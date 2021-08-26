Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20210826/sud-1747386802.html
В Греции судят двух митрополитов, выступавших против создания ПЦУ
В Греции судят двух митрополитов, выступавших против создания ПЦУ - РИА Новости, 26.08.2021
В Греции судят двух митрополитов, выступавших против создания ПЦУ
Постоянный синод Элладской православной церкви (ЭПЦ) решил направить следователям церковного суда дело митрополитов Китирского и Антикитирского Серафима и... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T17:19
2021-08-26T18:05
религия
украина
русская православная церковь
константинопольская православная церковь
московский патриархат
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155995/38/1559953886_0:108:2047:1259_1920x0_80_0_0_fff2885b357945499f4d56c6b0d3822c.jpg
АФИНЫ, 26 авг - РИА Новости. Постоянный синод Элладской православной церкви (ЭПЦ) решил направить следователям церковного суда дело митрополитов Китирского и Антикитирского Серафима и Этолийского и Акарнанийского Косьму, отказавшихся соблюдать ограничения в пандемию. Иерархи известны тем, что неоднократно выступали против признания со стороны ЭПЦ неканонической "Православной церкви Украины" (ПЦУ).Такое решение синод принял на заседаниях 25 и 26 августа, прошедших под председательством архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима, говорится в сообщении синодального комитета по делам печати, поступившем в РИА Новости.В июле синод решил пригласить на августовское заседание митрополитов для устных объяснений из-за отказа соблюдать ограничения в пандемию. Синод принял во внимание рекомендацию синодальной комиссии по доктринальным и каноническим вопросам "в связи с письмами и другими действиями указанных первосвященников, которыми они проявили непослушание и неуважение к единогласному решению коллективного руководящего органа Элладской церкви относительно чрезвычайной процедуры проведения святых причастий из-за санитарных ограничений"."После слушания синод посчитал представленные объяснения недостаточными и попросил от них обновить обетования, данные во время епископской хиротонии, и их заверения о согласовании с решениями синода. После отказа митрополитов принять предложение синода единогласно назначили… следователей, митрополита Димитриадского и Алмирского Игнатия для митрополита Этолийского и Акарнанийского Косьмы, и митрополита Александрупольского Анфима для митрополита Китирского и Антикитирского Серафима", - говорится в сообщении.Митрополиты Серафим и Косьма ранее выступали против признания раскольничьей церкви на Украине – так называемой ПЦУ. Митрополитов обвиняют в моральном подстрекательстве к непослушанию верующих по отношению к предложениям государства и церкви в вопросах здоровья.На Пасху в двух митрополиях не соблюдали график начала литургий и не избежали скопления людей в храмах, а иерархи проявили непослушание и неуважение к единогласному решению коллегиального руководящего органа Элладской церкви относительно чрезвычайного порядка проведения святых причастий в связи с санитарными ограничениями.Митрополит Димитриадский Игнатий стал одним из первых архиереев Элладской церкви, который в кафедральном соборе своей епархии совершил литургию совместно с архиереем раскольничьей "Православной церкви Украины". В связи с этим Димитриадская епархия была включена паломническим центром Московского патриархата в список епархий, посещение которых паломниками из РПЦ не благословляется.Митрополит Александрупольский Анфим также поддержал решение патриарха Константинопольского Варфоломея предоставить автокефалию раскольникам на Украине. Анфим является епископом Константинопольской православной церкви, его епархия находится на Новых землях и входит в юрисдикцию Фанара.
https://ria.ru/20210524/sofiya-1733700142.html
https://ria.ru/20191019/1559953751.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155995/38/1559953886_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_03fe25bb2118bedfcdb7a01bf77a6957.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, русская православная церковь, константинопольская православная церковь, московский патриархат
17:19 26.08.2021 (обновлено: 18:05 26.08.2021)
 

В Греции судят двух митрополитов, выступавших против создания ПЦУ

CC BY 2.0 / Arian Zwegers / Церковь на острове Санторини
Церковь на острове Санторини - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
CC BY 2.0 / Arian Zwegers /
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 26 авг - РИА Новости. Постоянный синод Элладской православной церкви (ЭПЦ) решил направить следователям церковного суда дело митрополитов Китирского и Антикитирского Серафима и Этолийского и Акарнанийского Косьму, отказавшихся соблюдать ограничения в пандемию. Иерархи известны тем, что неоднократно выступали против признания со стороны ЭПЦ неканонической "Православной церкви Украины" (ПЦУ).
Такое решение синод принял на заседаниях 25 и 26 августа, прошедших под председательством архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима, говорится в сообщении синодального комитета по делам печати, поступившем в РИА Новости.
В июле синод решил пригласить на августовское заседание митрополитов для устных объяснений из-за отказа соблюдать ограничения в пандемию. Синод принял во внимание рекомендацию синодальной комиссии по доктринальным и каноническим вопросам "в связи с письмами и другими действиями указанных первосвященников, которыми они проявили непослушание и неуважение к единогласному решению коллективного руководящего органа Элладской церкви относительно чрезвычайной процедуры проведения святых причастий из-за санитарных ограничений".
"После слушания синод посчитал представленные объяснения недостаточными и попросил от них обновить обетования, данные во время епископской хиротонии, и их заверения о согласовании с решениями синода. После отказа митрополитов принять предложение синода единогласно назначили… следователей, митрополита Димитриадского и Алмирского Игнатия для митрополита Этолийского и Акарнанийского Косьмы, и митрополита Александрупольского Анфима для митрополита Китирского и Антикитирского Серафима", - говорится в сообщении.
Собор Святой Софии в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
24 мая, 17:37Религия
В Греции оценили идею православных депутатов насчет Святой Софии
Митрополиты Серафим и Косьма ранее выступали против признания раскольничьей церкви на Украине – так называемой ПЦУ. Митрополитов обвиняют в моральном подстрекательстве к непослушанию верующих по отношению к предложениям государства и церкви в вопросах здоровья.
На Пасху в двух митрополиях не соблюдали график начала литургий и не избежали скопления людей в храмах, а иерархи проявили непослушание и неуважение к единогласному решению коллегиального руководящего органа Элладской церкви относительно чрезвычайного порядка проведения святых причастий в связи с санитарными ограничениями.
Митрополит Димитриадский Игнатий стал одним из первых архиереев Элладской церкви, который в кафедральном соборе своей епархии совершил литургию совместно с архиереем раскольничьей "Православной церкви Украины". В связи с этим Димитриадская епархия была включена паломническим центром Московского патриархата в список епархий, посещение которых паломниками из РПЦ не благословляется.
Митрополит Александрупольский Анфим также поддержал решение патриарха Константинопольского Варфоломея предоставить автокефалию раскольникам на Украине. Анфим является епископом Константинопольской православной церкви, его епархия находится на Новых землях и входит в юрисдикцию Фанара.
Усиление мер безопасности на границе Греции с Турцией - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
19 октября 2019, 08:00Религия
Русская церковь готовит стоп-лист, который может разорить Грецию
 
РелигияУкраинаРусская православная церковьКонстантинопольская православная церковьМосковский Патриархат
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:22Эксперт предупредил о росте интернет-мошенничества при подготовке к школе
06:19По меньшей мере 28 афганцев, погибших из-за атак в Кабуле, были талибами
06:18В Германии развесили плакаты с Калининградской областью в составе страны
05:36Шесть пострадавших при взрывах в Казахстане находятся в тяжелом состоянии
05:13Взрывы на складах боеприпасов на юге Казахстана прекратились
05:00В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение в жилом доме
04:27NBC: США "оценили" одного из лидеров "Талибана"* в пять миллионов долларов
04:10Биолог рассказала, что будет, если ввести вакцину больному COVID-19
04:10Кулеба солгал об эвакуации россиян из Афганистана
04:04В России предложили создать корабельные беспилотники на базе циклолетов
03:59ВМС США испытали вторую ступень двигателя гиперзвуковой ракеты
03:38WSJ: число жертв взрывов в аэропорту Кабула превысило 100 человек
03:26"Роскосмос" прокомментировал инициативу Аксенова об оценке плохих дорог
03:20Названы города-миллионники с максимально доступными школами
03:17СПРН России засекла за полугодие 28 пусков зарубежных баллистических ракет
03:17Юрист предупредила, за что могут оштрафовать велосипедистов
03:15Россия запустит следующую космическую обсерваторию после 2025 года
03:12Россиянам дали 14 советов, как защититься от мошенников
03:10"Рособоронэкспорт" ждет решения Индии о приобретении истребителя Checkmate
03:04В Крыму назвали главного организатора водной блокады
Лента новостейМолния