

кабул (город)

талибан

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Последний взрыв в Кабуле был контролируемым, его произвели военные США для уничтожения боеприпасов, следует из заявления движения "Талибан"*.Ранее СМИ сообщали, что после двойного теракта в аэропорту Кабула в городе прогремели еще несколько взрывов.О том, что речь идет о контролируемом уничтожении боеприпасов, сообщил представитель движения Забиулла Муджахид, передает агентство Рейтер.В Пентагоне, как передает CNN, подтвердили эту информацию.Два взрыва произошли в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Сообщается, что первый взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль. По данным СМИ, при взрывах погибли более 60 человек, свыше 150 пострадали. Позже стало известно еще о двух взрывах в афганской столице.* Террористическая организация, запрещена в РоссииРИА Новости

https://ria.ru/20210826/vzryv-1747434775.html

сша

кабул (город)

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в мире, взрыв, сша, кабул (город), талибан