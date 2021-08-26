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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210826/taliban-1747437014.html
Талибы обвинили в последнем взрыве американцев, сообщили СМИ
Талибы обвинили в последнем взрыве американцев, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.08.2021
Талибы обвинили в последнем взрыве американцев, сообщили СМИ
Последний взрыв в Кабуле был контролируемым, его произвели военные США для уничтожения боеприпасов, следует из заявления движения "Талибан"*. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-26T23:21
2021-08-27T00:14
захват власти в афганистане талибами
в мире
взрыв
сша
кабул (город)
талибан
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Последний взрыв в Кабуле был контролируемым, его произвели военные США для уничтожения боеприпасов, следует из заявления движения "Талибан"*.Ранее СМИ сообщали, что после двойного теракта в аэропорту Кабула в городе прогремели еще несколько взрывов.О том, что речь идет о контролируемом уничтожении боеприпасов, сообщил представитель движения Забиулла Муджахид, передает агентство Рейтер.В Пентагоне, как передает CNN, подтвердили эту информацию.Два взрыва произошли в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Сообщается, что первый взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль. По данным СМИ, при взрывах погибли более 60 человек, свыше 150 пострадали. Позже стало известно еще о двух взрывах в афганской столице.* Террористическая организация, запрещена в РоссииРИА Новости
https://ria.ru/20210826/vzryv-1747434775.html
сша
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в мире, взрыв, сша, кабул (город), талибан
23:21 26.08.2021 (обновлено: 00:14 27.08.2021)
 
Талибы обвинили в последнем взрыве американцев, сообщили СМИ

СМИ: "Талибан"* сообщил о совершенном американцами последнем взрыве для уничтожения боеприпасов

© AP Photo / Rahmat GulБоевики Талибана* с флагом во время патрулирования Кабула
Боевики Талибана* с флагом во время патрулирования Кабула - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Последний взрыв в Кабуле был контролируемым, его произвели военные США для уничтожения боеприпасов, следует из заявления движения "Талибан"*.
Ранее СМИ сообщали, что после двойного теракта в аэропорту Кабула в городе прогремели еще несколько взрывов.
О том, что речь идет о контролируемом уничтожении боеприпасов, сообщил представитель движения Забиулла Муджахид, передает агентство Рейтер.
В Пентагоне, как передает CNN, подтвердили эту информацию.
Два взрыва произошли в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Сообщается, что первый взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль. По данным СМИ, при взрывах погибли более 60 человек, свыше 150 пострадали. Позже стало известно еще о двух взрывах в афганской столице.
* Террористическая организация, запрещена в России
Дым от мощного взрыва в Кабуле - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
Вчера, 22:50Захват власти в Афганистане талибами
В Кабуле прогремел четвертый взрыв, сообщили СМИ
РИА Новости
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреВзрывСШАКабул (город)Талибан
 
 
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