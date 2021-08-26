https://ria.ru/20210826/sud-1747386802.html

В Греции судят двух митрополитов, выступавших против создания ПЦУ

В Греции судят двух митрополитов, выступавших против создания ПЦУ - РИА Новости, 26.08.2021

В Греции судят двух митрополитов, выступавших против создания ПЦУ

Постоянный синод Элладской православной церкви (ЭПЦ) решил направить следователям церковного суда дело митрополитов Китирского и Антикитирского Серафима и... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T17:19

2021-08-26T17:19

2021-08-26T18:05

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АФИНЫ, 26 авг - РИА Новости. Постоянный синод Элладской православной церкви (ЭПЦ) решил направить следователям церковного суда дело митрополитов Китирского и Антикитирского Серафима и Этолийского и Акарнанийского Косьму, отказавшихся соблюдать ограничения в пандемию. Иерархи известны тем, что неоднократно выступали против признания со стороны ЭПЦ неканонической "Православной церкви Украины" (ПЦУ).Такое решение синод принял на заседаниях 25 и 26 августа, прошедших под председательством архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима, говорится в сообщении синодального комитета по делам печати, поступившем в РИА Новости.В июле синод решил пригласить на августовское заседание митрополитов для устных объяснений из-за отказа соблюдать ограничения в пандемию. Синод принял во внимание рекомендацию синодальной комиссии по доктринальным и каноническим вопросам "в связи с письмами и другими действиями указанных первосвященников, которыми они проявили непослушание и неуважение к единогласному решению коллективного руководящего органа Элладской церкви относительно чрезвычайной процедуры проведения святых причастий из-за санитарных ограничений"."После слушания синод посчитал представленные объяснения недостаточными и попросил от них обновить обетования, данные во время епископской хиротонии, и их заверения о согласовании с решениями синода. После отказа митрополитов принять предложение синода единогласно назначили… следователей, митрополита Димитриадского и Алмирского Игнатия для митрополита Этолийского и Акарнанийского Косьмы, и митрополита Александрупольского Анфима для митрополита Китирского и Антикитирского Серафима", - говорится в сообщении.Митрополиты Серафим и Косьма ранее выступали против признания раскольничьей церкви на Украине – так называемой ПЦУ. Митрополитов обвиняют в моральном подстрекательстве к непослушанию верующих по отношению к предложениям государства и церкви в вопросах здоровья.На Пасху в двух митрополиях не соблюдали график начала литургий и не избежали скопления людей в храмах, а иерархи проявили непослушание и неуважение к единогласному решению коллегиального руководящего органа Элладской церкви относительно чрезвычайного порядка проведения святых причастий в связи с санитарными ограничениями.Митрополит Димитриадский Игнатий стал одним из первых архиереев Элладской церкви, который в кафедральном соборе своей епархии совершил литургию совместно с архиереем раскольничьей "Православной церкви Украины". В связи с этим Димитриадская епархия была включена паломническим центром Московского патриархата в список епархий, посещение которых паломниками из РПЦ не благословляется.Митрополит Александрупольский Анфим также поддержал решение патриарха Константинопольского Варфоломея предоставить автокефалию раскольникам на Украине. Анфим является епископом Константинопольской православной церкви, его епархия находится на Новых землях и входит в юрисдикцию Фанара.

https://ria.ru/20210524/sofiya-1733700142.html

https://ria.ru/20191019/1559953751.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, русская православная церковь, константинопольская православная церковь, московский патриархат